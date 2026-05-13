90 ans du front populaire : quel héritage pour la gauche en Europe ?

En mai 1936, la France élisait une coalition de gauche historique. Léon Blum gouvernait, les ouvriers occupaient les usines, et l’espoir semblait possible. Neuf décennies plus tard, où en est la gauche européenne ? La réponse est nuancée.

1936, une date déterminante dans l’histoire politique

Il y a quatre-vingt-dix ans, la France bascule. Le 3 mai 1936, au second tour des élections législatives, le Front Populaire, alliance inédite des socialistes de Léon Blum, des communistes de Maurice Thorez et des radicaux d’Édouard Daladier, remporte la majorité absolue à la Chambre des députés avec 386 sièges sur 608. Pour la première fois de son histoire, la France se dote d’un Premier ministre socialiste, juif de surcroît, dans un continent européen qui commence à voir venir la montée du fascisme sur son sol. La droite frémit, la gauche exulte et dans les usines, sans attendre les décrets, les ouvriers occupent leur lieu de travail.

Ce qu’accomplit Blum en quelques semaines tient du prodige législatif tant les décisions prises sont rapides. Les « Accords de Matignon » sont signés dans la nuit du 7 au 8 juin 1936 et instaurent notamment les congés payés et la semaine des quarante heures ainsi que la mise en place de conventions collectives. En trois mois, la France ouvrière obtient ce qu’elle réclamait depuis des décennies. Marceau Pivert, militant socialiste, lancera ce slogan : « Tout est possible ! »

« Il est revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie. » Léon Blum, lors ses vœux aux Français, le 31 décembre 1936

Mais l’histoire ne fait jamais les cadeaux qu’elle promet. Dès 1937, les contradictions rattrapent l’élan. Le patronat sabote, le Sénat bloque, les capitaux fuient à l’étranger. La guerre d’Espagne fracture la coalition sur la non-intervention. L’inflation efface les hausses de salaires. Blum annonce une « pause sociale » en février 1937 puis démissionne en juin. Il reviendra brièvement en 1938, puis ce sera Daladier, les Accords de Munich, la trahison, et bientôt l’effondrement de juin 1940. Le Front Populaire aura duré moins de trois ans. Mais il aura changé la vie de millions de Français pour toujours.

Une mémoire toujours vivace mais à l’écho aujourd’hui fragilisé

Quatre-vingt-dix ans plus tard, cette histoire reste une obsession à gauche. En juin 2024, quand Emmanuel Macron dissout l’Assemblée après la déroute aux européennes, les leaders de la gauche française se retrouvent en quelques heures et créent le « Nouveau Front Populaire ».

Ce nom n’est pas choisi par hasard mais comme un totem. Le mot « Front Populaire » est un talisman pour la gauche, une protection et une promesse d’espoir à travers une union impossible à construire. Dès lors, LFI, PS, les Verts, le PCF s’unissent en quarante-huit heures, là où ils avaient mis des mois à construire la « NUPES ». La mémoire de 1936 a été convoquée comme bouclier contre les extrêmes.

La référence est belle. Mais elle masque une réalité plus sombre. En 2026, la gauche en Europe est fragmentée, affaiblie, et souvent en perte de repères idéologiques. Les élections européennes de juin 2024 l’ont confirmé avec brutalité. Le Parlement européen s’est déplacé vers la droite. Les Verts et les libéraux se sont effondrés. L’extrême droite a progressé dans presque tous les États membres.

La gauche européenne : un archipel sans île

En Allemagne, le SPD de l’ex-chancelier social-démocrate Olaf Scholz a perdu près de 10% des voix lors des élections fédérales de 2025. En Espagne, Pedro Sánchez gouverne et résiste mais avec une majorité dépendante de partis indépendantistes qui lui font payer chaque vote au prix fort. En Italie, la gauche est dans l’opposition face à Giorgia Meloni. En Pologne, la gauche (Lewica) est un partenaire minoritaire de la coalition gouvernementale menée par le Premier ministre Donald Tusk, mais la coalition penche largement à droite et gouverne sur une ligne centriste qui n’enthousiasme guère les militants de gauche. En Hongrie, Viktor Orbán vient d’être battu par son opposant Peter Magyar et son parti Tisza mais le pays a glissé vers un centre libéral, pas vers un renouveau social-démocrate qui disparaît d’ailleurs du Parlement hongrois.

Le socialisme historique se retrouve aujourd’hui assez affaibli à travers l’Europe, concurrencé d’un côté par des formations de gauche radicale qui lui prennent son électorat populaire et de l’autre par des partis d’extrême droite qui captent le vote ouvrier déserté. Et, fait troublant, certaines formations sociales-démocrates, comme les travaillistes britanniques de Keir Starmer et les socialistes danois ont glissé vers des positions conservatrices sur l’immigration, contaminées par la droite radicale qu’elles prétendent combattre.

Quel est héritage de 1936 en 2026 ?

Le vrai legs du Front Populaire n’est pas dans les commémorations. En 1936, trois familles profondément divisées, socialistes révolutionnaires, communistes affiliées à Moscou et radicaux bourgeois ont mis leurs désaccords de côté face à une menace précise. Face à la montée du fascisme, ils ont choisi un programme commun et une clarté dans le message : « le pain, la paix, la liberté ». Trois mots avec un axe et une direction.

La gauche d’aujourd’hui peine à trouver son équivalent. Elle analyse les crises (climatique, sociale, démocratique) mais elle peine à les articuler avec un projet mobilisateur. Elle maîtrise le diagnostic mais peine à transformer l’analyse en dynamique politique. En se coupant progressivement d’une partie des classes populaires, la gauche a parfois laissé d’autres forces capter une colère qu’elle ne parvient plus toujours à traduire politiquement. Pendant ce temps, les droites nationales-populistes ont perfectionné un art que la gauche a abandonné. La prise de parole avec force et colère, avec un vocabulaire face à des gens en souffrance.

La véritable question, quatre-vingt-dix ans après Blum, n’est pas de savoir comment rejouer 1936, mais quels nouveaux droits, quelles nouvelles protections et quel nouvel horizon collectif la gauche peut encore offrir. Car un héritage ne survit pas par la mémoire seule. Il demeure vivant lorsqu’il continue de produire des conquêtes.