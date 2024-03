« Après les élections du 9 juin, l’Europe annonce sa fin... »

Extinction de l’Europe : Demandez le journal !

Le Monde (sans l’Europe), c’est le journal dystopique que le Mouvement Européen et les Jeunes Européens publient pour interpeller les électeurs en vue des prochaines élections européennes. Un scénario catastrophe qui veut démontrer par la preuve l’importance de l’Union européenne et la nécessité de la renforcer.

« Dans une déclaration historique, les dirigeants européens réunis à Bruxelles ont annoncé la fin imminente de l’Union européenne. Cette décision sans précédent fait suite aux résultats des élections européennes du 9 juin 2024 qui ont placé en tête dans la majorité des pays des candidats partisans de la désintégration de l’Europe. Cette annonce inattendue a provoqué une véritable onde de choix à travers le continent et au-delà. »

Ce scénario catastrophe fait la Une du numéro spécial du Monde (sans l’Europe), un journal dystopique qui a pour mission d’interpeller les électeurs en vue des élections européennes 2024.

Ce journal à la tonalité parodique simule la disparition de l’Europe afin d’éveiller les consciences sur l’importance de l’Union européenne dans notre vie quotidienne tout en pointant les insuffisances de l’Union européenne d’aujourd’hui pour répondre aux grands défis mondiaux. La disparition de l’Europe ainsi simulée cherche à mobiliser les électeurs pour les élections européennes du 9 juin prochain.

Quelles seraient les conséquences de la disparition de l’Union européenne ? Imaginez. Ce numéro spécial détaille au fil des pages à travers articles, détournements et témoignages, les conséquences sociales et économiques, écologiques et géopolitiques, d’une extinction de l’Europe.

Dans le cadre de leur campagne d’incitation au vote et de sensibilisation aux enjeux des élections européennes, Le Monde (sans l’Europe) fera l’objet d’une diffusion partout en France à l’occasion d’actions et de distribution, d’événements et d’envois pour interpeller les acteurs de la campagne, influenceurs et plus largement tous les citoyens appelés aux urnes le 9 juin.

Le message de la campagne résume cet appel. « L’enjeu est immense. Le risque est réel. Les conséquences seraient catastrophiques. Par rejet ou indifférence, lâcheté ou manque d’ambition, l’Europe peut disparaître le 9 juin. Ne laissez pas l’Europe disparaître. Votez ! »

Retrouvez Le Monde (sans l’Europe) en ligne et en kiosque partout en France à partir du 21 mars sur www.europepourdebon.fr/lemondesansleurope

A propos de la coalition L’Europe pour de bon !

Portée par le Mouvement européen France, les Jeunes Européens France et l’Union des fédéralistes européens, la campagne l’Europe pour de bon ! rassemble la société civile européenne en France pour inciter au vote et sensibiliser à l’importance d’une Europe sans cesse plus unie dans la perspective des élections européennes 2024.