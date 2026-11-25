Alors que viennent d’avoir lieu les élections de mi-mandat (mid-terms) aux États-Unis, Novembre 2026 marque aussi les dix ans de la première arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016. Une victoire que peu d’observateurs étrangers avaient anticipé, et qui a depuis profondément redéfini les rapports qu’entretiennent les États-Unis avec leur alliés. L’Union Européenne, en particulier, a dû réévaluer ses rapports avec la Maison Blanche, avec plus ou moins de difficultés. Rétrospective de cette relation sous l’angle des rapports économiques animés ces dix dernières années.

2016 - 2020 : Une victoire et un mandat inattendu pour les européens

Le 8 novembre 2016, jour de l’élection présidentielle américaine, l’écrasante majorité des analystes et instituts sondages prédisaient la victoire de la candidate démocrate Hillary Clinton. Les sondages américains lui donnaient une avance entre trois-quatre points sur son rival républicain, idem à l’international. Mais Donald Trump s’imposa par une victoire sur le collège électoral pour devenir le 45ème président des États-Unis. L’Europe ne s’était pas préparée à un candidat qui défend une position et un discours “d’America First” et à l’encontre du multilatéralisme exercé par son prédécesseur, Barack Obama.

L’UE et les États-Unis restent de grands partenaires commerciaux. Ils représentent ensemble plus de 1 770 milliards d’euros en valeurs des échanges commerciaux. Ces rapports étaient entretenus par des politiques d’échanges favorables et des droits de douane faibles. Dans cette approche multilatérale, l’administration Obama (2009-2016) avait entamé des négociations avec la Commission Européenne pour la mise en place du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Cet accord commercial aurait pu conduire à la mise en place de la plus grande zone de libre-échange au monde, concentrant environ 43% du PIB mondial.

Mais l’élection de Donald Trump fait basculer cette posture d’une Amérique investie dans le multilatéralisme et les échanges commerciaux. Trump, plus méfiant de la mondialisation, défend un protectionnisme de l’économie américaine pour favoriser l’emploi américain et son industrie sur le territoire national. Le Président emploie une vision des rapports entre États plus transactionnel avec un regard porté sur le rééquilibrage du déficit commercial américain. Critique du projet de libre-échange, il impose une première série de droits de douane comme guerre commerciale avec des taxes de 25% sur les importations d’acier et de 10% pour l’aluminium, des ressources jugées stratégiques pour les États-Unis. Jamais depuis la mise en place de ces accords et de l’OMC les droits de douane n’avaient été augmentés de façon aussi “drastiques.” Bien que cette guerre commerciale visait d’abord la Chine, elle s’étendit au reste du monde. Mais l’Union Européenne ne resta pas indifférente et imposa en représailles des droits de douanes similaires ad valorem de taux allant de 10% à 50% sur des importations de produits états-uniens. Cette série de droits de douane a connu en 2020 une nouvelle hausse, mettant ainsi en état d’arrêt “définitif” l’accord de libre-échange UE-États-Unis, là où à l’inverse, un accord avait été trouvé avec le Canada en 2017.

2021-2024 : Biden à la Maison Blanche, un retour “à la normale” ou plutôt la parenthèse d’un changement d’ordre géopolitique ?

La victoire de Joe Biden face à Donald Trump en 2020 fut globalement bien accueillie par les Européens qui crurent dans son discours d’un “retour de l’Amérique” (“America is back”) dans les affaires du monde, avec une priorité sur les affaires étrangères et un rétablissement des relations transatlantiques. Ce fut le cas sur des questions de sécurités (l’Otan et l’Ukraine) ou dans des engagements internationaux comme le retour dans l’Accord de Paris ou dans l’aide face au Covid-19.

Bien qu’il y ait eu des évolutions dans une direction commune entre l’Europe et les États-Unis, certaines politiques mises en place par l’administration Biden suivirent les directions prises par la première administration Trump, en particulier sur des enjeux de protectionnisme de l’industrie et de l’emploi américain.

Sur la transition écologique, l’administration Biden avait fait voter l’Inflation Reduction Act (IRA), qui derrière son nom, est un programme massif d’investissement dans les infrastructures, industries et technologies vertes et pour la transition énergétique du pays. D’un côté, ce programme démontre l’engagement des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique, comme l’Europe avec son Pacte Vert. Mais l’IRA offre surtout un grand soutien à l’industrie américaine pour produire sur le territoire et encourager l’implantation d’activités. Il était donc perçu comme un défi pour l’Europe qui craignait d’y perdre. En réponse, la Commission européenne annonçait le 1er Février 2023 le plan industriel du Pacte vert européen pour renforcer sa compétitivité, ainsi que le Règlement pour une industrie « zéro net » et la Législation européenne sur les matières premières critiques.

La compétition s’est aussi exercée au niveau des investissements technologiques pour les semi-conducteurs. En 2023, la Commission européenne annonçait son Chips Act pour renforcer et développer la production de processeur en Europe (aujourd’hui principalement produite en Chine ou à Taiwan), avec des investissements autour des €52 milliards. Sur la même période, les États-Unis votaient le CHIPS and Science Act à hauteur de 280 milliards de dollars, avec la même intention de développer la production de semi-conducteurs aux États-Unis et réduire les risques face à la Chine. On observe ainsi une course aux subventions des deux côtés de l’Atlantique pour attirer industries, talents et ressources sur son territoire, preuve d’un certain intérêt de défense économique et de souveraineté.

De façon globale, les droits de douanes imposés sous Trump ne sont pas non plus retournés à leur niveau d’avant. Bien que l’Union Européenne et les États-Unis s’étaient accordés lors d’une déclaration conjointe le 17 Mai 2021 à résoudre certains de leurs différends économiques par une suppression ou gel temporaire des droits de douane, cela n’a pas marqué un retour complet en arrière.

La présidence Biden s’est montrée plus “Atlantiste” dans sa posture avec l’Europe, mais protectionnisme dans sa politique économique, en continuité avec Trump. Preuve que les relations transatlantiques ont évolué dans une nouvelle direction sur le temps long.

Ce revirement de direction s’arrêta le 5 Novembre 2024 avec la réélection de Donald Trump à la Maison Blanche, et son retour officiel le 20 Janvier 2025, permettant le retour de sa politique America First et sa vision protectionniste de l’économie avec un détachement au niveau international. Ainsi, là où certains déclaraient après la victoire de Biden en 2020 que la “parenthèse Trump” se clôturait, c’est bien peut-être l’inverse avec une “parenthèse Biden” dans cet ordre mondial géopolitique qui se reconfigure, porté par Donald Trump même.

2025-2026-(2028) : Trump de retour et une mutation profonde des relations transatlantiques

La guerre commerciale fait son retour avec l’annonce de Donald Trump le 2 Avril 2025 de Liberation Day par l’imposition de droits de douane “réciproque” d’au moins 20% sur les pays avec des excédents commerciaux avec les États-Unis, encore d’abord en direction de la Chine, mais aussi de l’Europe, qui possède une balance commerciale excédentaire avec les États-Unis d’environ 200 milliards d’euros. On retrouve ainsi la logique des rapports transactionnels avec le Président américain. S’est ensuivi une série de menace de droits de douane supplémentaires visant l’UE, mais en indiquant pouvoir rétorquer, l’administration américaine annonce, le 9 avril 2025, suspendre la hausse à 20 %, et le maintien du taux de droit de douane additionnel applicable à l’UE à 10 % pour une période de 90 jours. Pour calmer ces tensions, la Commission européenne, menée par Ursula von der Leyen, choisit l’accord et non les représailles, en signant le 27 Juillet 2025 un accord sur les tarifs douaniers et le commerce, à Turnberry en Écosse. Cet accord annonce l’instauration d’un plafond tarifaire américain unique et global de 15% pour les marchandises de l’UE, la mise en place d’une traitement favorisé pour les produits stratégiques (militaire, médicament), l’achat par l’UE d’énergie fossile des États-Unis à hauteur de 750 milliards de dollars jusqu’en 2028, présenté pour aider à réduire la dépendance russe, ou encore l’achat pour 40 milliards d’euros de puces IA. Le tout sans que l’Europe n’impose de droits de douane sur des produits américains. Certains gouvernements européens ont parlé d’une “soumission” de l’Europe face aux demandes américaines. L’UE aurait été en capacité de rétorquer, elle possède l’instrument Anti-Coercion en vigueur depuis décembre 2023 qui pourrait protéger l’UE contre la coercition économique d’un pays tiers pour limiter les importations et l’accès à certains marchés publics. Pensé pour contrer la Chine, certains proposèrent de l’activer face aux États-Unis, mais sans suite. Cette acceptation s’explique probablement pour atténuer les risques de futures tensions géopolitiques, autour du Groenland ou du soutien à l’Ukraine et de garder un certain niveau de relation entre les deux.

Ces tensions économiques ont indirectement permis un rapprochement entre l’Union Européenne et le Canada, qui fait cherche d’autres partenaires pour aussi faire face aux menaces économiques de Trump. Il existe déjà depuis 2017 un accord de libre échange entre le bloc et le Canada : le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), qui élimine 99% des tarifs sur des exportations canadiennes. Plus récemment, lors de son discours sur l’état de l’Union Européenne le 16 Septembre, Ursula von der Leyen proposa de donner au Canada le titre de “membre associé”. Bien que le concept ne soit pas encore complètement défini, cela montre la volonté de l’Europe d’étendre ses relations au-delà du continent dans un ordre géopolitique changeant et instable du côté américain.

Ainsi, ces dix dernières années, entre deux mandats de Donald Trump et un de Joe Biden, auront été marquées par des vagues remettant en question les précédentes normes économiques et diplomatiques. Deux conceptions distinctes du monde tendent à se faire face entre une approche plus multilatérale et une autre plus transactionnelle. Mais cela ne semble empêcher que les tensions et conflits à répétition ont peut-être plus qu’à d’autres occasions “réveiller” l’Europe brutalement sur sa situation et position géopolitique. Le futur dira quelles directions et choix seront pris, mais il est clair que les relations de 2026 ne sont plus celles de 2016 et qu’elles n’y reviendront plus.