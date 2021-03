40 ans du Crocodile : Une conversation avec Stanley Johnson, un conservateur à part

Le projet Spinelli, la réforme des institutions communautaires, les politiques environnementales et enfin le Brexit. Stanley Johnson parle de ce qui a changé au cours des 40 dernières années en Europe et au Royaume-Uni.

Le 9 juillet 1980, un groupe de parlementaires européens se réunit au restaurant Au Crocodile à Strasbourg, pour discuter de la réforme des institutions européennes dans le contexte de dénonciation, le 21 juin, par Altiero Spinelli du blocage décisionnel des institutions communautaires de l’époque (comme nous l’a dit Mario Leone). Spinelli avait décrit ainsi la situation européenne devant le Parlement :

L’existence de problèmes communs est admise, la nécessité d’y apporter des réponses communes est reconnue, la capacité de formuler ces réponses dans une entité politique et une entité administrative européennes existe, mais la procédure rend difficile, voire impossible, l’élaboration d’une vision européenne et la formation d’un consensus européen, alors que la procédure renforce les négociations nationales et favorise la formation d’un accord interne sur les problèmes. [1].

Le groupe, qui a pris le nom de « Club du Crocodile », comptait initialement un petit noyau, seulement neuf membres, mais s’est progressivement élargi pour rassembler des dizaines de parlementaires et a joué un rôle crucial dans la rédaction du « projet Spinelli ». Sous la pression des députés du Club, le Parlement européen a reconnu l’état d’immobilité décisionnelle et a finalement approuvé la création d’une commission permanente, le 9 juillet 1981, exactement un an après la première réunion. Spinelli lui-même a assumé le rôle clé de rapporteur général. Cette commission avait pour mission d’élaborer le projet de traité sur l’Union européenne, qui a également été adopté par le Parlement européen avec un enthousiasme considérable (237 voix pour, 31 voix contre et 43 abstentions). Mais malheureusement, cette orientation fédéraliste a dû se heurter à la logique intergouvernementale du Conseil européen, et la proposition de Spinelli a été vidée de son contenu et de son efficacité révolutionnaire. De la montagne de travail du Club du Crocodile et du Parlement européen, les gouvernements européens ont donné naissance à la « misérable souris » (selon la définition de Spinelli lui-même) de l’Acte unique.

Néanmoins, l’esprit du Club a contribué à d’autres étapes fondamentales du processus d’intégration, telles que le traité de Maastricht. Le message transmis par ces députés et leurs combats parlent encore à notre présent et sont essentiels pour nous guider dans notre cheminement futur. Selon les mots de Pier Virgilio Dastoli, « cela rend plus évidente que jamais, quarante ans après la naissance du Crocodile, la nécessité d’avoir une nouvelle initiative constituante du Parlement européen le plus tôt possible, pour faire un saut vers un système fédéral sans attendre que les gouvernements sortent du bourbier confédéral. » [2]

Ainsi, à l’occasion du quarantième anniversaire de la fondation du Club, j’ai décidé de discuter avec l’un de ces neuf participants, le seul membre du Parti conservateur britannique parmi les députés européens qui avaient répondu à l’invitation de Spinelli, Stanley Johnson.

Peut-être que ma génération (classe de 92) se souvient de lui principalement pour être le père de l’actuel Premier ministre britannique Boris Johnson, mais Monsieur Johnson Senior a joué un rôle fondamental dans le processus d’intégration européenne. Curieux et intrigué par l’invitation (« Altiero Spinelli vous invite à dîner avec lui le mardi 9 juillet 1980 au Restaurant Au Crocodile à 20 heures. Tenue : informelle »), Stanley Johnson a non seulement assisté à cette première réunion mais, dans les jours qui ont suivi, il a également convaincu le leader conservateur de l’époque, Scott-Hopkins, de rencontrer Spinelli et Dastoli (« Il devait penser qu’un homme qui avait passé dix ans dans une prison fasciste et six autres en prison, méritait au moins une audience »). Après cette réunion, les 61 conservateurs européens ont décidé de voter en bloc en faveur de la proposition de Spinelli. En outre, Stanley Johnson a été très impliqué dans les politiques européennes de protection de l’environnement et des animaux, en rédigeant également les statuts de l’Agence européenne pour l’environnement. Dans un discours devant le Parlement européen, Stanley Johnson a parlé de la proposition du Club de créer la Commission de réforme institutionnelle comme d’un « mécanisme ». Un mécanisme assez simple ! ("un mécanisme. Un mécanisme très direct") [3]. Intrigué par le personnage, je me prépare donc pour cet appel téléphonique entre le Royaume-Uni et la Grèce (ironiquement, c’est moi qui regarde le ciel gonflé par la pluie de Belfast).

Merci de nous accorder un peu de votre temps. Rétrospectivement, qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le groupe ? Et comment était-ce d’être le seul conservateur britannique à la table des négociations ?

Oui, j’ai beaucoup apprécié la lettre de Spinelli et vous avez raison, j’étais le seul conservateur britannique à assister à cette occasion particulière du dîner au restaurant Crocodile. Il y avait en tout neuf députés européens, dont Spinelli lui-même. Pour mémoire, les huit autres étaient Hans Lücker, Karl von Wogau, Paola Gaiotti de Biase, Bruno Visentini, Silvio Leonardi, Richard Balfe, Brian Key et moi-même. Il y avait d’autres Anglais, deux autres Anglais, ils étaient du parti travailliste (c’est précisément pour cette raison que Christopher Booker et Richard North dans The Great Deception, 2003, le définissent comme le « conservateur solitaire » du Club du Crocodile). Au cours du dîner, Spinelli nous a fait part de son plan pour améliorer l’œuvre de Jean Monnet et « reconstruire l’architecture de l’Europe » [4].

Alors, à propos de votre parti : en tant que conservateur, vous avez participé au projet de révision institutionnelle proposé par Spinelli. Au lieu de cela, le même parti promeut la sortie du Royaume-Uni de l’Europe... Qu’est-ce qui a changé en 40 ans ?

C’est une question très intéressante. Il faut remonter à 1973, au gouvernement d’Edward Heath [5], le Premier ministre qui a fait entrer le Royaume-Uni dans l’Union [6]. Heath n’avait pas une majorité écrasante à l’époque et il ne pouvait pas compter uniquement sur les votes des conservateurs pour faire passer l’acte d’adhésion au Parlement, et même à cette époque, il avait quelques eurosceptiques au sein du parti. Si vous regardez les chiffres, et si la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a pu rejoindre la CEE est que des gens comme Roy Jenkins et un bon nombre de députés travaillistes et de l’opposition ont décidé de se ranger du côté du Premier ministre. Revenons maintenant à la question de savoir pourquoi les choses ont changé. Je pense qu’il est nécessaire d’examiner l’ensemble de l’ « affaire » Spinelli. Il y a eu l’Acte unique européen, et le fameux Livre blanc de 1993, mais je pense que dès le début, Monsieur Heath n’a pas bien compris ce que signifiait la majorité qualifiée. Je pense probablement que cela a changé avec la prise de conscience qu’au sein de l’Union, un pays n’est pas vraiment souverain, en ce sens qu’il peut toujours être mis en minorité par un vote à la majorité qualifiée. Cela est ressorti très clairement lors du débat de Maastricht : la souveraineté était une question absolument cruciale pour les députés conservateurs et, d’une certaine manière, ce sentiment s’est renforcé au fil des années.

Faire un grand pas en avant. Quelle est votre vision de l’avenir de l’Europe ? Pensez-vous que nous nous rapprochons du projet de Spinelli ou que nous retournons de plus en plus vers les Etats-nations ?

En ce qui concerne le Royaume-Uni, ma position est la suivante : même si j’ai fait campagne pour le Remain à l’approche du référendum de juin 2016, et que j’ai participé activement, notamment en mettant en place le groupe des « parlementaires pour l’UE », c’est le résultat du référendum qui a tracé la voie. Le peuple britannique a exprimé son opinion en juin 2016 et l’a réitérée lors des dernières élections de 2019. Ce que je pense de l’avenir... Je pense que, du point de vue du Royaume-Uni, il sera extrêmement important de continuer à avoir des liens très forts avec l’Union européenne. Dans certains domaines, en particulier la politique environnementale, l’UE a montré qu’elle avait fait la différence. Et les bons résultats sur l’environnement n’ont pas seulement été constatés dans les différents États membres, mais aussi dans la manière dont l’Union européenne s’est positionnée sur la scène internationale, par exemple lors des négociations de Paris en 2015. Je pense donc que les pays européens, unis, constituent un acteur extrêmement important sur la scène mondiale et pour cette raison - mais pas seulement pour cela - je pense qu’il est très crucial que le Royaume-Uni reste avec l’UE tout en quittant l’UE. Bien sûr, beaucoup dépendra des négociations qui auront lieu.

Vous avez mentionné l’environnement, anticipant en fait une autre de mes questions. Il y a un grand débat sur le Green Deal européen, quelles sont vos perspectives pour l’avenir de la coopération européenne en matière d’environnement ?

Je pense que le Green Deal européen est une initiative extrêmement importante. Je pense que la coopération environnementale pour lutter contre le changement climatique et l’engagement en faveur de l’objectif « zéro émission » sont essentiels. Je pense qu’il est nécessaire de rappeler la protection de la nature et je le dis en ayant été personnellement impliqué dans l’élaboration de la directive « Habitats » (directive 92/43/CEE concernant la préservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). Ces questions me tiennent à cœur et je ne voudrais pas qu’elles soient mises de côté de quelque façon que ce soit lorsque le Royaume-Uni quittera l’Union.

J’aimerais vous poser une question un peu provocante : concernant le processus d’intégration de l’UE, pensez-vous que le Royaume-Uni jouait un rôle pour freiner au lieu de pousser vers une plus grande intégration ?

C’est une bonne question. Je dirais que le Royaume-Uni a toujours été méfiant vis-à-vis des forts mouvements en faveur de l’intégration européenne. Je pense que l’un des problèmes est que nous avons réalisé - et beaucoup d’autres l’ont fait - qu’il est très difficile de réaliser une intégration économique sans intégration politique et je pense que c’est probablement un trop grand fossé en ce qui concerne le Royaume-Uni, nous ne sommes pas prêts pour l’intégration politique. Mais maintenant que nous sommes sortis, que nous avons le statut d’ « observateur amical », je pense qu’il n’est pas très utile que l’Union pousse toujours plus vite et plus fort vers des objectifs fédéralistes - c’est mon avis personnel. Je pense plutôt que la meilleure formule - et qui a fait ses preuves - ne doit pas nécessairement inclure une structure supranationale avec un gouvernement européen, un cabinet européen. Vous pouvez continuer à fonctionner très efficacement en tant que groupement de nations sans être un super État européen, si vous voyez ce que je veux dire.

Donc, aller vers une intégration plus forte mais sans l’aspect fédéraliste...

Exactement. Il y a des politiques de l’UE pour lesquelles il y a un fort besoin de coopération européenne - j’ai mentionné plus tôt les politiques environnementales -, mais la politique agricole entre également dans cette catégorie. Ou la santé, comme l’a montré le cas du Covid-19. C’est pourquoi je voudrais également que le Royaume-Uni continue à participer aux programmes européens, par exemple à l’Agence européenne pour l’environnement qui permet également aux pays tiers de participer. Ou encore le Conseil de l’Europe (l’organisation des droits de l’Homme basée à Strasbourg, pas l’organe de l’UE). Je voudrais donc que le Royaume joue un rôle important dans ces organisations, car en fin de compte, nous sommes tous européens. Même moi, personnellement, j’ai tellement de liens avec l’Europe : ma mère est née en France, mon grand-père était français, toute ma famille a des racines françaises et allemandes. Ces liens sont extrêmement importants et il serait immensément triste de les rompre. C’est pourquoi nous ne pouvons pas prendre de distance politique, économique et émotionnelle par rapport au continent européen. Je ne pense pas que nous puissions, et je ne pense pas que nous devions le faire. Je suis donc sûr que nous ne le ferons pas.

Stanley Johnson me laisse comme ça, en laissant entendre que le Royaume-Uni abandonne le projet européen en claquant la porte mais en faisant un clin d’œil par la fenêtre. Et c’est précisément la raison pour laquelle je veux maintenir l’espoir que ces ponts dont il parle puissent continuer à être construits. Les jours du projet Spinelli et du vote des conservateurs britanniques en faveur de la réforme des institutions européennes sont malheureusement bien loin, il est vrai. Quarante ans après cette réunion, nous vivons aujourd’hui dans une Europe où les États membres sont de plus en plus ancrés dans leurs mentalités nationales et regardent avec suspicion tout ce qui vient de l’extérieur de leurs frontières, sans comprendre que le partage de la souveraineté dans un monde globalisé est souvent la seule façon de la maintenir. Il y a des questions qui ne connaissent pas de frontières et face auxquelles nous sommes seuls impuissants, comme le changement climatique, la misère qui entraîne des vagues migratoires, les épidémies. Il y a encore tant de défis à relever, tant d’opportunités pour créer de nouveaux projets plus ambitieux. Il y a encore beaucoup de « Crocodiles » qui rêvent d’une Europe vraiment inclusive, durable et fédérale.