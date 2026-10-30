Lors de son déplacement à Dublin, dans le cadre d’une rencontre des ministres de l’économie des 27 Etats membres (ECOFIN), les 18 et 19 septembre derniers, le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a provoqué une vive polémique en Irlande en appelant à redistribuer en Europe les taxes exceptionnelles versées au pays par Apple en 2025. Le géant du numérique a enfin payé 14,6 milliards d’impôts en Irlande, soit près de 40% de son enveloppe fiscale mondiale. Au-delà de la polémique, une question qui devrait s’imposer parmi les préoccupations européennes dans un contexte budgétaire tendu pour beaucoup de pays : comment faire face aux pratiques d’optimisation fiscale des multinationales sans une coordination fiscale complète à l’échelle de l’Union européenne ?

Pourquoi l’Irlande impose-t-elle à Apple de mettre la main à la poche ?

Avant toute chose, il convient de dire que le gouvernement irlandais a collecté cette somme, non pas à l’issue d’un choix politique propre mais bien d’un arrêt contraignant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendu le 10 septembre 2024. Les faits remontent à 2016, lorsque la Commission européenne a jugé que les avantages fiscaux que l’Irlande avait accordés à Apple sur la période s’écoulant de 1991 à 2014, étaient injustifiés et créaient une forme de distorsion de concurrence au sein du marché unique européen, allant jusqu’à estimer qu’il s’agissait d’une aide d’État illégale, au sens du droit européen. En effet, suite à deux rescrits fiscaux (tax rulings), l’Irlande a donné la possibilité à Apple de transférer la quasi-totalité de ses bénéfices enregistrés en Europe vers deux filiales irlandaises, dont les sièges de direction effective se trouvaient en réalité en dehors du pays, notamment aux États-Unis, échappant ainsi à l’impôt s’appliquant ailleurs en Europe. En 2014, le taux d’imposition effectif d’Apple pour ses revenus à travers l’Union Européenne n’est alors que de 0,05%.

Pendant des années, l’Irlande n’a cessé de maintenir son opposition face à une demande de la Commission de réclamer la somme normalement due sur cette période, craignant que cette décision ne vienne remettre en cause son modèle fiscal reposant sur l’attractivité et n’effraie les grandes multinationales technologiques installées dans le pays. Néanmoins, après qu’Apple ait obtenu gain de cause face à l’Union Européenne en 2020, la CJUE a annulé ce jugement en septembre 2024, forçant Apple à rembourser l’État irlandais.

Le bras de fer franco-irlandais : la souveraineté fiscale au cœur des discussions

Cette affaire a eu pour mérite d’illustrer une divergence majeure entre certains États membres concernant la vision de ce que doit être le rapport à la concurrence au sein du marché unique. Si Dublin se fait le porte-voix des pays de taille modeste au sein de l’Union, en brandissant son taux d’impôt sur les sociétés attractif comme un outil légitime voire vital servant à revitaliser son économie par un modèle d’attractivité, la position des géants européens, tels que la France, diverge. En effet, Paris estime qu’une Europe forte et souveraine passe par une harmonisation fiscale servant de fer de lance face à l’optimisation abusive. Cette protection à tout prix du marché commun va à rebours d’une pratique irlandaise qualifiée de dumping fiscal. Selon la position française, laisser un État membre attirer la quasi-totalité des sièges sociaux des sociétés agissant partout sur le continent en les imposant à hauteur de 0,05% impacte indirectement les économies voisines.

Il reste important de resituer ce bras de fer dans un contexte économique très asymétrique entre les deux pays. En effet, si l’Irlande affiche des résultats économiques exceptionnels, avec un excédent budgétaire enregistré de manière structurelle lui permettant de constituer d’importants fonds souverains en prévision d’un avenir incertain, la France cherche désespérément des dizaines de milliards d’euros d’économies pour redresser ses comptes publics. Cet écart peut expliquer en partie l’urgence et la temporalité de ce contentieux.

Néanmoins, l’affaire Apple se place dans le contexte d’un affrontement de deux conceptions différentes de la fiscalité, qui se sont exprimées lors de la dernière rencontre européenne ECOFIN à Dublin. De son côté, la France, rejointe par les grands pays européens tels que l’Italie, l’Allemagne, la Belgique ou encore l’Espagne, prône une redistribution des recettes relatives à la taxation des multinationales enregistrées en Irlande, notamment en instaurant un impôt sur les plateformes numériques là où la valeur est consommée, inspiré du principe de territorialité de l’impôt. Cela impliquerait par exemple de taxer les revenus enregistrés par des multinationales comme Netflix en France, estimés à plus de 1,7 milliards d’euros en 2025. Paris milite également pour un encadrement de la fiscalité, via l’application stricte du Pilier 2 de l’OCDE visant à imposer un minimum de 15% d’imposition effectif sur les bénéfices des plus grandes multinationales.

La tendance pourrait-elle, malgré tout, être celle d’une fiscalité unique en Europe ?

En dépit d’une divergence de fond qui s’exprime entre le modèle des grands pays européens et celui des plus petits États membres de l’Union concernant les pratiques fiscales, l’espoir de voir advenir un modèle fiscal reposant sur des bases communes en Europe est pourtant bien réel. Seule la volonté politique semble aujourd’hui manquer. En effet, de solides arguments en faveur d’une gestion européenne des grands enjeux fiscaux existent.

Les travaux de l’Observatoire européen de la fiscalité mettent en évidence plusieurs sources de pertes de recettes publiques, liées à des pratiques d’optimisation et de concurrence fiscale. En effet, l’évasion fiscale des particuliers, possible en l’absence d’une autorité suffisamment forte en Europe, aurait représenté une perte de 46 milliards d’euros par an entre 2004 et 2016. En outre, la fraude intracommunautaire à la TVA, aussi appelée “fraude carrousel”, aurait représenté entre 13 et 32,5 milliards d’euros de pertes annuelles sur la période de 2010 à 2023. Au total, selon des estimations d’une étude du Parlement Européen en 2015, en intégrant d’autres facteurs, à l’image de certains accords fiscaux favorables ou de l’inefficacité de recouvrement de l’impôt, cette estimation pouvait atteindre 160 à 190 milliards d’euros de pertes par an.

Le coût de cette incapacité des États à pleinement dicter des règles du jeu communes en matière de fiscalité européenne est important. La somme ainsi estimée par les ONG ainsi que le Parlement européen, équivaut à près de la moitié du PIB d’un pays comme le Danemark, ou encore au besoin de financement de l’intégralité de la recherche médicale mondiale sur l’année. Cette somme aurait, en outre, permis de financer 3,5 millions de postes, entre autres, au sein des écoles et hôpitaux européens, assez pour revitaliser ces deux pôles publics en plein essoufflement. Ce constat impose, par des raisons tant éthiques qu’économiques, d’engager une action européenne concertée pour redresser la barre et maintenir le cap de la souveraineté économique des peuples face aux stratégies des multinationales.

Dans ce contexte, l’établissement d’un guichet unique européen, chargé de renforcer la coopération fiscale en permettant de centraliser et d’échanger des données fiscales entre administrations nationales, aiderait à détecter les flux financiers transfrontaliers suspects, ainsi qu’à réduire les possibilités de dissimulation liées aux écarts entre les systèmes nationaux. Par exemple, dans le cadre des prix de transferts des multinationales, correspondant en eux-mêmes aux prix auxquels les filiales d’une même entreprise réalisent des transactions entre elles, mais qui peuvent être artificiellement gonflées afin de déplacer des bénéfices vers un État membre disposant d’une fiscalité plus avantageuse ; l’existence d’un tel guichet faciliterait l’identification de ce type de pratiques. En harmonisant et simplifiant certaines procédures déclaratives, ce dispositif serait également très bénéfique aux entreprises, pour lesquelles le processus de conformité aux différentes normes européennes serait simplifié. Ce guichet, en vertu des traités européens, ne se substituerait toutefois pas aux autorités fiscales nationales, garantes de la collecte de l’impôt, mais agirait comme un outil de contrôle renforcé des flux, afin de limiter les pertes dans la collecte fiscale face à des stratégies de contournement qui dépassent les frontières nationales.

Ainsi, si l’Union fait la force, les Vingt-Sept ont tout intérêt à faire converger, puis mettre en commun leurs systèmes de gestion fiscale s’ils veulent stopper l’hémorragie et voir leurs recettes augmenter, même au prix d’un débat franc entre États sur ce à quoi devrait, dans les grandes lignes, ressembler une fiscalité harmonisée sur le continent.