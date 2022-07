(1/4) - Hong Kong et l’Europe

Hong Kong n’est plus liée à l’Europe de jure comme elle l’a été pendant 156 années de colonisation britannique. Depuis le 1er juillet 1997, le territoire a été rétrocédé à la Chine dans le cadre d’un accord conjoint entre les deux puissances. Cependant, Hong Kong bénéficie d’un statut particulier dans le cadre du principe “un pays - deux systèmes”. L’influence européenne y est très forte, en raison de son histoire, et grâce à sa position de ville-monde. Pour le 25ème anniversaire du transfert de souveraineté du Royaume-Uni à la Chine, cette série s’intéresse aux interactions entre Hong Kong et l’Europe.

Un lien historique

Plus d’un siècle et demi de règne britannique sur Hong Kong a évidemment marqué différents aspects de la ville. L’architecture, les institutions, la mentalité ont toutes été impactées par ladite colonisation.

La photo illustrant ce préambule peut en témoigner. Au premier plan, un bus à impérial typiquement britannique. Ils ont été importés en 1949 par les colons. Derrière circulent des tramways roulant sur des voies tracées en 1904. L’entreprise qui les opère n’est autre que le groupe RATP. La Régie autonome des transports parisiens est également présente dans les rues de Hong Kong, autre signe de l’importance qu’y ont les sociétés européennes. La photo a été prise au centre ville, sur l’île de Hong Kong. Le bâtiment au style néo-classique est la cour d’appel finale. C’est une institution héritée de l’ère coloniale, aujourd’hui toujours partiellement composée de juges issus de différentes juridictions de la Common Law (soit inspirée du système juridique britannique). Derrière, un immeuble commercial inauguré en 1963, au début du boom économique de la ville.

La première partie de la série retracera l’histoire de Hong Kong, de la colonisation à aujourd’hui, et évidemment le legs britannique qui imprègne toujours la ville. Ledit héritage n’est pas seulement anecdotique entre les noms de rues et la conduite à gauche, mais bien fondamental. Il explique de nombreuses tensions et façonne les institutions de ce territoire. Naturellement et indéniablement, l’influence chinoise est extrêmement forte, mais ce n’est pas l’objet de la série.

La présence européenne

La deuxième partie sera plus contemporaine. Elle s’intéressera à la présence d’une importante communauté européenne à Hong Kong. Le nombre de ressortissants européens varie selon les estimations, mais ils seraient entre 50 000 et 100 000. Certains étaient déjà installés sous l’ère britannique et sont restés au moment du transfert de souveraineté. D’autres sont arrivés plus tardivement.

La communauté française est particulièrement large. Son influence est considérable à Hong Kong. Le festival La French May est un exemple. Désormais très populaire, il y fait rayonner la culture française. Les commerces français ont la cote, et les produits gastronomiques ou luxueux se vendent très bien. En 2019 et selon la chambre de commerce française, environ 750 entreprises seraient implantées sur ce petit territoire de la taille de la Martinique. De plus, de nombreux expatriés venus de l’Hexagone obtiennent de très bons postes dans ce centre financier. Et Hong Kong continue d’attirer chaque année de plus en plus de Français.

La série se poursuivra par une analyse des liens unissant l’Europe à Hong Kong grâce aux importantes communautés européennes qui connectent les deux régions, en portant une attention particulière aux Français présents dans la ville et leur influence.

Dans le centre ville de Hong Kong, les publicités pour les marques françaises de luxe sont nombreuses. Crédit photo : Justin Horchler

Le soft power du vieux continent

Le Vieux continent bénéficie d’une bonne image en général à Hong Kong. Les écoles internationales (écoles britanniques, lycée français, école germano-suisse) sont prestigieuses et fortement demandées. Les étudiants les plus brillants souhaitent souvent étudier en Europe, et particulièrement au Royaume-Uni car ses universités sont réputées. L’élite converse toujours avec un accent inspiré d’Oxford. Les postes dans les grandes entreprises européennes sont prisés. Bref, l’Europe est très attractive.

Une importante communauté hongkongaise vit en Europe. Grâce au passeport national britannique d’outre-mer (BNO), environ 200 000 d’entre eux étudient, travaillent ou se retirent au Royaume-Uni. Ce document de voyage permet à tout Hongkongais muni dudit passeport de s’y installer, et ouvre la voie vers une naturalisation après 5 ans de résidence. La population de Hong Kong décroît depuis deux ans, ce qui est en partie dû à cette offre du gouvernement britannique conjuguée à la situation politique et la politique zéro Covid. L’Europe est donc très attractive pour les Hongkongais souhaitant s’installer outre-mer.

Un bus d’origine britannique à Hong Kong décoré pour l’anniversaire de la rétrocession devant deux voitures ’minis’ elles aussi britanniques. crédit photo : Justin Horchler

Pour comprendre les liens qui unissent l’Europe à Hong Kong

L’anniversaire de la rétrocession est l’occasion d’étudier les relations européennes et hongkongaises, par une analyse sociologique, historique, économique et politique. En toute neutralité, l’idée est de mieux comprendre cette influence qu’a l’Europe sur la ville 25 ans après la fin de la colonisation britannique. Les trois parties seront publiées les jeudis du mois de Juillet.