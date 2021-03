2020 : L’offre politique ne connaît pas la crise !

Domovinski Pokret (Croatie)

Le Mouvement patriotique, classé à la droite de la droite au pays en boomerang, est fondé par l’ancienne star du folk Miroslav Škoro après son très bon score à la présidentielle de 2019-2020 : avec 24,45% des voix, il avait talonné la présidente sortante Kolinda Graba-Kitarović et ses 26,5%. Il crée ce parti pour participer au scrutin législatif en juillet dernier. En coalition avec des formations ultra-conservatrices, chrétiennes, de la droite radicale et des écologistes, ils obtiennent 10,89% des voix et 16 députés sur les 150 sièges du Parlement, pas suffisamment pour s’imposer comme allié incontournable pour la formation d’un gouvernement. La création de ce parti eurosceptique, nationaliste et opposé à l’immigration, s’inscrit dans un contexte de défaite surprise de la présidente de droite sortante et la victoire surprise du gouvernement de droite sortant en 2020 alors que le spectre politique à droite est déjà très étendu en Croatie.

Right to change (Irlande)

Droit au changement est créé par la députée de l’Île d’émeraude, Joan Collins, alors qu’elle est la seule des 4 députés d’ « Independents 4 Change » d’extrême gauche à survivre aux élections de février 2020. Se définissant trotskiste, opposé aux traités de libre-échange et aux mesures d’austérité, le parti vient enrichir la kyrielle des formations d’extrême gauche en Irlande. Les législatives de février 2020 ont vu une forte poussée des partisans de la réunification irlandaise du Sinn Féin, à tel point que le parti n’a pu remplir le nombre de sièges au Parlement qu’ils avaient gagnés faute d’avoir présenté suffisamment de candidats dans les circonscriptions. Une Grosse Koalition à l’allemande a dû être trouvée entre les deux partis majoritaires et des écologistes.

Éλληνεϛ για την Πατρίδα (Grèce)

Grecs pour la Patrie est fondé par l’ancien porte-parole d’Aube dorée, Ilias Kasiriadis qui a quitté le navire alors que celui-ci sombrait. En effet, le vaisseau-amiral du néofascisme qui réalisait encore de bons scores à chaque scrutin (18 députés en 2015) a - enfin - été harponné par la justice grecque, qui l’a qualifié d’« organisation criminelle » en octobre dernier. Toute une myriade de partis de la droite radicale est cependant venue piller les voix d’Aube dorée, dont les idées infusent même aujourd’hui les partis de gouvernement, dans le berceau de la démocratie. Ersatz de la Lega italienne (la comparaison est déjà visible sur le logo viriliste du parti), les Grecs pour la Patrie défendent des positions anti-immigration,

AD+PD (Malte)

Alternative démocratique (Alternattiva Demokratika) et le Parti démocratique (Partit Demokratika) ont fusionné pour former une nouvelle formation libérale et écologiste d’opposition sur le caillou méditerranéen. Difficile de s’imposer dans un champ politique monopolisé par les nationalistes et les travaillistes : les deux partis n’ont recueilli que 0,83% et 1,56% des voix lors des dernières élections législatives en 2017. Progressiste, écologiste et social-démocrate, la nouvelle formation siègera aux côtés du Parti vert européen… s’ils parviennent à grappiller des sièges lors des scrutins continentaux.

Frie Grønne (Danemark)

Les Verts indépendants sont nés de la défection de trois députés du parti écologiste Alternative, après un lourd échec aux élections législatives de 2019 et à la suite d’un scandale d’harcèlement visant sa patronne au début de 2020. Parti de parlementaire, sans soutien militant, le FG n’apparaît même pas dans les sondages d’opinion. Il constitue une nouvelle formation dans la ribambelle des propositions politiques danoises, un éventail permis par un seuil électoral très bas.

Hlas – Sociálna demokracia (Slovaquie)

Voix - Social-démocratie est créée en 2020 par le Premier ministre sortant Peter Pellegrini qui quitte le principal parti de gauche conservateur SMER-SD, tenu par son prédécesseur Robert Fico. Celui-ci est en effet englué dans le vaste scandale autour de l’assassinat des journalistes Ján Kuciak et de Martina Kušnírová. Idéologiquement similaire, Voix-Sociale-démocratie se distingue par une idéologie plus progressiste sur les questions de société : c’est Robert Fico qui avait inscrit la définition hétérosexuelle du mariage dans la Constitution, après avoir échoué à le faire interdire par référendum. Après avoir été laminée lors du dernier scrutin électoral, la gauche semble avoir trouvé son nouveau porte-étendard : le parti de Peter Pellegrini domine largement les enquêtes d’opinion.

Krikščioniu Sąjunga (Lituanie)

L’Union chrétienne est lancée par Rimantas Dagys, expulsé de l’Union de la patrie-Chrétien-démocrate, principal parti de la droite, après avoir accusé sa cheffe, devenue Première ministre en décembre dernier, de défendre les droits LGBT, contraires aux valeurs traditionnelles catholiques conservatrices. La défense d’une Europe catholique par l’Union chrétienne, à l’image du combat mené par le Hongrois Orbán, ne semble pas faire recette en Lituanie : même pas 1% des voix obtenu en 2020, le parti perd ses deux seuls députés.

Ͷма такъв Народ (Bulgarie)

« Il y a un tel peuple » est une formation politique créée par le chanteur folk et chroniqueur TV Slavi Trifonov et comble ainsi un vide politique au centre-droit. Avec la lutte contre la corruption et les élites comme chevaux de bataille, le mouvement prend de l’ampleur après les grosses manifestations contre le chef du gouvernement bulgare Boïko Borissov. Sans affiliation politique européenne reconnue, il fera ses premières armes pour les élections législatives d’avril prochain.

Juiste Antwoord 2021 (Pays-Bas)

Réponse juste 2021, classé à droite, est fondé par deux députés qui souhaitent s’intercaler entre la droite libérale du Premier ministre Mark Rutte, et la droite radicale anti-immigration de l’alter-ego hollandais de Marine le Pen, Geert Wilders. En réalité, Joost Eerdmans et Annabel Nanninga font sécession du Forum pour la Démocratie, qui avait déjoué tous les pronostics lors des dernières élections sénatoriales au Pays des tulipes et réalisé une incroyable percée. Seulement, les propos antisémites du chef de file Thierry Baudet en ont refroidi plus d’un, d’où la sécession des députés et la création de JA2021. Depuis, le FvD (Forum voor Democratie) continue de sombrer dans les profondeurs des sondages pour les législatives du 17 mars prochain.

Les Nouveaux démocrates (France)

Classé au centre-gauche, les Nouveaux Démocrates sont fondés par le député ex-Marcheur Aurélien Taché, qui dénonce le « césarisme technocratique » d’Emmanuel Macron. Son parti déclare toutefois soutenir l’action du gouvernement… Il contribue néanmoins à l’émiettement du mouvement présidentiel depuis 2017 dans le pays du fromage.

Eesti Tulevikuerakond (Estonie)

Le Parti estonien du futur est issu de la fusion des partis de la Liberté et de celui de la Diversité, tous deux classés au centre-droit, même si le deuxième avait établi une coopération avec le Mouvement 5 Étoiles italien. Les partis libéraux ne manquent pas chez le Tigre de la Baltique : le nouveau gouvernement est composé des libéraux partis de la Réforme et du Centre, dirigé par Kaja Kallas.

Nacionalinis Susivienijimas (Lituanie)

Alliance nationale est fondée par le fondateur du premier parti nationaliste libéral de la Lituanie indépendante en 1991, Vytautas Radžvilas. S’il défend autant le retour aux valeurs traditionnelles conservatrices que le Krikščioniu Sąjunga vu plus haut, il défend une vision plus nationaliste, opposé à toute forme de diversité, sans parvenir toutefois à obtenir la moindre représentation nationale lors des élections législatives de février 2020.

Territoires de progrès (France)

Créé par les ministres de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, et des comptes publics Olivier Dussopt, Territoire de progrès a pour vocation principale de donner une étiquette politique à pas moins de dix ministres en activité, pour la plupart anciens socialistes. Un geste qui a passablement énervé le Premier secrétaire du PS (Parti socialiste), Olivier Faure, qui n’a pas hésité à parler d’eux comme un « club d’alcooliques anonymes ayant trahi la gauche ». 46 députés ont suivi ce mouvement social-démocrate.

Source : Europe Elects