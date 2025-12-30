2025 → 2026 : La sélection 2025 du Taurillon

L’année 2025 touche déjà à sa fin et une nouvelle page se dessine pour Le Taurillon, qui a fêté cette année ses 20 ans d’existence. Toute la rédaction vous souhaite de très belles fêtes et vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour l’année à venir. Merci pour votre fidélité et l’attention que vous portez, jour après jour, à l’actualité européenne. Vous avez été à nos côtés pour une année riche en analyses, décryptages, interviews et autres formats variés qui ont donné vie au projet européen dans toute sa richesse. Avant de nous dire “à très bientôt en 2026”, prenons ensemble un moment pour revenir sur les articles marquants de ces douze derniers mois. Bonne lecture, excellente fin d’année 2025 et à l’année prochaine !

Janvier : Les Bulgares et les Roumains rentrent enfin dans l’espace Schengen, tandis que la Pologne prend la présidence du Conseil de l’UE !

18 ans après leur adhésion à l’UE, 14 ans après avoir reçu le feu vert de la Commission européenne, la Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l’espace Schengen au 1ᵉʳ janvier 2025. Une belle avancée, alors que l’espace Schengen fête cette année ses 30 ans, et qui vient corriger une forme d’injustice à l’égard des Bulgares et des Roumains, citoyens de l’UE à part entière, qui, jusqu’au 1er janvier dernier, ne pouvaient pas pleinement bénéficier de la libre circulation à leurs frontières. Une avancée à creuser dans l’article de Florian Pileyre : https://www.taurillon.org/au-1er-janvier-bulgares-et-roumains-cesseront-d-etre-des-citoyens

Et comme chaque 1er janvier, une nouvelle présidence du Conseil de l’Union européenne débute. Cette fois-ci c’est au tour de la Pologne de prendre les rênes avec un agenda très axé sur la géopolitique. Paul Brachet en décrit les contours et les coulisses du retour en force de la Pologne sur la scène européenne : https://www.taurillon.org/janvier-2025-le-semestre-polonais?var_mode=calcul

Février : La démocratie européenne affaiblie de l’extérieur … mais aussi de l’intérieur

Le mois de février 2025 a été marqué par les débuts tonitruants du second mandat à la présidence des États-Unis et des premières déclarations contradictoires concernant le soutien à l’Ukraine face à l’agresseur russe. Lors de la Conférence de sécurité de Munich (14 au 16 février), le Vice-président américain JD Vance a souligné un éloignement des « valeurs fondamentales » partagées avec les États-Unis. En parallèle de la conférence de Munich sur la sécurité, les déclarations américaines ont affolé les dirigeants européens. Les États-Unis prévoient un plan de paix directement avec la Russie et sans voix au chapitre pour l’UE. Mathis Puyo s’est plongé dans ces nouvelles relations transatlantiques houleuses : https://www.taurillon.org/que-retenir-de-la-conference-de-munich-sur-la-securite.

Si l’Europe se retrouve affaiblie par la guerre en Ukraine et les relations tendues avec les États-Unis, la menace est aussi vive de l’intérieur. Le 23 février, tous les regards étaient tournés vers l’Allemagne. La population était appelée aux urnes pour renouveler le Parlement allemand. Ces élections auraient dû se dérouler à la fin de l’année mais l’effondrement de la coalition tricolore en novembre 2024 a entraîné une motion de défiance à l’égard du chancelier Olaf Scholz et la dissolution du Bundestag par le Président Steinmeier. Une élection inédite avec des résultats eux aussi inédits, notamment une percée historique du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (Alternative pour l’Allemagne). Suzie Holt décrypte les résultats de ce scrutin : https://www.taurillon.org/en-allemagne-un-score-historique-pour-l-extreme-droite.

Mars : la démocratie européenne toujours sous pression

Le mois de mars a notamment été marqué par la campagne “Democracy Under Pressure”, menée par la JEF Europe visant à dénoncer les atteintes aux valeurs démocratiques sur le continent européen. Tout au long de l’année, la Serbie a vécu des manifestations à travers tout le pays. Ce qui a commencé comme une indignation suite à l’effondrement tragique d’un auvent d’une gare s’est transformé en un mouvement de masse. Les manifestants ont demandé des comptes au gouvernement, de la transparence et des réformes démocratiques. Un mouvement d’une ampleur inédite pour le pays, décrypté par Moritz Hergl et traduit de l’allemand par Lucas Nitzsche : https://www.taurillon.org/serbie-une-nation-se-leve.

Mais la Serbie n’a pas été la seule à avoir été secouée par des manifestations. En mars 2025, une vague remarquable de manifestations massives s’est tenue à travers toute l’Europe, avec des centaines de milliers de citoyens prenant les rues de Belgrade, Budapest, Bratislava, Bucarest, Rome et Tbilisi. Bien qu’émergeant indépendamment les unes des autres et en réponse à différents catalyseurs locaux, ces mouvements soulèvent une question : représentent-ils collectivement un « printemps européen » - une incitation à une démocratie plus libérale, à une intégration européenne plus forte et à une résistance contre les tendances autocratiques et l’influence russe ? Réponse dans l’article de Christian Beck et Dániel Fehér, traduit de l’anglais par Suzie Holt : https://www.taurillon.org/un-printemps-europeen.

Enfin, le mois de mars a été rythmé par les publications de la série “Situation des femmes en Europe”. Plus de 20 millions de femmes n’ont pas accès à l’avortement dans l’UE. En outre, quand bien même la loi leur garantit ce droit, de nombreux obstacles se dressent sur le chemin. Bien que l’IVG (interruption volontaire de grossesse) soit une compétence des États membres, Alice Mopty décrit le rôle que l’Union européenne peut jouer dans la protection de ce droit : https://www.taurillon.org/ivg-en-danger-quel-role-pour-l-union-europeenne.

Avril : La Hongrie quitte la Cour pénale internationale tandis qu’on célèbre le cinéma européen

Le 3 avril 2025, Viktor Orbàn, le Premier ministre hongrois, a profité de la visite de Benyamin Netanyahou, son homologue israélien, pour annoncer son retrait du Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI). Si cette annonce a pu en choquer certains, elle résonne néanmoins avec la ligne politique suivie par le Premier ministre hongrois. De la visite au Kremlin début juillet 2024, à la visite du chef du gouvernement israélien, la Hongrie d’Orban ne se cache plus de son rapprochement avec des régimes ou personnalités controversés, au risque d’irriter ses voisins européens. Mariette Forêt est revenue sur les répercussions de cette décision : https://www.taurillon.org/la-hongrie-quitte-la-cour-penale-internationale-quelles-consequences.

Loin du tumulte politique, le cinéma a été célébré au Parlement européen. Le Prix LUX, symbole de l’ouverture cinématographique et du bien vivre ensemble européen, nomine cinq œuvres. En ouvrant le cinéma et la culture au-delà des frontières, c’est le collectif qui se met au service des citoyens. Le lauréat du prix LUX 2025, du 29 avril dernier, représente notre société actuelle mais aussi notre héritage de demain : FLOW ! Justine Brulez nous l’a présenté : https://www.taurillon.org/flow-prix-lux-2025-reflet-de-notre-monde-actuel.

Mai : des changements du côté du Vatican et de la Roumanie

Le 8 mai 2025, le monde attendait le nom du successeur du pape François Ier, originaire d’Argentine. Dans l’après-midi, la nouvelle de la « fumée blanche de la Chapelle Sixtine » s’est répandue à une vitesse fulgurante. Peu de temps après, le nouveau pape Léon XIV est apparu sur la loggia. Il y a toutefois quelque chose qui n’est pas nouveau, car comme son prédécesseur, l’Américain Léon XIV est, lui aussi, originaire du « Nouveau Monde ». L’élection de papes non européens est également emblématique d’un monde en mutation. Dans ce contexte, l’Europe cherche encore sa place. Un article de Stephan Raab, traduit de l’allemand par Mariette Forêt : https://www.taurillon.org/un-monde-en-changement-des-valeurs-en-changement-l-europe-et-le-nouveau.

Mai a également été un mois marquant pour la Roumanie qui a échappé pour la seconde fois à un président d’extrême droite en quelques mois. Après une première élection annulée en raison de soupçons d’ingérence étrangère en faveur d’un candidat d’extrême-droite en décembre 2024, les Roumains étaient à nouveau appelés aux urnes pour élire leur président. À la surprise générale, le candidat centriste et pro européen Nicusor Dan a remporté ce second scrutin. Lucas Nitzsche a décrit les enjeux de cette élection : https://www.taurillon.org/comment-les-roumains-ont-echappe-a-deux-reprises-a-un-president-d-extreme.

Juin : le mois des anniversaires

Le début de l’été est souvent l’occasion de célébrer. Le 12 juin 2025, nous avons célébré les quarante ans de la signature du traité d’adhésion du Portugal aux Communautés européennes (CE). Aujourd’hui, les Portugais comptent parmi les citoyens européens qui ont l’opinion la plus favorable sur l’Union européenne. Pourtant, le rapport du Portugal avec l’Europe n’a pas toujours été une évidence jusqu’à l’adhésion aux Communautés européennes en 1985. Adeline Afonso est revenue sur cette histoire entre l’Union et le Portugal, pleine de défis : https://www.taurillon.org/il-y-a-quarante-ans-le-portugal-signait-son-traite-d-adhesion-aux.

Le mois de juin 2025 a été marqué un second anniversaire et pas des moindres : les 40 ans de l’espace Schengen, ce pacte audacieux qui promettait la libre circulation et le rapprochement des peuples. Ce 14 juin 2025 aurait dû être une journée placée sous le signe de la célébration. Pourtant, aujourd’hui, la réalité est bien entachée, entre les trams ralentis, les contrôles policiers, les files d’attente interminables entre Kehl et Strasbourg. Depuis le 14 juin 2024, franchir la frontière allemande n’a plus rien d’évident et ce n’est pas la seule entrave à cet espace de libre circulation. Un article de Maëlle Aillet : https://www.taurillon.org/entre-celebrations-et-combats-schengen-fete-ses-40-ans.

Juillet : L’arrivée du Danemark à la présidence de l’Union

Qui dit milieu d’année dit aussi changement de présidence du Conseil de l’Union Européenne. Et en juillet, c’est le Danemark qui a pris les rênes pour les 6 derniers mois de 2025. L’Etat membre comptant le plus grand nombre d’options de retrait (« opt-out »), a pourtant promis un agenda politique fort, comme le décrit Léna Torrent : https://www.taurillon.org/changement-de-cap-de-la-politique-danoise-vis-a-vis-de-l-union-europeenne.

Août : avant la pause estivale, regard sur le surtourisme en Europe

Avant de prendre une pause estivale méritée, Le Taurillon s’intéresse au surtourisme en Europe. Internet et les réseaux sociaux ont fait du tourisme et de certains lieux en particulier des objets de “surconsommation”. Mariette Forêt consacre deux articles successifs à cette tendance pour analyser ce phénomène de masse et les enjeux d’un tourisme à réinventer.

Septembre : pour la rentrée, l’Europe doit se battre

Après une pause estivale en août, Le Taurillon est de retour avec un article “décalé” sur les relations entre Disneyland et l’Europe, Thomas Alvarez est replongé dans l’histoire du premier et jusqu’à aujourd’hui seul Disneyland implanté en Europe. Aujourd’hui un succès majeur d’attractivité touristique, l’arrivée de la firme au grandes oreilles sur le Vieux Continent ne s’est pas faite sans turbulences : https://www.taurillon.org/disney-et-l-europe-je-t-aime-moi-non-plus?var_mode=calcul

Qui dit mois de septembre dit aussi le temps venu du traditionnel Discours sur l’État de l’Union prononcé par la Présidente de la Commission européenne dans l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Louis Ritter y était et en a fait le compte-rendu des annonces d’Ursula von der Leyen pour qui l’Europe doit se battre dans un environnement international hostile : https://www.taurillon.org/discours-sur-l-etat-de-l-union-pour-von-der-leyen-l-europe-doit-se-battre?var_mode=calcul

Enfin, les médias et observateurs européens ont été surpris de voir le Premier ministre albanais Edi Rama annonçait dans ses résolutions de rentrée qu’il allait nommer une intelligence artificielle ministre de son gouvernement. La dénommée Delia a attiré la curiosité de notre journal et Maëlle Aillet a tenté d’y voir plus clair dans cette annonce à première vue rocambolesque : https://www.taurillon.org/avec-diella-l-albanie-tente-une-revolution-numerique-pour-seduire?var_mode=calcul

Octobre : un marathon électoral partout en Europe !

Octobre fut un mois particulièrement fécond en matière d’élections. Dès fin septembre, les citoyens moldaves étaient appelés aux urnes pour départager deux blocs électorals antagonistes : le choix de la continuité et du prolongement de rapprochement vers l’UE en soutenant la formation pro-européenne Parti Action et Solidarité (PAS) de la Présidente Maia Sandu, ou bien le choix du retour dans le sillon pro-russe avec défendu par le bloc dit « Patriotique ». Jules Bigot était sur place en tant qu’observateur électoral et a partagé ses observations au Taurillon : https://www.taurillon.org/resultats-des-elections-en-moldavie-n-en-deplaise-au-kremlin-il-n-est-pas?var_mode=calcul

Puis ce fut au tour des Tchèques de voter pour le renouvellement de leurs députés les 3 et 4 octobre dernier. Un scrutin qui a vu la victoire du parti populiste ANO 2011 et le retour au premier plan de l’ancien Premier ministre Andrej Babiš. Le Taurillon a interrogé le député européen tchèque Ondřej Kolář pour décrypter les résultats et mieux cerner le profil d’Andrej Babiš : le Viktor Orban tchèque, le Trump de Prague ou un personnage à part ? Réponse dans l’article Paul Gelabert Y Nuez et Quentin Fady : https://www.taurillon.org/resultats-des-elections-legislatives-en-republique-tcheque-ondrej-kolar?var_mode=calcul

Le marathon éléctorale d’Octobre ne se termine pas là, quelques semaines plus tard, l’Irlande a élu une nouvelle Présidente. Et enfin aux Pays-Bas, le parti centriste D66 (Démocrates 66) dirigé par Rob Jetten est arrivé, un peu par surprise, en tête des élections législatives, reléguant l’extrême droite au second plan. Mais tout reste à faire pour former une coalition gouvernementale solide. Le récit des élections par Cassandre Brière est à retrouver sur le site du Taurillon : https://www.taurillon.org/resultats-des-elections-generales-aux-pays-bas-victoire-surprise-du-parti?var_mode=calcul

Novembre : le fédéralisme revient sur le devant de la scène comme potentielle solution aux nouveaux défis auxquels l’UE est confrontée

Tombé en décrépitude ces dernières années, la solution fédérale revient en force au moment d’évoquer le futur de la construction européenne. L’Union européenne traversant une période d’instabilité économique et géopolitique, plusieurs figures européennes totémiques dont Mario Draghi sorte du bois pour relancer l’idée d’une Europe fédérale. Notre partenaire l’Union des Fédéralistes Européens - France (UEF France) a réagit aux propos du “saveur de l’Euro” : https://www.taurillon.org/mario-draghi-pose-le-federalisme-pragmatique-sur-la-table-et-ouvre-un?var_mode=calcul . Et il n’y a pas qu’au niveau européen que la solution fédérale est débattue. En France, plusieurs hommes politiques de centre-droit tels que Jean-Louis Borloo ou encore David Lisnard plaident pour une France fédérale. Luc Landrot nous raconte le retour en grâce de ces fédéralistes “non-conformistes” : https://www.taurillon.org/federalisme-le-retour-des-non-conformistes

Décembre : 2000-2025 - 25e anniversaire de la Charte européenne des droits fondamentaux

Il y a 25 ans, le 7 décembre 2000, la Charte européenne des droits fondamentaux était proclamée à Nice. Dotée d’une force juridique identique à celle des traités européens depuis 2009, la Charte est-elle parvenue à remplir son mandat de « texte englobant l’ensemble des droits des citoyens européens » ? Dominka Kapalova fait le bilan pour notre journal : https://www.taurillon.org/un-quart-de-siecle-de-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-union-europeenne

Nos meilleurs voeux pour 2026 !

Cette rétrospective 2025 est déjà finie ! Nous remercions évidemment tous nos lecteurs, mais également tous nos rédacteurs, sans qui cette année n’aurait pas été aussi réussie pour le Taurillon. L’année 2026 sera elle aussi, sans nul doute, riche en actualités ! D’ici-là, les rédacteurs du Taurillon seront toujours au poste pour décrypter au mieux l’actualité européenne ! Bonne année 2026 !