2026 : Une année décisive pour le fédéralisme européen

Si les fédéralistes avaient besoin d’un test déterminant pour savoir si l’Europe est sérieuse en matière de pouvoir, de responsabilité et de solidarité, alors l’Ukraine est précisément cela. Il ne s’agit pas seulement d’une abstraction morale, mais d’une question concrète : l’Europe est-elle prête à être un acteur de sécurité à part entière ? Alors que nous sommes pleinement entrés en 2026, les contours de la prochaine phase du conflit deviennent clairs. Ce qui nous attend ne peut pas être décidé par Washington ou Moscou, mais par Kiev elle-même avec le soutien de ses partenaires.

L’illusion que la guerre en Ukraine puisse prendre fin rapidement, comme l’a proposé le président Trump lors de sa campagne électorale, s’est déjà effondrée. Les fausses promesses de paix instantanée ignorent la réalité stratégique : un cessez-le-feu sans garanties de sécurité crédibles récompenserait simplement l’agression et préparerait le terrain pour une autre guerre plus importante. Il ne s’agit plus simplement de savoir si l’Europe soutient l’Ukraine, mais dans quelle mesure elle est prête à utiliser son pouvoir pour donner un sens à sa solidarité.

Cependant, les épreuves auxquelles l’Europe est confrontée cette année vont au-delà de la guerre en Ukraine. Notre démocratie est menacée - pas seulement de Russie, mais de l’intérieur. Les États-Unis sont hostiles à nos intérêts dans plus d’un domaine. Les géants de la technologie minent notre souveraineté. À un moment crucial, l’Union européenne hésite à reconnaître les menaces auxquelles elle est confrontée et à les traiter avec l’attention et les financements qu’elles exigent. Cette année va être un test décisif pour l’avenir du fédéralisme européen.

Sommes-nous à un tournant en Ukraine ?

Premièrement, la coopération européenne en matière fiscale n’est plus un tabou. Les instruments de dette commune dans l’UE étaient autrefois impensables. Maintenant, ils ont été utilisés pour des dépenses liées à la défense et à la sécurité. Cela constitue un précédent crucial : lorsque l’Union fait face à une menace existentielle, elle peut désormais agir au-delà des conventions. Ce qui reste à voir, c’est si ce précédent est suivi, ou si l’exemption tolérée pour la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie l’a trop affaiblie pour survivre aux vents contraires géopolitiques.

Deuxièmement, l’effet de levier de l’Europe sur la Russie continue d’être sous-estimé. L’économie européenne fait paraître l’économie russe minuscule en comparaison, tandis que la production de défense européenne augmente rapidement. Les frappes ukrainiennes de longue portée ont déjà endommagé plus d’un tiers des raffineries de pétrole russes, et une grande partie des exportations pétrolières russes par voie maritime transite par des points de passage stratégiques contrôlés par l’Europe. Ce ne sont pas des faits mineurs ; ce sont des leviers stratégiques que l’Union peut tirer - si seulement elle en a le courage.

Troisièmement, le temps n’est pas du côté du Kremlin. Si l’Europe maintient son soutien militaire à l’Ukraine et renforce la pression économique, la structure des incitations pour le président Poutine pourrait évoluer. À ce stade, le message des généraux russes (« nous perdons des troupes ») et de sa banque centrale (« l’économie se fissure ») pourrait converger. La paix deviendrait alors une conséquence des actions stratégiques européennes, et non une concession à l’agression russe.

Formellement, le pouvoir semble toujours appartenir aux États-Unis, qui dominent plus que jamais l’OTAN, ainsi qu’à la Russie. Pourtant, cette lecture de la situation passe à côté du changement plus profond qui est en cours. L’Europe détient déjà des pouvoirs décisifs et latents tels que son poids économique, sa capacité industrielle et, surtout, la légitimité de définir les termes de tout règlement d’après-guerre sur son propre continent. Ce qui manque à l’Europe, ce n’est pas la capacité, mais la cohérence fédérale. Comme l’a écrit Timothy Garton Ash du centre de reflexion Conseil européen des relations étrangères, l’Europe continuera à sous-performer sa propre force tant que la politique de sécurité restera l’otage des vetos nationaux et de la politique des partis à court terme.

L’Europe doit tenir bon et s’en tenir à Kiev

Le plus grand danger en 2026 n’est pas l’escalade, mais une « paix » prématurée qui gèle réellement l’injustice en place. Un accord qui obligerait l’Ukraine à faire des concessions territoriales, qui manquerait de garanties de sécurité avec un plan clair pour leur mise en œuvre, ou qui troquerait la responsabilité contre une stabilité à court terme serait une défaite stratégique pour l’Europe. Cela montrerait non seulement à la Russie, mais à tous les acteurs illibéraux, que les frontières peuvent à nouveau être modifiées par la force et que le droit international n’a pratiquement aucun sens.

Pour les fédéralistes, la bonne réponse est claire. Les garanties de sécurité européennes doivent être réelles et inclure une présence militaire européenne sur le terrain aux frontières de l’Ukraine et, après la guerre, une mission de maintien de la paix dirigée par l’UE. L’Europe doit diriger les poursuites pour crimes de guerre, les réparations pour l’Ukraine et poursuivre le gel des avoirs détenus par l’État et les oligarques russes. En parallèle, l’adhésion de l’Ukraine à l’UE doit être accélérée - en mettant clairement l’accent sur le renforcement des mesures de lutte contre la corruption et en soutenant les leaders de l’industrie ukrainienne et les entrepreneurs émergents.

Par-dessus tout, la reconstruction doit être financée par des instruments communs et, si possible, par le produit des sanctions. Rien de tout cela n’est du maximalisme. Rien de tout cela n’est de la fantaisie. C’est le minimum requis pour rendre la paix durable et concrétiser la promesse de soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ». Si l’Europe relève ce défi cette année, non seulement elle changera le cours de la guerre, mais elle franchira une étape cruciale pour devenir un acteur de la sécurité. En cas d’échec, le prix sera payé ailleurs qu’à Kiev.

Les fédéralistes européens doivent donner la priorité à la résilience démocratique

La démocratie n’est plus seulement sapée par les chars aux frontières, comme l’empiètement de la Russie sur la Crimée et le Donbass. La démocratie est minée à l’intérieur de nos propres frontières par la manipulation systématique de nos espaces d’information. Les campagnes de désinformation faussent les débats politiques à travers l’Europe, affaiblissent la confiance dans nos institutions et ciblent délibérément l’UE en tant que projet supranational.

En tant que fédéralistes, il s’agit d’une menace existentielle : une Union qui ne peut pas protéger l’intégrité de ses processus démocratiques ne peut pas revendiquer de manière crédible la souveraineté. Il ne peut certainement pas aspirer à la création d’un État fédéral en Europe. L’érosion de la résilience démocratique favorise les forces de droite qui, par pur opportunisme ou par malveillance manifeste, cherchent à reprendre le pouvoir aux citoyens européens et à sacrifier la prise de décision constructive que l’UE a su assurer.

La désinformation est une menace qui exploite la fragmentation, les lacunes réglementaires et l’application inégale dans les États membres de l’UE. C’est pourquoi seule une réponse au niveau européen peut être à la hauteur de l’ampleur et de la coordination des acteurs hostiles cherchant à déstabiliser la démocratie européenne. Pour contrer ces évolutions, la Commission a proposé un bouclier européen pour la démocratie, structuré autour de trois piliers : la protection de l’intégrité des espaces informationnels, le renforcement des institutions démocratiques telles que les élections et les médias, et le renforcement de l’engagement de la société civile.

C’est un développement bienvenu pour la cause fédéraliste. Combinée avec la loi sur les services numériques, la loi sur les marchés numériques, le règlement sur le ciblage et la transparence de la publicité politique, la loi européenne sur la liberté des médias, la loi sur l’intelligence artificielle, ainsi que de nombreuses autres initiatives de la Commission, l’UE renforce sa capacité à agir face à la menace de la désinformation. Cependant, il est clair pour nous tous que bon nombre de ces mesures bien intentionnées rencontrent une opposition directe des États-Unis et de leur puissante industrie technologique.

Les États-Unis se comportent plus comme un ennemi qu’un allié

La récente stratégie de sécurité américaine soutient ouvertement les partis anti-européens, encourageant les gouvernements nationalistes à affaiblir la cohésion de l’UE de l’intérieur. La relation avec les États-Unis sous l’administration Trump n’est plus fiable. En outre, même le nouveau chef du MI6 parle maintenant ouvertement de la façon dont le pouvoir « passe des États aux entreprises et parfois aux individus ».

La menace la plus insidieuse réside dans la militarisation de la « liberté d’expression ». Sous prétexte de défendre la liberté, les promoteurs de ce récit cherchent à saper les réglementations qui permettent à une démocratie de se maintenir, réduisant la confiance dans les institutions qui promeuvent la démocratie et affaiblissant notre société civile plus largement. Comme l’ont écrit Arthur Leichthammer et Luise Quaritsch du Centre Jacques Delors, « la liberté de réglementer l’espace numérique est une question d’autodétermination démocratique ».

L’Europe est-elle disposée et, surtout, capable d’utiliser son pouvoir réglementaire de manière cohérente ? Le risque principal réside dans le recul politique et l’application sélective à la suite de pressions externes. La Commission utilise déjà son programme de déréglementation, baptisé « omnibus », pour céder aux demandes américaines en matière de technologie et de commerce. Les lois et règlements susmentionnés seront tous applicables d’ici l’année prochaine, mais si les États membres les appliquent de manière inégale, l’Europe maintiendra des points faibles qui peuvent être exploités.

L’UE doit prouver qu’elle peut suivre le rythme d’un monde en mutation

Lorsque les gouvernements nationaux manquent d’esprit de coopération, les règles européennes risquent de devenir symboliques plutôt que rigides. Sans des audits indépendants au niveau de l’UE et une surveillance transparente des « très grandes plateformes en ligne », les engagements de lutte contre la désinformation resteront inefficaces. De plus, la propagation rapide du contenu généré par l’IA augmente les enjeux. L’application des dispositions sur la transparence, l’étiquetage et la détection de l’IA sera un test décisif pour savoir si l’Europe peut suivre le rythme de l’accélération technologique.

La pression sur les médias indépendants et la société civile est étroitement liée. Les attaques contre les organisations non gouvernementales, les journalistes et les organes de surveillance ne sont plus des incidents isolés, mais font partie d’une stratégie plus large de délégitimation, de suppression de financement et de criminalisation. Une surprise positive à cet égard a été la proposition de la Commission européenne d’une nouvelle Stratégie pour la société civile. Cependant, son succès dépendra en fin de compte de sa traduction en protection concrète, en financement et en soutien politique, en particulier dans les États membres où le recul démocratique est le plus important.

Combiné au retrait du financement américain du journalisme indépendant à l’étranger, cela crée un vide de responsabilités que l’Europe doit être prête à combler. Notre résilience démocratique sera déterminée par la capacité de l’Europe à résister à la pression des États autoritaires, des géants technologiques et de nos forces antilibérales internes. L’Europe peut maintenant être la « terre de la liberté » comme elle a été récemment étiquetée dans The Economist et l’un des derniers bastions de la démocratie libérale, mais nous devons réaliser que - si nous ne nous battons pas - cela peut et nous sera enlevé en un clin d’œil.

Comment pouvons-nous préserver la paix et la liberté ?

Au cœur du fédéralisme se trouve une conviction simple mais exigeante : la paix n’est pas simplement l’absence de guerre, mais la présence d’institutions suffisamment fortes pour rendre la guerre impossible. L’UE s’est construite sur cette idée et l’a reconnue avec le prix Nobel de la paix en 2012. Aujourd’hui, cette promesse semble de plus en plus proche d’être rompue. Alors que la réalité géopolitique continue de déstabiliser et que les acteurs autoritaires gagnent de plus en plus d’influence, l’UE subit une pression croissante pour s’affirmer.

La capacité de l’Europe à préserver notre paix et nos libertés dépend de sa capacité à y investir suffisamment. Les prochaines négociations sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2028-2034 seront plus importantes que tout cycle économique précédent. Malgré cela, le débat à Bruxelles est déjà dominé par un schéma trop familier : une lutte à somme nulle entre les États membres, chacun défendant ses intérêts à court terme et sa réélection plutôt que nos priorités communes.

Cette approche est fondamentalement incompatible avec les défis auxquels l’Europe est confrontée d’un point de vue fédéraliste. Pourtant, même d’un point de vue stratégique, l’Europe a besoin d’investissements publics nettement plus élevés au niveau de l’UE - les rapports Letta et Draghi étaient très clairs à ce sujet. Le financement européen est essentiel pour soutenir des secteurs stratégiques tels que la défense, l’énergie propre, la finance, la recherche et le développement, les infrastructures, ainsi que pour préparer les pays candidats à l’adhésion et maintenir une Union économiquement et socialement hétérogène. L’Europe doit tirer parti de son argent pour promouvoir la paix et la liberté, à la fois chez elle et à l’étranger.

L’UE doit jouer son rôle de superpuissance économique

Le dernier CFP, adopté en décembre 2020, ne représentait que 1,12 % du revenu national brut (RNB) de l’UE - une part négligeable par rapport aux près de 50 % du RNB dépensés par les autorités publiques dans l’ensemble de l’Union. Pendant ce temps, le chancelier allemand Merz appelle déjà à des « coupes budgétaires généralisés ». Cela risque de vider l’UE précisément à un moment où plus, pas moins, de capacité européenne est nécessaire. Ces négociations diront si l’UE veut mettre son argent là où il est.

Cependant, la capacité de l’UE à survivre et à évoluer en un État fédéral ne se limitera pas à l’argent. Tant que le CFP nécessite le soutien unanime du Conseil, son approbation par le Parlement européen est transformée en un exercice d’approbation tacite. Il doit appartenir aux représentants élus du peuple européen de décider de la manière dont les ressources de l’UE sont dépensées, et non aux gouvernements nationaux.

En outre, l’UE doit avoir le pouvoir de suspendre les fonds lorsque les pays ne respectent pas leurs obligations en matière d’État de droit et d’indépendance judiciaire, ainsi que le pouvoir de collecter ses propres ressources et de cesser de dépendre de ses États membres. Il y a des décisions qui n’attendront pas longtemps que l’Union européenne décide si elle souhaite assumer son rôle dans le monde. L’Europe est bel et bien confrontée à un défi : sera-t-elle en mesure de tenir ses promesses ?

Les défis plus larges pour l’Europe

L’urgence climatique ne s’arrêtera pas en 2026 - elle s’aggravera et ses effets se feront sentir plus largement dans tous les domaines. Le pacte vert pour l’Europe est censé atteindre son stade de promulgation, par exemple sur le règlement sur la restauration de la nature, mais « l’ambition » ne serait pas une description précise du travail politique en cours. Le mot du jour est « retardateur », comme l’a rapporté Politico sur les reculs répétés des dispositions anti-déforestation. Comme la politique climatique ne fait plus la une des journaux, la Commission utilisera-t-elle des procédures d’infraction et des mécanismes de conditionnalité pour défendre les nouvelles règles climatiques ?

Une autre lutte vitale est la lutte pour notre liberté de mouvement. L’espace Schengen est érodé par des contrôles aux frontières intérieures, en violation flagrante du droit de l’UE. Cela ne fera qu’empirer à mesure que les partis radicaux et d’extrême droite gagneront du terrain dans les États membres. L’Europe a besoin d’une approche de la migration fondée sur les droits de l’homme qui « renforce les capacités de partage des responsabilités intra-européennes », mais en 2026, il semble que l’accent sera mis sur le refoulement des migrants par la force, sans tenir compte de leur sécurité, de leur bien-être ou de leur volonté de contribuer. En tant que fédéralistes, cela est contraire à notre politique centrée sur les citoyens.

La création d’une union de la défense est sur la table pour la première fois depuis des décennies et c’est très bienvenu, mais l’Europe doit tenir ses promesses. Avec encore plus de sous-financement, de gouvernance par véto et de retrait des priorités partagées, il perdra progressivement la capacité de garantir la paix, la liberté et la prospérité. Cependant, si l’Europe fait les bons choix au cours de l’année prochaine, guidée par la subsidiarité et les valeurs fondatrices de l’UE, cela peut être l’année où l’élan se dirige vers une Union plus forte et plus souveraine, travaillant vers une relation plus étroite avec les États candidats, la Grande-Bretagne et d’autres alliés en dehors de l’Europe comme le Canada et l’Australie.

En 2026, de la sécurité à la démocratie en passant par l’investissement, l’UE devra faire face à des défis comme elle ne les a jamais connus auparavant. L’Europe dispose de presque tous les outils dont elle a besoin pour relever ce défi, mais il lui manque la volonté politique de les utiliser. Cela pourrait être l’année où l’UE passera d’une improvisation axée sur la crise à une structure durable pour un siècle fédéral. Sinon, le moment viendra peut-être bientôt où l’Europe ne sera plus qu’un espace riche mais impuissant - incapable de préserver quoi que ce soit qui compte pour la prochaine génération. Il est de notre devoir d’empêcher que cela ne se produise.