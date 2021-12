Accord de coalition en Allemagne : vers une union européenne fédérale ?

L’Allemagne pour une Fédération européenne et une convention européenne constituante

La section française de l’Union des fédéralistes européens (UEF) salue les dispositions contenues dans le contrat de coalition concernant l’évolution fédérale de l’Union européenne. En effet, le texte indique clairement qu’il est nécessaire de profiter de la conférence de l’avenir sur l’Europe pour engager des réformes et modifier les traités. Aussi, la conférence devrait déboucher sur une convention constituante et conduire à la poursuite du développement d’un État fédéral européen, organisé de manière décentralisée, selon les principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur la base de la Charte des droits fondamentaux.

Le contrat de coalition se prononce également pour le renforcement du Parlement européen. Il propose notamment la mise en place du droit d’initiative législative ainsi que des listes transnationales proposées aux suffrages des citoyens européens pour l’élection des députés européens.

L’Europe fédérale, qui est une revendication de l’UEF, a accompagné toutes les étapes de la construction européenne depuis sa création en 1946, et constituerait une avancée historique. Le président de la République, à quelque mois de la fin de son mandat, a par ailleurs indiqué être favorable au droit d’initiative législative du Parlement européen et aux listes transnationales.

Le fédéralisme européen, un débat nécessaire de la campagne électorale française

La question fédérale en Europe n’est donc pas une utopie que les Européens ne seraient pas prêts à voir se concrétiser. La France doit répondre positivement à ses partenaires allemands qui considèrent que l’intergouvernemental doit être dépassé sur un certain nombre de sujets majeurs d’intérêt commun.

Les propositions contenues dans l’accord de coalition allemand doivent ainsi faire partie intégrante du débat politique à l’occasion des élections à venir en France. L’UEF France considère que la position de nos principaux partenaires sur le futur de l’Union change la donne et doit devenir un sujet de campagne des élections présidentielle et législatives. Nous militerons avec nos sections, nos adhérents et nos sympathisants en ce sens.

Il est temps d’avoir une réponse européenne unique aux crises qui menacent les valeurs européennes, que cela soit les crises libyenne, ukrainienne ou l’utilisation des migrants à la frontière européenne par Loukachenko, le dictateur du Bélarus.

L’UE doit être un rempart contre les tentatives autoritaires et liberticides qui la fragilisent. La seule réponse, c’est l’Europe fédérale, et donc une réponse positive au projet européen du nouveau gouvernement de coalition allemand.