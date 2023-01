Alter Euro : le Danemark

Au cours de l’histoire de la construction européenne, les pays nordiques se sont démarqués par leur euroscepticisme. Comme l’a démontré l’alignement politique avec le Royaume-Uni lors du Congrès européen de la Haye en 1948, ces pays sont réticents à la création d’une organisation supranationale européenne. Dès lors, l’adhésion du Danemark aux Communautés européennes en 1973 a porté une encoche substantielle à sa vision particulière des relations internationales. On peut toutefois relativiser ce constat en relevant le fait que le Danemark ne fait toujours pas partie de la zone euro.

Une Histoire pleine de boulversement pour le Danemark et sa Couronne

Actuellement, la monnaie officielle du Danemark est la couronne danoise. Cette dernière a été instaurée par la loi monétaire de 1873, remplaçant alors le dollar danois. À cette époque, le Danemark décida de s’allier à la Suède afin de former l’Union monétaire scandinave. Quelques années plus tard, cette union sera rejointe par la Norvège. Grâce à cette union, les États avaient pour ambition d’obtenir une certaine stabilité monétaire dans la région grâce à un taux de change commun basé sur l’or. De nos jours, cette union monétaire n’existe plus. En effet, en 1914, notamment à cause des difficultés économiques de la Suède, les trois États décidèrent de mettre fin à ce système. Par la suite, en 1929, la Grande Dépression causa une grande dévaluation de la couronne danoise. Afin de remédier à cela, le Danemark prit part, en 1944 aux accords de Bretton Woods. Ces accords avaient pour ambition d’organiser un système monétaire international grâce à la libre convertibilité des monnaies et la fixité des taux de change. Malgré ces efforts, la couronne danoise pâtit fortement de la guerre, en témoigne une dévaluation de cette dernière de plus de 30% en 1949. En 1971, le système de Bretton Woods n’est plus opérant, dès lors le Danemark prit part, pour la première fois, à un système monétaire exclusivement européen.

Après avoir intégré les Communautés européennes 1973, le Danemark bénéficia du serpent monétaire européen inhérent à la Communauté économique européenne. Ce système avait pour objectif, conformément à ce que permettait le système de Bretton Woods, de limiter les fluctuations des monnaies européennes entre elles. Ce système va effectivement permettre d’atteindre une certaine stabilité monétaire européenne. Dès lors, les différents chefs d’États européens se tournèrent naturellement vers une politique plus ambitieuse, celle de la monnaie unique : l’euro.

Un euroscepticisme danois au coeur des raisons de sa non-participation à l’euro

Le 7 février 1992, les chefs d’États européens signèrent le Traité de Maastricht. Ce traité posa les bases de la politique de la monnaie commune, ne permettant toutefois pas la mise en place directe de l’euro. Ce n’est qu’en 1995, lors du Conseil européen de Madrid, que les chefs d’États et de gouvernements s’accordèrent sur la mise en place de la monnaie unique. Malgré cette volonté quasiment unanime des États membres, le Danemark a rapidement émis des réserves quant à ce projet. En effet, dès 1992, l’État nordique négocia une clause d’opting-out. Popularisée par la diplomatie britannique, cette clause permet à un État de s’extirper d’un engagement précis prévu dans une traité européen. C’est ainsi que le 11 et 12 décembre, lors d’une réunion du Conseil européen, le Danemark présenta un mémorandum intitulé Le Danemark au sein de l’Europe dans lequel il émit des réserves quant à la politique monétaire commune. Pour diverses raisons, les Danois étaient, et restent, réticents à ce projet, en témoigne le référendum organisé la même année, où 50,72% des Danois ont voté contre l’adoption du traité de Maastricht. Diverses raisons poussent le Danemark a refuser de remplacer la couronne danoise. Cet État, à l’instar de ses voisins nordiques, est réputé pour son euroscepticisme. Cet euroscepticisme scandinave serait lié à la peur de la bureaucratie et à l’attachement à une démocratie directe, libérale ainsi qu’à un Etat-providence généreux. De la même manière, cette distance vis-à-vis de l’Union européenne est parfois décrite par la doctrine comme la conséquence du syndrome du “petit état”. Décrit par Peter Munch, un historien norvégien du début du XIXème siècle, ce syndrome pousserait à ce que « La seule et unique demande que l’on doit faire à la diplomatie danoise est de rester tranquille et de faire au mieux pour s’assurer que nous passions le plus inaperçus possible ». Ainsi, le Danemark serait attaché à son particularisme quasiment insulaire. Conséquences des deux précédents facteurs, on peut percevoir cette distance avec le reste de l’Europe comme une conséquence du patriotisme et de l’attachement à la souveraineté étatique. Conformément à ses idéaux solitaires, le Danemark ne prend également pas part à la politique de défense commune et à la justice européenne.

Un revirement est-il possible ?

Pour toutes ses raisons, le Danemark préfère donc privilégier sa monnaie historique, la couronne danoise. Néanmoins, il semblerait qu’un changement soit en train de s’opérer au sein des rangs politiques danois. La majorité des partis politiques du pays sont désormais favorables à l’adoption de la monnaie unique. Des propositions de référendums sont régulièrement mises sur la table mais ces dernières ne se concrétisent toujours pas, notamment en raison de la réticence de certains partis politiques et de l’ambiguïté de la population danoise. En effet, malgré le fait que l’on constate une avancée de l’euro dans la population danoise, à chaque crise économique, le soutien à l’euro recule. A la suite du référendum du 1er juin 2022, le Danemark a amorcé un rapprochement avec l’Union européenne en décidant de rejoindre la politique européenne de défense commune. Cette avancée serait également possible dans le domaine monétaire. En effet, une majorité des économistes danois estiment que ce changement ne serait pas néfaste à l’économie danoise. À l’avenir, un basculement depuis la couronne danoise vers l’euro pourraît donc être envisageable.