Trente-cinq ans après sa création, le Triangle de Weimar revient au premier plan dans une Europe profondément différente de celle de 1991. Face à la guerre en Ukraine, aux défis de la défense européenne et aux transformations économiques et climatiques, Paris, Berlin et Varsovie multiplient à nouveau les initiatives communes. Plus qu’un retour de la diplomatie, cette relance pose une question décisive : ce format informel peut-il transformer les divergences de ses trois membres en compromis utiles à l’ensemble de l’Union ?

Le 3 septembre 2026, les ministres des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, allemand Johann Wadephul et polonais Radosław Sikorski se sont retrouvés à Weimar. Le choix de la ville n’a rien d’anodin. Trente-cinq ans plus tôt, leurs prédécesseurs Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski s’y réunissaient dans une Europe tout juste sortie de la guerre froide. L’Allemagne venait d’être réunifiée, le bloc soviétique s’effondrait et la Pologne cherchait à retrouver pleinement sa place dans l’Europe occidentale. Le Triangle devait alors accompagner ce rapprochement et contribuer à dépasser les divisions laissées par le XXe siècle.

En 2026, le décor est le même, mais la mission a changé. La Pologne appartient depuis longtemps à l’Union européenne et à l’OTAN ; la logique de réconciliation qui avait motivé la création du Triangle ne suffit donc plus à justifier son existence. À Weimar, les trois ministres parlent désormais de défense européenne, de soutien à l’Ukraine, de sécurité économique, d’élargissement, de menaces hybrides ou encore de souveraineté technologique. À travers cet agenda élargi se dessine une nouvelle ambition : faire du Triangle un espace de concertation capable de faire émerger des compromis sur les grands dossiers européens.

Cette ambition se heurte toutefois à une réalité : Paris, Berlin et Varsovie sont loin de former un bloc homogène. Leur rapport à la Russie et aux États-Unis, leurs cultures stratégiques, leurs choix énergétiques ou encore leurs priorités industrielles ont régulièrement divergé. C’est pourtant peut-être dans ces différences que réside aujourd’hui son intérêt : faire dialoguer trois sensibilités européennes suffisamment éloignées pour que le compromis trouvé entre elles puisse dépasser les frontières du trio.

Une raison d’être à réinventer

À sa création, le Triangle de Weimar répondait à une urgence très différente. Le 28 août 1991, quelques mois après la réunification allemande et tandis que disparaissait l’ordre européen hérité de la guerre froide, ce nouveau cadre de dialogue devait contribuer au rapprochement entre l’Est et l’Ouest du continent. Inspiré notamment de la réconciliation franco-allemande, il visait aussi à consolider les relations germano-polonaises et à accompagner l’ancrage européen de Varsovie.

Une grande partie de cette mission historique s’est progressivement accomplie. La Pologne rejoint l’OTAN en 1999, puis l’Union européenne en 2004. Le Triangle perd alors l’évidence qui avait accompagné sa naissance. Sans traité fondateur contraignant, sans secrétariat permanent ni calendrier fixe, il reste tributaire de la volonté politique de Paris, Berlin et Varsovie. Les relations parfois difficiles entre les trois capitales se répercutent directement sur son activité : les rencontres s’espacent et le format est régulièrement présenté comme moribond, avant de réapparaître au gré des crises européennes.

La guerre en Ukraine bouleverse une nouvelle fois l’équation. Depuis 2022, et plus nettement encore avec la relance politique engagée en 2024, les rencontres se multiplient autour de la sécurité européenne, du soutien à Kiev et de la défense. Le 12 février 2024, à La Celle-Saint-Cloud, les ministres des Affaires étrangères français, allemand et polonais fixent ainsi un agenda qui dépasse déjà largement la seule concertation diplomatique : paix et sécurité, souveraineté européenne dans les secteurs stratégiques, mais aussi coopération entre citoyens, jeunes, universités et acteurs culturels.

Deux ans plus tard, la déclaration adoptée pour le 35e anniversaire élargit encore le spectre. Défense, Ukraine, compétitivité, souveraineté technologique, élargissement, climat, recherche ou lutte contre les ingérences étrangères : le Triangle semble désormais chercher sa raison d’être dans les principaux dossiers sur lesquels l’Union elle-même tente de définir une réponse commune.

Trois pays, trois façons de penser l’Europe

Ce regain d’activité ne signifie pourtant pas que Paris, Berlin et Varsovie soient devenues interchangeables. C’est même l’inverse. La France défend depuis longtemps une plus grande autonomie stratégique européenne ; la Pologne place traditionnellement la relation transatlantique et l’OTAN au centre de sa sécurité ; l’Allemagne, engagée depuis 2022 dans une profonde transformation de sa politique de défense, se situe encore dans une configuration différente. À ces écarts stratégiques s’ajoutent des modèles énergétiques et industriels très éloignés.

La transition climatique en offre une illustration particulièrement nette. La France s’appuie largement sur son parc nucléaire, la Pologne doit gérer la sortie progressive d’un système énergétique encore fortement dépendant du charbon, tandis que l’Allemagne affronte ses propres difficultés de décarbonation industrielle et d’approvisionnement énergétique. Les échanges organisés à Genshagen autour de l’ETS2 et de l’électrification ont notamment mis en lumière les défis structurels, économiques et sociaux que leur mise en œuvre soulève dans les trois pays.

En mars 2026, les ministres de l’Environnement des trois pays se sont ainsi retrouvés à Gniezno pour la première réunion du « Green Weimar Triangle » à ce niveau depuis plus d’une décennie. Transition industrielle, économie circulaire, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, résilience climatique et accompagnement social de la décarbonation figuraient parmi les sujets communs, malgré des situations nationales très différentes.

C’est probablement là que le vocabulaire choisi récemment par les trois ministres des Affaires étrangères prend tout son sens. Le Triangle est présenté comme un « vecteur d’intégration » destiné à « rapprocher différents points de vue au sein de l’UE » et à dégager une orientation commune pour l’avenir. Une fonction moins spectaculaire que celle d’un hypothétique « moteur » européen, mais peut-être mieux adaptée à une Union à vingt-sept où la recherche du compromis précède presque chaque décision.

Cette logique se retrouve également dans l’élargissement ponctuel du format. Dans leur déclaration, les trois gouvernements souhaitent associer à certaines consultations des pays partenaires et des acteurs régionaux afin d’élargir la plateforme. Une manière aussi d’éviter que le rapprochement entre trois des principaux États membres soit perçu comme un directoire parlant au nom des autres.

Du dialogue aux résultats

Reste une difficulté : se réunir n’est pas agir. Trente-cinq années d’existence ont montré que la multiplication des déclarations communes ne suffit pas à garantir la continuité du Triangle. Son regain diplomatique ne pourra donc être évalué seulement au nombre de sommets organisés.

Certains projets récents cherchent justement à donner une traduction plus concrète à la coopération. Avec le programme Weimar de l’Excellence, lancé en 2024, le format s’est par exemple invité dans les alliances d’universités européennes. Treize candidatures ont été déposées lors du programme pilote et cinq projets associant des établissements français, allemands et polonais ont été retenus, dans des domaines allant de l’ingénierie biomédicale au droit comparé. En 2026, cette coopération scientifique se prolonge notamment par le lancement d’un programme de mobilité destiné aux jeunes chercheurs.

Cette volonté de faire vivre le Triangle au-delà des chancelleries passe également par la jeunesse et la société civile. Du 19 au 26 août 2026, 24 étudiants français, allemands et polonais se sont ainsi réunis au château de Genshagen pour une Université d’été consacrée aux 35 ans du format. À travers des ateliers, des modules thématiques et des échanges avec différents experts et intervenants, ils ont confronté les perspectives des trois pays sur la sécurité, l’élargissement et la transition énergétique ou encore l’éventuelle institutionnalisation du Triangle, avant de réfléchir collectivement à son évolution dans les prochaines années.

Ces initiatives restent toutefois peu visibles en dehors des cercles qui y participent. À l’occasion du 35e anniversaire, une enquête Ipsos réalisée en France, en Allemagne et en Pologne montre en effet qu’au moins deux tiers des personnes interrogées dans chacun des trois pays souhaitent maintenir ou renforcer la coopération. Pourtant, seuls 30 % des Français, 48 % des Allemands et 69 % des Polonais déclarent avoir déjà entendu parler du Triangle. L’adhésion existe donc davantage que la connaissance du format.

Małgorzata Kopka-Piątek, de l’Institut des affaires publiques de Varsovie, le qualifie ainsi de « format inachevé » : un constat qui résume bien le décalage entre l’intérêt accordé à cette coopération et sa capacité encore limitée à se traduire en résultats identifiables par les citoyens.

Trente-cinq ans après Weimar

Le Triangle ne dispose ni d’institutions ni du pouvoir nécessaire pour décider à la place des Vingt-Sept, et ce n’est sans doute pas là qu’il faut chercher son utilité. Sa particularité réside plutôt en amont : mettre autour de la même table trois pays dont l’histoire, la géographie et les priorités font apparaître certaines des lignes de fracture qui traversent aujourd’hui l’Union.

En 1991, Paris, Berlin et Varsovie se retrouvaient à Weimar pour contribuer à rapprocher deux parties d’un continent longtemps séparées. Trente-cinq ans plus tard, leur défi est différent : montrer que leurs propres divergences peuvent devenir un terrain de compromis plutôt qu’une fracture supplémentaire. Si le Triangle y parvient, sa nouvelle raison d’être sera peut-être précisément celle-là.