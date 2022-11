78 ans plus tard, les Insurgés de Varsovie s’expriment sur le futur de l’Europe

[NDLR] L’Insurrection de Varsovie est un soulèvement armé qui s’est produit du 1er août au 2 octobre 1944 dans la capitale polonaise alors que cette dernière était occupée, comme le reste de la Pologne, par l’Allemagne nazie et que l’Armée rouge menaçait l’indépendance du pays. L’Insurrection fut organisée par la résistance polonaise et se solda par une brutale répression qui provoqua près de 200 000 morts parmi les civils. Elle est à distinguer de l’Insurrection du ghetto de Varsovie, s’étant déroulé du 19 avril au 16 mai 1943, et qui provoqua 13 000 morts et 58 000 déportés.

Les quelques survivants qui ont participé à l’insurrection de Varsovie sont les derniers représentants de la « Génération des Colombs », une génération de Polonais dont l’adolescence a été marquée par l’horreur de la Seconde Guerre mondiale. Nés dans une Pologne nouvellement indépendante, qui a par la suite perdue sa liberté sous le coup de la Seconde Guerre mondiale, ces Polonais sont les derniers représentants de ceux qui, en 1944, ont affronté durant 63 jours l’Allemagne nazie pour une Pologne libre et indépendante. Ils ont pu dès lors assister, quelques mois plus tard, au retour de leur pays sur les cartes. Aujourd’hui, quelques-uns des insurgés de Varsovie témoignent de leur histoire, et nous offrent leurs visions sur le futur de notre continent. Ces quelques-uns sont les Colombs.

Wanda Traczyk-Stawska, âgée de 96 ans, était l’une des soldats à l’époque de l’Insurrection. Aujourd’hui, elle n’hésite pas à s’engager activement dans les débats les plus déterminants de la Pologne contemporaine et, par extension, dans les débats sociétaux européens. Pour elle, la source de tout est la liberté. Dans le cadre du projet Humans in the EU project (« Les humains dans le projet européen »), Wanda s’est confiée à Alliance4Europe : « la liberté est une composante essentielle de la dignité humaine. Chaque être humain est né avec sa dignité. S’ils ne sont pas libres, ils souffrent dès le début de leur existence. »

Wanda continue : « Où il n’y a pas de démocratie, où il n’y a pas de valeurs universelles à l’humanité, alors, il n’y a pas de respect. Respect pour l’Homme indépendamment de sa situation matérielle ou, plus important encore, de son niveau d’éducation. Parfois, une personne sans aucun diplôme est bien plus avisée qu’un universitaire. C’est une question de valeurs, de valeurs propres. Il y a des personnes qui sont simples et pourtant si avisées et si admirables. Voilà pourquoi il est si important que dans la Constitution soit assurée l’égalité entre tous les citoyens. Pour avoir de bons citoyens. Apprenons-leur, éduquons-les, pour qu’ils comprennent ce que tolérant veut dire, comment être serviables et attentionnés, comment être amis avec le reste des Hommes. Ce sont des valeurs qui n’ont pas de prix, parce que, peut-être, elles pourraient être les clefs de la fin de la guerre. J’espère que cette guerre, la guerre russe en Ukraine, sera la dernière. Et ce sera la dernière, si l’Ukraine, elle aussi démocratique, n’est pas abandonnée à elle-même par les autres démocraties.

L’Ukraine a déjà gagné. Elle a déjà gagné parce que même si la Russie la vainc, il est impossible de s’asseoir sur des baïonnettes. Ils ne pourront s’y asseoir pendant longtemps. Il y aurait de nouveau une insurrection, comme celle qui a eu lieu il y a 123 ans en Pologne quand notre liberté nous a été volée. Nous avons combattu et combattu. Ce que je veux que vous vous rappeliez c’est que la première insurrection victorieuse fut celle de Solidarnosc. Sans aucun coup de feu, nous avons regagné notre indépendance, et ce que nous avons gagné est allé bien au-delà. Tous les pays occupés par l’Union soviétique ont également regagné leur indépendance. Seuls les Russes ont tout perdu.

Nous avons grandi dans une démocratie et nous devons la protéger à n’importe quel prix, en élevant les enfants des quatre coins de l’Europe et des quatre coins du monde afin qu’ils puissent devenir amis les uns avec les autres. »

Au regard de la récente invasion de l’Ukraine par la Russie, il est plus que jamais crucial de s’attarder sur les leçons que nous a portées l’Histoire et d’écouter ceux qui s’en rappellent. La guerre en Ukraine provoque une destruction jamais vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le message des Insurgés est clair : plus jamais ça. A ceux d’entre nous qui vivent suffisamment en paix pour pouvoir débattre de l’avenir de l’Europe sereinement dans des conférences, nous ferions bien d’écouter ceux qui ont souffert, et ceux qui continuent à souffrir, des horreurs de la guerre. Il n’est pas surprenant que ceux dont les grands-parents qui jadis résistaient aux Nazis à la lueur des réverbères brisés de Varsovie, jetaient des cocktails Molotov sur les chars soviétiques, se rallient pour résister au retour de l’impérialisme belliciste du Kremlin. Il incombe toutefois à nous tous, nous qui avons le privilège de ne pas nous souvenir des horreurs de l’Histoire, d’ écouter ses témoins.

La vidéo complète de l’interview de Wanda Traczyk-Stawska est à retrouver sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=SKJ1SFvIL_U.