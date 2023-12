Le Taurillon en quelques mots

2005. Ce devait être une formalité, pourtant au terme d’un débat politique intense, les Français rejettent le référendum sur le traité établissant une Constitution européenne. En réponse à la vague europhobe qui déferlait alors sur internet, les Jeunes Européens - France, section française de l’association des Jeunes Européens Fédéralistes (JEF - Europe), décident de créer un nouvel espace d’expression pour les citoyens européens. Le nom du magazine est une référence au mythe de la princesse phénicienne Europe, fille d’Agénor, que Zeus, ayant pris la forme d’un taureau, aurait emmené jusque dans la partie du monde aujourd’hui connue sous le nom d’Europe. Ce nouveau média participatif a vocation à faire de la pédagogie sur le fédéralisme européen, mais tient surtout à offrir à qui le souhaite l’opportunité de couvrir l’actualité européenne, dans toute sa richesse et sa diversité. La ligne éditoriale pro-européenne du Taurillon se veut transpartisane : des auteurs de tous les horizons sont les bienvenus. Droit, économie, défense, numérique, politique mais aussi sport, culture ou histoire sont autant de thématiques traitées dans des articles publiés quotidiennement.

Au fil de sa croissance, le magazine s’est enrichi de six autres éditions linguistiques puisque le Taurillon a désormais des cousins britanniques, allemands, italiens, espagnols, polonais et roumains. De nombreuses équipes locales d’auteurs travaillent à la rédaction de journaux papiers, comme celles de Lyon, de Toulouse ou encore de Strasbourg. Vous pouvez retrouver toutes les archives des éditions papier et locales du Taurillon à la bibliothèque nationale de France au titre du dépôt légal et dont voici le catalogue.

Notre rédaction, composée de bénévoles et de volontaires en service civique, enrichit le magazine en imaginant de nouveaux formats (les 4 infos de la semaine sur nos réseaux sociaux, l’interview mensuelle), de nouvelles séries d’articles (consacrées à la liberté d’expression, à la littérature ou aux figures féminines marquantes de l’Histoire du Vieux Continent), en tissant de nouveaux partenariats (Euradio, The Conversation ou la revue Fédéchoses) et en organisant un rendez-vous annuel unique dans la sphère médiatique européenne : les Journées de la Presse européenne.

Avec près de 300 000 lecteurs par mois, Le Taurillon est désormais l’un des médias francophones parlant d’Europe les mieux référencés.

Pour entrer en contact avec notre équipe, écrivez-nous à taurillon chez jeunes-europeens.org.

Si vous souhaitez écrire pour le Taurillon, nous avons réalisé un court guide pour vous aider à démarrer.