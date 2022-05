« ძალა ერთობაშია » : Histoire du drapeau de la Géorgie

« La force est dans l’unité ». Ce 26 mai 2022, la Géorgie, petit État du Caucase au sud-est de l’Europe et de la mer Noire, célèbre comme chaque année sa fête nationale commémorant sa première indépendance nationale de 1918, de nouveau acquise en 1991 à la chute de l’URSS. Les esprits ne sont pourtant pas à la fête, trop inquiétés par la guerre de l’encombrant voisin russe en Ukraine, de quoi rappeler l’invasion de 2008 qui avait permis à Moscou de s’emparer de deux territoires géorgiens (l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud). Ce contexte n’empêche pas les Géorgiens de célébrer leur nation, mieux, la menace existentielle que représente la Russie pour l’Ukraine, et donc par extension pour la Géorgie, est une occasion pour eux de sortir le drapeau, le საქართველოს სახელმწიფო დროშა , symbole de leur souveraineté.

Un drapeau aux origines incertaines

Le drapeau géorgien est composé de cinq croix rouges : une croix de Saint-Georges disposée en son centre, et quatre autres croix, plus petites, portées à chaque coin de l’étendard blanc. Une fois décrit, les lecteurs avertis vont se demander quelles sont les origines d’un tel drapeau…et un rédacteur, tout aussi averti, vous répondra que bien que de nombreuses théories coexistent, il n’en reste pas moins qu’elles sont dans leur ensemble incertaines. En effet, aucune théorie n’a été majoritairement soutenue par les historiens quant aux origines du drapeau géorgien. Les scientifiques sont partagés entre les origines « ibériques », croisées, voire contemporaines, du drapeau.

Ainsi, pour certains analystes, le drapeau aux cinq croix viendrait des Royaumes ibériques, anciens États se trouvant sur le territoire actuellement géorgien. Au Vème siècle, parmi ces royaumes, un était dirigé par le roi Vakhtang Ier Gorgassali. Ce roi, fondateur de la ville de Tbilissi (actuelle capitale de la Géorgie), aurait ainsi doté son royaume d’un drapeau blanc doté de cinq croix de Saint-Georges rouges, qui serait ainsi l’ancêtre du drapeau géorgien tel qu’on le connaît aujourd’hui. Bien que cette théorie soit la plus probable, celle-ci se trouve confrontée au manque de preuves. Il n’existe plus aucune trace de l’étendard et du royaume de Gorgassali, du moins jusqu’au XIVème siècle.

Le XIVème siècle correspond au règne de George V, dit le Brillant. Ce roi s’est alors inspiré de l’histoire, devenue mythe, de Gorgassali et de la Géorgie unifiée pour réveiller les consciences nationales et unir son royaume face aux Perses et aux autres peuples musulmans. De fait, il réutilise le drapeau aux cinq croix en y imposant des croix de Jérusalem, issues des chevaliers croisés. Le drapeau qui était jusque là un mythe pour une grande partie des nobles géorgiens devient réalité et prétexte à l’union.

Pour d’autres personnalités, notamment certains politologues, le drapeau ne serait qu’une invention propulsée en tant qu’étendard lors de la Révolution des Roses de 2003. Ces derniers s’appuient sur le manque de preuves écrites quant à l’existence des drapeaux aux Vème et XIVème siècle. Bien que cette hypothèse paraisse peu crédible, notamment en ce que certains récits de voyageurs du XIVème siècle avalisent le fait qu’un drapeau à cinq croix flottait déjà sur les terres géorgiennes à cette époque, elle souligne le fait que ce n’est que récemment que la Géorgie s’est intéressée à son histoire nationale et à son identité. Celle-ci a en effet été empêchée par l’occupation soviétique jusqu’en 1991. C’est seulement par la Révolution des Roses de 2003, et par l’affirmation d’une démocratie émancipée, que la Géorgie a pu faire sa mue nationale, comme le fait actuellement l’Ukraine depuis la Révolution du Maïdan. Ce mouvement de démocratisation a ainsi remplacé l’ancien « drapeau de l’indépendance » brun, noir et blanc par le drapeau tel que nous le connaissons.

Un drapeau au symbole certain

Face à tant d’incertitudes, deux certitudes demeurent : le drapeau a bien été inspiré d’un homonyme de la Géorgie -que cela soit Gorgassali, George V ou Saint-Georges lui-même- et la symbolique du drapeau est admise par tous les Géorgiens. Tout d’abord, la présence des cinq croix représente, indéniablement, la chrétienté d’un pays où plus de 88% de la population se dit chrétien, notamment orthodoxe. Cette présence est d’autant plus importante que les religions et chefs religieux ne se gardent pas d’intervenir directement dans les affaires politiques et administratives du pays, revendiquant chacune une place en fonction des intérêts du pays et de ceux de leur communauté de croyants. Les couleurs quant à elles ont vite été appropriées par le peuple géorgien dans un pays qui est, rappelons-le, à majorité orthodoxe et donc attaché au symbolisme notamment chromatique. Le blanc symboliserait ainsi la pureté et la sagesse, dévoilant dès lors les racines religieuses du pays, tandis que le rouge symboliserait quant à lui la force et le sacrifice du peuple géorgien, démontrant les épreuves qu’a fait face la Géorgie dans son histoire.

Le drapeau aux cinq croix rouges sur fond blanc se trouve être de plus en plus présent dans le pays caucasien, mais également à l’étranger où se retrouve la diaspora géorgienne lors des période de joie et de troubles ; leur drapeau n’hésitant pas aujourd’hui, à se mêler à celui des Ukrainiens dans les différents rassemblements pour la paix, qui ont lieu partout en Europe.