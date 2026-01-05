2025, année de bascule : la fin d’un monde… et l’obligation pour l’Europe de choisir

Opinion. Un jour, l’Histoire ne se lit plus comme une succession d’événements, mais comme un changement de régime. 2025 ressemble à cela : non pas parce que tout aurait commencé cette année, mais parce que trois tendances longtemps “gérables” deviennent, soudain, irréversibles. Nous entrons dans un monde post-unipolaire, post-normatif… et post-consensuel sur la vérité. Et l’Europe, prise entre la nostalgie et la sidération, ne peut plus se contenter d’être un “terrain” : elle doit redevenir un acteur.

La fin de l’illusion unipolaire : l’hyperpuissance américaine devient une puissance parmi d’autres

L’année 2025 n’enterre pas les États-Unis. Elle enterre l’idée qu’un seul pays puisse structurer durablement l’ordre mondial, dicter les règles et en garantir l’exécution. C’est une différence fondamentale. Pendant près de trois décennies, le récit dominant a été celui d’un “moment unipolaire” : fin de la guerre froide, élargissement du marché mondial, primat du dollar, et capacité américaine à coaliser, sanctionner, intervenir, arbitrer. Ce monde-là se fissurait déjà. Mais en 2025, la fissure devient un basculement : l’équilibre des puissances n’est plus une anomalie passagère, c’est la nouvelle norme. Un indicateur frappe par sa simplicité : la répartition du poids économique mondial. Selon les données du FMI (WEO octobre 2025), les économies émergentes et en développement représentent désormais environ 60,9 % du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat, contre 39,1 % pour les économies avancées. Ce n’est pas seulement un chiffre : c’est le centre de gravité de la mondialisation qui a changé de continent.

Dans ce basculement, la Chine n’est pas “un pays de plus”. Elle est la première puissance de ce nouveau moment multipolaire. Le FMI estime en 2025 la part de la Chine dans le PIB mondial (en PPA) à 19,68 %, contre 14,65 % pour les États-Unis. Là encore, inutile de surinterpréter : les États-Unis gardent des atouts décisifs (alliances, puissance financière, capacité militaire, innovation, attractivité). Mais la hiérarchie devient contestée, donc instable, et la contestation change tout.

Cette multipolarisation n’est pas seulement économique : elle est stratégique, technologique, normative. Le Munich Security Report 2025 fait précisément de cette “multipolarisation” le cœur de son diagnostic, en soulignant ses effets sur la compétition entre modèles d’ordre et la difficulté à coopérer sur les crises globales. Et l’Europe dans tout cela ? Elle souffre d’un paradoxe cruel : elle demeure riche, influente, normative… mais moins souveraine qu’elle ne le croit. Son poids économique est réel (le FMI situe le PIB de l’Union européenne en 2025 autour de 21,1 milliers de milliards de dollars en prix courants). Pourtant, sa capacité d’action stratégique reste entravée par trois dépendances : énergétique (malgré les efforts), militaire (au moins à court terme), et technologique (plateformes, semi-conducteurs, cloud, IA). Résultat : l’Europe est souvent “entre” les blocs plutôt que “pôle” en soi, tiraillée entre la pression russe et l’agenda américain, et défiée par la puissance industrielle et technologique chinoise.

Le monde multipolaire n’est pas un monde “plus juste” par nature. C’est un monde où la puissance se diffuse… et où les zones grises se multiplient.

L’effacement du droit international : la norme subsiste, mais l’exécution se dérobe

Deuxième bascule de 2025 : le droit international n’est pas aboli, il est désarmé.

Soyons précis : le droit international n’a jamais été appliqué de façon parfaitement égale. Il a toujours existé une part d’hypocrisie, de sélectivité, d’exception. Mais en 2025, le problème change de nature : l’architecture censée faire respecter les règles apparaît de plus en plus impuissante face aux grandes puissances et aux conflits majeurs. On passe d’un monde où la violation est “coûteuse” (au moins symboliquement) à un monde où la violation devient “gérable”, et parfois rentable.

L’ONU symbolise cette crise. À l’Assemblée générale, de nombreux dirigeants en 2025 ont explicitement rappelé que l’ordre fondé sur des règles était “la meilleure défense” contre la loi du plus fort, précisément parce qu’ils constatent son recul. Son Secrétaire général António Guterres lui-même insiste sur le choix “loi contre illégalité” et sur la vocation fondatrice de l’ONU à empêcher le retour du chaos (UN Press). Quand les plus hautes autorités onusiennes en sont réduites à plaider pour le principe même du droit, c’est que le système est entré en zone de danger.

La paralysie du Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas une abstraction : elle se lit dans la diplomatie du veto et l’incapacité à imposer des cessez-le-feu, des mécanismes de protection des civils, ou des enquêtes crédibles sur les crimes. En 2025, par exemple, les États-Unis ont explicitement justifié un veto sur une résolution concernant Gaza, illustrant la logique du blocage institutionnel dès que les intérêts vitaux d’un membre permanent sont en jeu. On peut débattre du fond, mais le signal structurel est clair : l’ONU n’est plus l’instance qui “contraint” les puissants, elle devient l’arène où les puissants se neutralisent.

La justice pénale internationale illustre le même phénomène. Elle produit des normes, des procédures, des mandats. Mais elle ne possède ni police, ni armée. Sa force dépend de la coopération des États… et donc de la géopolitique.

L’épisode mongol est, à cet égard, un cas d’école. En octobre 2024, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) a constaté la non-coopération de la Mongolie dans l’arrestation et la remise de Vladimir Poutine (mandat d’arrêt international en vigueur) et a renvoyé la question à l’Assemblée des États parties. Ce n’est pas seulement un embarras : c’est une démonstration. Quand un chef d’État visé peut se déplacer sans être inquiété dans un État partie, le message envoyé au monde est brutal : la justice internationale fonctionne, mais surtout pour ceux qui n’ont pas la puissance de s’y soustraire.

Dans ce contexte, les grandes puissances réinvestissent une logique ancienne : celle de “l’étranger proche”, des zones d’influence, des démonstrations de force, de la coercition économique, des opérations hybrides. Et plus le droit recule, plus les guerres deviennent “dé-limitées” : elles débordent, se prolongent, se fragmentent.

Le danger, pour l’Europe, est double : d’un côté, elle a besoin du droit international (par culture politique et parce que c’est son multiplicateur de puissance) ; de l’autre, elle découvre que le droit, sans capacité autonome de coercition, devient une langue que les autres peuvent ignorer.

L’explosion des récits : quand la guerre de l’information devient un champ de bataille permanent

Troisième bascule, sans doute la plus sous-estimée : la crise du régime de vérité.

La géopolitique n’a jamais été seulement militaire et économique. Elle est aussi cognitive : qui croit quoi, qui fait confiance à qui, quel récit “tient” dans l’opinion, quelles images deviennent des évidences. Jusqu’ici, malgré la propagande et la désinformation, il existait une forme de stabilité : des médias de référence, des institutions, des procédures de vérification, un “socle” commun minimal.

En 2025, ce socle se rétracte.

D’abord parce que les opérations d’influence se structurent, s’industrialisent, se mutualisent. L’EEAS (Service européen pour l’action extérieure) décrit dans son 3e rapport sur les menaces FIMI une infrastructure numérique déployée par des acteurs étrangers, notamment russes, mais aussi chinois, visant à manipuler l’espace informationnel de l’UE et de ses partenaires. L’information n’est plus seulement un “instrument” ; elle devient un théâtre d’opérations.

Ensuite, parce que l’Union européenne elle-même acte que ce champ de bataille n’est pas ponctuel mais systémique : en février 2025, la Commission et le Board européen des services numériques ont intégré le Code de bonnes pratiques (2022) dans le cadre du DSA comme Code de conduite sur la désinformation, ce qui en fait une référence pour évaluer la conformité des plateformes. Autrement dit : l’UE ne traite plus la désinformation comme un bruit marginal, mais comme un risque structurel à réguler.

Enfin, parce que l’IA générative change le coût de production du faux. Nous ne parlons plus de “quelques trolls” ou de “montages grossiers”, mais d’une capacité à fabriquer à grande échelle des vidéos, voix, documents, identités, et micro-récits adaptés à chaque segment d’audience. L’OCDE documente déjà des usages de deepfakes générés par IA pour tromper des électeurs, manipuler des élections et amplifier des campagnes de désinformation, en soulignant que les progrès de l’IA dépassent souvent les capacités de détection. Même le simple citoyen qui veut s’informer sérieusement doit désormais travailler comme un enquêteur : vérifier les sources, recouper, dater, authentifier, et accepter malgré tout une part d’incertitude.

Dans ce paysage, la régulation devient un enjeu géopolitique. L’AI Act européen en est l’exemple : entré en vigueur en 2024, il suit un calendrier d’application progressif, avec une date d’application générale au 2 août 2026, mais des obligations qui s’appliquent par étapes. En 2025, la Commission confirme que l’UE ne “mettra pas sur pause” ce calendrier, et Reuters rapporte notamment le démarrage d’obligations liées à l’IA à usage général en août 2025.

Le débat n’est donc plus “Faut-il croire aux récits ?” mais “Comment reconstruire des procédures de confiance dans un monde où tout peut être simulé ?”. Et cela concerne directement la démocratie européenne : sans confiance minimale, pas de consentement ; sans consentement, pas de politique ; sans politique, pas de puissance.

Le choix européen en 2026, redevenir un sujet, ou devenir un objet

Si 2025 est une bascule, c’est parce que ces trois dynamiques (puissance, droit, vérité) s’additionnent et se renforcent.

Un monde multipolaire sans règles partagées devient plus dangereux.

Un droit international sans mécanismes d’exécution devient un langage moral, pas un outil politique.

Un espace informationnel fracturé rend la démocratie plus fragile, donc l’Europe plus vulnérable. La question centrale, pour l’Union européenne, n’est plus “dans quel camp sommes-nous ?”. Elle est : sommes-nous capables d’être un pôle ?

Concrètement, cela suppose au moins trois chantiers.

Une autonomie stratégique crédible , pas comme slogan, mais comme capacité : défense, énergie, industries critiques, et cohérence diplomatique.

, pas comme slogan, mais comme capacité : défense, énergie, industries critiques, et cohérence diplomatique. Un multilatéralisme de puissance , lucide : défendre le droit international, oui, mais avec des moyens (sanctions, contrôle des flux, justice, protection) et des coalitions capables de l’appliquer.

, lucide : défendre le droit international, oui, mais avec des moyens (sanctions, contrôle des flux, justice, protection) et des coalitions capables de l’appliquer. Une souveraineté cognitive, enfin : protéger l’espace public européen, imposer des obligations aux plateformes, soutenir le journalisme, renforcer l’éducation aux médias, investir dans des outils publics de vérification, et traiter la guerre informationnelle comme un enjeu de sécurité.

L’Europe ne manque ni de ressources, ni de talents, ni de valeurs. Elle manque surtout d’une décision : celle de ne plus subir la bascule, mais de l’habiter.

2025 est l’année où l’ambiguïté devient impossible. Et c’est précisément pour cela qu’elle peut aussi être l’année où l’Europe recommence.