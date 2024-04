3 projets européens inspirants : Les lauréats des Prix Inspiring Young Europeans !

C’est donc la première année qu’est remis à l’occasion d’une cérémonie cet ensemble de prix, une initiative impulsée par l’écosystème “Insipiring Young Europeans” qui rassemble 19 organisations de jeunesse engagées agissant à une échelle européenne, écosystème porté lui-même par la Fondation Hippocrène. L’idée étant d’inciter et aider les associations et organisations à passer au “niveau Europe” pour répondre aux enjeux de demain, comme le précise Alexis Merville, président de la fondation. Se présentant sous la forme d’un appel à projet, ces prix ont reçus au total 42 dossiers couvrant une variété autant géographique que thématique. Ils ont la particularité d’offrir aux lauréats un accompagnement personnalisé par les membres de l’écosystème afin de mieux intégrer dans la pratique cette échelle européenne.

La dimension européenne s’intègre donc dans une multitude de projets au quotidien et au plus proche des citoyens. En ce sens, nous avons demandé aux lauréats de nous présenter leurs projets.

District spot, des tournois de foot pour les jeunes filles eu Europe

“Nous avons créé un projet d’empowerment par le sport des filles et jeunes femmes issues de quartiers défavorisés âgées de 12 à 18 ans. Concrètement, District spot organise des tournois de football en collaboration avec des jeunes filles d’Allemagne et des Pays-Bas, dans le cadre des JO 2024. L’idée à travers ce projet est de pouvoir leur donner un accès hebdomadaire et gratuit au sport, notamment le foot, sur toute une année scolaire. L’objectif, c’est qu’elle puisse, grâce au sport, découvrir une multitude d’opportunités, à la fois en termes d’insertion professionnelle mais aussi socialement. C’est l’occasion de créer du lien avec d’autres filles de quartiers et pays différents. Le sport est un biais, une excuse pour qu’elle puisse se développer personnellement et s’émanciper. De plus, la dimension européenne permet aux filles de sortir de leur quartier ; certaines n’ont jamais quitté le 19ème arrondissement de Paris et c’était super de leur permettre d’aller en Allemagne, par exemple. Elles découvrent alors que certaines des filles par delà les frontières, peuvent rencontrer les mêmes problématiques qu’elles. C’est une réelle ouverture interculturelle et une façon de s’épanouir ailleurs, au gré des rencontres. La dimension européenne nous est également très utile dans les partenariats : la Fondation Hippocrène et le Comité national olympique et sportif des Pays-Bas ont été un vrai vecteur pour aller plus loin dans notre projet que Paris intra-muros.”

La grosse semaine, le guide touristique alternatif pour les jeunes

“Notre projet consiste en la création d’un guide touristique alternatif fait par des jeunes et pour des jeunes : nous invitons chaque année 34 jeunes français et allemands issus de villes jumelées à y contribuer : l’année dernière l’échange a été réalisé pour les villes de Dijon et Mayence, cette année ce sera Nevers et Koblenz. Le fond du projet est de créer un guide alternatif s’adressant aux jeunes de moins de 30 ans et rédigé par des jeunes afin de faire découvrir leur territoire au-delà du tourisme classique de masse : aller dans des lieux inclusifs, faire du woofing, voyager de manière éco-responsable, manger éthique, etc. C’est, selon nous, tout ce que l’on pourrait attendre d’un guide touristique pour cette génération qui a envie de faire du tourisme différemment. Ainsi, toute l’année, les jeunes sélectionnés vont se rencontrer dans leurs villes respectives, mutuellement se présenter leur territoire et essayer de s’inspirer. L’idée de ce projet, comme avec ce prix, est de s’inspirer les uns les autres et inspirer les autres. Il y a forcément une dimension européenne lorsque l’on parle de tourisme, même lorsque celui-ci est au niveau local. En effet, au-delà du local, l’idée étant d’inspirer, le niveau global va forcément être recherché. Cela se fait à travers des rencontres avec les politiques ou les institutions par exemple, en recherchant à valoriser nos initiatives et les faire circuler, comme avec ce projet. Ici, à travers cet échange entre villes jumelées et cette remise de prix, l’échelle européenne permet de valoriser des initiatives et favoriser la transmission d’idées, en faire naître de nouvelles. C’est cela pour nous le côté européen.”

EURO 3, favoriser l’échange entre les jeunes de Mayotte et d’autres territoires européens

“Euro 3 est un projet d’échange entre des jeunes de Mayotte et de l’Union Européenne. Mayotte est un territoire européen mais sa jeunesse n’a pas de réelle vision des autres territoires de l’UE et du quotidien de la jeunesse ailleurs. Le projet consiste alors à donner la possibilité à la jeunesse mayotte de rencontrer des jeunes d’autres pays européens comme par exemple l’Europe du nord (Norvège, Lituanie). Cela avec une dimension professionnelle : Outre la création de liens, le projet consiste aussi à accompagner les jeunes vers l’insertion professionnelle ou la mobilité. Ici, la dimension européenne est l’objectif même du projet. Mayotte est un petit territoire ultramarin, qui a donc du mal à intégrer sa citoyenneté européenne au quotidien. C’est pourtant un territoire membre de l’UE : l’idée est donc que cette rencontre avec des jeunes de l’Union européenne aide à cette intégration et permette de donner du sens à cette citoyenneté. Pour les jeunes participants au projet, dans un sens comme dans l’autre, c’est aussi un moyen de découvrir la diversité des territoires européen et des quotidiens.”