“Ύμνος εις την Ελευθερίαν” : histoire du drapeau de Chypre

Le drapeau de la République de Chypre a été adopté le 19 août 1960. La couleur blanche représente la mer Méditerranée. En turc, la “mer Méditerranée” se dit “Ak Deniz”. Littéralement, on pourrait traduire par “mer blanche”. Au centre du drapeau est représentée la silhouette du pays de couleur orange. Cette couleur symbolise le cuivre. Ce métal est la principale ressource minérale du pays. Sous la silhouette du pays, deux rameaux d’olivier symbolisent la paix.

Fait assez rare, le drapeau a fait l’objet d’un concours. Ce concours avait des conditions non négociables : pas de bleu, pas de rouge, ni de croix latine, ni de croissant musulman. Avant de s’intéresser aux anciens drapeaux chypriotes, prenons quelque temps pour s’intéresser à ces éléments qui ne devaient pas apparaître sur le drapeau.

Un pays divisé en deux

Il ne faut pas perdre de vue que Chypre est divisée en deux parties. Mais pourquoi cela ? Remontons le temps. En 1960, lorsque Chypre devient une république indépendante du Royaume-Uni, sa population se répartit en deux communautés principales : la communauté chypriote grecque et la communauté chypriote turque, minoritaire. Cependant, en quittant l’île, le Royaume-Uni signe un traité garantissant que la Turquie et la Grèce deviennent garants de l’équilibre constitutionnel de l’île. Sous réserve de remplir certaines conditions, ces deux États disposent d’un droit d’intervention militaire ainsi que le Royaume-Uni pour rétablir l’ordre constitutionnel si celui-ci venait à être bousculé.

Pendant la Dictature des colonels qui se met en place en Grèce, de nombreux opposants politiques se réfugient à Chypre. Le 15 juillet 1974, la Garde nationale dirigée par des officiers grecs lance une tentative de coup d’État contre le président chypriote, l’archevêque Makários avec l’aide du groupe paramilitaire chypriote grec de l’EOKA B. Leur objectif commun est de réaliser l’Enosis. L’Enosis est l’unification de Chypre et de la Grèce.

Cinq jours plus tard, la Turquie intervient militairement en évoquant la protection des intérêts de la communauté turque de l’île et le rétablissement de l’ordre constitutionnel conformément au traité énoncé au préalable. En parallèle, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 353 demandant le “retrait sans délai du territoire de la République de Chypre de tous les militaires”. Cette résolution concerne principalement les forces grecques positionnées sur l’île et dont l’ONU suspecte l’implication. La Turquie fait alors valoir l’article 4 du traité de garantie afin de légitimer son intervention unilatérale, tout en évitant une confrontation directe avec la Grèce qui fait également partie de l’OTAN. Après le coup d’État, l’OTAN a demandé le retrait des officiers grecs. La Grèce a quitté l’OTAN le 14 août 1974 car l’OTAN n’a pas empêché l’invasion turque. Elle réintègrera le bloc le 20 octobre 1980 après la levée du veto turc.

En 2004, l’ONU a présenté le plan Annan qui consistait à réunir les deux États au sein d’une même République. Les dirigeants chypriotes grec et turc ont rencontré le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, le 18 novembre 2010 à New-York. Les négociations visaient à terme la réunification de Chypre sous un système fédéral bicommunautaire. Une “ligne verte” constituant une zone démilitarisée et une barrière physique entre les deux entités sépara l’île de Chypre et sa capitale, Nicosie. En 1999, devant l’enlisement des négociations, la résolution du problème de réunification de l’île n’a plus été considérée comme un préalable à son adhésion à l’Union européenne. Chypre adhère le 1er mai 2004 dans sa totalité, Bruxelles ne reconnaissant pas la partie chypriote.

Histoire évolutive du drapeau de Chypre

Le lauréat du concours est le professeur Ismet Güney, chypriote turc. Le mot Chypre tire son origine du grec Kupros. Chypre est le seul pays avec le Kosovo à représenter le territoire sur sa bannière, deux pays rencontrant des difficultés de reconnaissance internationale de leurs frontières. Malheureusement, le message d’espoir n’est pas entendu par tous.

Depuis 1974, la République de Chypre, grecque, et la République turque de Chypre du Nord disposent de deux drapeaux différents. Le second est quasiment similaire au drapeau turc. Il n’était reconnu par aucun membre de la communauté internationale à l’exception de la Turquie. En 2004, un drapeau aux bandes bleue, jaune et rouge séparées par deux lignes blanches a été proposé pour la réunification des deux parties de Chypre.

Les symboles nationaux sont le mouflon chypriote et la colombe blanche. Son hymne national est l’hymne de la liberté, Ymnos mis tin Eleftherian. Il s’agit de l’hymne de la Grèce. La communauté turque de l’île utilise l’hymne de la Turquie.