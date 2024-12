2024 → 2025 : La sélection 2024 du Taurillon

L’année 2024 s’achève doucement, et l’année 2025, qui marquera les 20 ans du Taurillon (!), s’approche à grand pas ! Toute la rédaction du Taurillon vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. Merci de votre fidélité et de votre intérêt pour ces nombreux faits d’actualité européenne qui ont marqué la - riche - année 2024. Avant de se dire « au revoir et à l’année prochaine », prenons le temps de revenir sur quelques articles qui ont rythmé ces douze derniers mois. Bonne lecture !

Janvier : la Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’UE

Comme chaque 1er janvier, c’est la valse des successions à la présidence du Conseil de l’Union européenne. Avec une particularité pour l’année 2024 : la présidence tournante, qui dure six mois, nous emmène jusqu’aux élections européennes du mois de juin. La Belgique a hérité de cette responsabilité, avec un enjeu de taille : à 100 jours des élections, c’est l’heure de tirer un bilan, de se mettre d’accord sur les derniers dossiers, finaliser les dernières mesures, et laisser une bonne trace, dans l’espoir d’être réélu pour la prochaine législature.

Février : Les 27 - pardon, 26 - s’accordent pour demander une pause humanitaire à Gaza

Mars : les mères fondatrices de l’Europe

Avril : les Slovaques choisissent la rupture

Mai : 3Q pour comprendre un programme

Juin : Le jour J pour les élections européennes

Juillet : Les Français à nouveau appelés aux urnes

Les Français ont non seulement eu la surprise du résultat des élections européennes, mais aussi celle, le soir même des résultats, de la dissolution de l’Assemblée nationale. De quoi convoquer des élections législatives anticipées, et appeler les Français non pas une, mais bien deux fois aux urnes !

Le résultat de ces élections raconté par Paul Brachet, au premier tour comme au deuxième.

Août : Le Taurillon fait sa pause estivale !

Septembre : Un nouveau Premier ministre en France

Début septembre, après plus de 50 jours d’attente et de spéculations, un nom est sur toutes les lèvres : celui du nouveau Premier ministre français, Michel Barnier. Entre négociations avec les groupes politiques, trêve olympique et accueil à l’Élysée des présumés au poste, cette nomination était attendue par tous. Alors que peut-on espérer du nouveau Premier ministre pour l’avenir de l’Union ?

Pendant ce temps, alors que le plan de relance NextGenerationEU approche de sa fin (qui arrivera en 2026), la Commission européenne a demandé à l’ancien président de la Banque Centrale européenne, l’italien Mario Draghi, de se pencher sur le futur de ce plan.

Octobre : Volodymyr Zelensky fait une tournée express

Novembre : l’Albanie entame les négociations de pré-adhésion à l’UE

Décembre : De grands changements en Roumanie

Focus sur la Roumanie en ce mois de décembre : après l’élection présidentielle, fin novembre, des doutes sur la sincérité du scrutin émergent. Des influenceurs rémunérés sur TikTok aux cyberattaques ciblant les infrastructures électorales, les élections roumaines illustrent les nouveaux défis des campagnes à l’ère numérique et mettent en lumière les fractures profondes de la société roumaine, partagée entre souverainisme et ouverture à l’Europe.

Nos meilleurs voeux pour 2025 !

Cette rétrospective 2024 est déjà finie ! Nous remercions évidemment tous nos lecteurs, mais également tous nos rédacteurs, sans qui cette année n’aurait pas été aussi réussie pour le Taurillon.

L’année 2025 sera elle aussi, sans nul doute, riche en actualités ! D’ici-là, les rédacteurs du Taurillon seront toujours au poste pour décrypter au mieux l’actualité européenne ! Bonne année 2025 !