Arménie : une presse libre mais sous conditions !

L’Arménie, petit pays du Sud-Caucase, est aujourd’hui fière d’avoir connu une révolution réussie et pacifique — la Révolution de velours — au cours de laquelle Nikol Pashinyan est devenu premier ministre du pays en 2018. Après son élection, il a appelé à des élections législatives anticipées et son Parti nouvellement formé — l’Alliance “Mon Pas” — a remporté une large majorité. Les observateurs ont noté qu’il s’agissait d’un cas “d’hystérie post- révolutionnaire” en Arménie. Quelle place pour la liberté de la presse dans ce pays au gouvernement renouvelé ?

Quoi qu’il en soit, l’Arménie est passée d’un pays répressif sous Serj Sarkissian à un pays plus ouvert avec plus de libertés, de droits, de meilleures relations avec les autres pays, moins de corruption, plus d’innovation, et avec de telles réformes, elle se dirigera inévitablement vers un avenir meilleur. La façade est magnifique, mais la réalité pourrait sans doute être quelque peu différente.

En 2020, l’Arménie se classe au 61ème rang du classement de Reporters sans Frontières. Il s’agit d’une amélioration par rapport à son classement en 2018, lorsque RSF a signalé que les médias en Arménie n’étaient “pas libres”. Par rapport à ses voisins directs, la Turquie, l’Azerbaïdjan, ou encore la Russie, le pays est également beaucoup mieux classé. En fait, Pashinyan fait face à un problème : la majorité des médias en Arménie est contrôlée par des partisans de l’ancien gouvernement. Cela le met en désaccord avec les médias qui le critiquent constamment et dissimulent les allégations de corruption contre l’ancien régime.

Le 3 mai 2020, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président arménien Armen Sarkissian a félicité les journalistes et les représentants des médias. Sur Twitter, il a déclaré : “Je salue et je remercie les journalistes et aux professionnels des médias en Arménie et partout dans le monde à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. En ces temps très difficiles, vous jouez un rôle vital pour vous assurer que les gens reçoivent des informations précises et en temps opportun qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort, la vérité et le mensonge. Votre travail acharné, votre responsabilité envers la vérité et vos sacrifices personnels pour nous tenir bien informés sont profondément appréciés.”

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a également tweeté pour célébrer cette journée : “Une presse libre est la pierre angulaire de la démocratie. En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, je salue tous les journalistes qui cherchent sans relâche et sans crainte la vérité et donnent aux citoyens des informations et des informations crédibles et vérifiées.”

On n’a pas à réfléchir à deux fois pour comprendre les nuances de ces deux tweets (entre autres). La lutte contre les ‘Fake News’ est un thème récurrent dans notre monde, les États-Unis, la France, l’Allemagne et d’autres ont adopté des dispositions pour la combattre — dans une certaine mesure. Mais la fragilité de la démocratie arménienne fait qu’on s’inquiète de ce que l’avenir réserve à ce pays. Il est vrai que le Premier ministre Pashinyan a été largement couvert par les médias, mais c’est la couverture négative qu’il critique. Il soutient ouvertement des médias libres et équitables, mais déteste toute forme de critique. Il a généralement recours à Facebook pour parler de sa colère et de ses frustrations apparentes. Eurasianet rapporte que le journal Hraparak a publié un article critiquant son gouvernement. Le Premier ministre s’est plaint, dans une vidéo en direct sur Facebook, du fait que les médias du pays sont contrôlés à “90%” par l’ancien régime ou “par ceux qui sont contre nous”. L’Union des journalistes d’Arménie a manifesté sa désapprobation en publiant une déclaration condamnant l’attaque ; elle a déclaré : “Cela peut conduire à une attitude dangereuse envers les médias.”

Pour compliquer encore les choses, le gouvernement prévoyait de criminaliser la diffamation ou de mieux la formuler : ‘Fake News’. Punis d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, les médias ne doivent publier aucune fausse information sur les actes répréhensibles des responsables gouvernementaux. Cela a été fortement dénoncé par les ONG arméniennes car cela limiterait la liberté de la presse en Arménie. Le chef du groupe de travail du ministère de la Justice qui a rédigé le projet de loi, Ara Gabuzian, a défendu sa proposition de criminaliser la diffusion de tels rapports, affirmant que “la fausse dénonciation est un crime délibéré. Les gens qui diffusent de tels rapports doivent être conscients qu’ils propagent des mensonges.”

La lutte contre les ‘Fake News’ ne s’adresse pas seulement aux médias mais aussi aux individus qui expriment leurs opinions sur les réseaux sociaux. Pashinyan avait chargé les Services de Sécurité Nationale (SSN) de lancer une campagne contre ceux qui diffusent de la désinformation dans les médias et les sites de médias sociaux. Cela montre comment le gouvernement veut réglementer et contrôler internet, tout en gardant une image qui le présente comme ouvert et acceptant la critique. “Oui. La liberté d’expression et d’information est garantie dans notre pays. Mais si les cercles criminels dépensent des millions pour manipuler l’opinion publique via les réseaux sociaux et les médias, c’est une question de sécurité nationale”, a déclaré Pashinyan.

À cet égard, Reporters sans Frontières a déclaré que “le nouveau gouvernement doit s’abstenir de tout excès dans ses tentatives de lutter contre les ‘Fake News’. Son utilisation des services de sécurité à cette fin, suivie de l’arrestation d’un utilisateur de réseau social, a suscité des inquiétudes.”

Dans un effort pour “lutter contre la désinformation liée à la pandémie de COVID-19”, l’Arménie a introduit de nouveaux amendements pour restreindre la liberté de la presse pendant l’état d’urgence. Le gouvernement a affirmé qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire pour protéger les patients du COVID-19 et éviter la panique au sein de la population. Les représentants des médias, en revanche, ont déclaré que ces amendements ne définissaient pas précisément ce qui se rapporte à la pandémie qui créerait la panique. Harlem Désir, représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, a également exprimé sa préoccupation.

En 1991, l’Arménie a obtenu son indépendance vis-à-vis de l’Union soviétique et en 2018, elle a “obtenu son indépendance” du régime autoritaire sous lequel elle était. Nikol Pashinyan a repris un pays avec un taux d’émigration élevé, un taux de chômage élevé, un grand nombre de personnes vivant dans la pauvreté, un pays avec deux de ses frontières fermées et une administration embourbée dans la corruption de son oligarchie qui monopolise tout. Il est vrai que le Premier ministre se soucie beaucoup de son image et son complexe de l’égo ne lui fait pas oublier qu’il a réussi à avoir la Révolution paisible — de velour — qu’il a toujours voulu, sans coups de feu.

Néanmoins, il a remporté la grande majorité des sièges au Parlement lors des élections libres et régulières et les gens (dont moi) sont satisfaits de son travail et veulent encore plus. Il cherche à établir une relation plus étroite avec l’Union Européenne, mais aussi avec la Chine, l’Inde et les États-Unis, après avoir été sous la sphère d’influence russe pendant des années lors de l’administration précédente.

En conclusion, le gouvernement arménien doit comprendre que dans une société ouverte, vous serez critiqué par certains, mais aussi adoré par d’autres. Ce n’est pas un problème. Le ‘nouveau’ gouvernement devrait accepter et même chercher des critiques pour s’améliorer. Il n’y a pas meilleurs moyens pour cela que de prendre en compte les critiques constructives de la presse. Nous avons besoin d’une presse indépendante pour contrôler le gouvernement d’un point de vue démocratique, en vue d’une Arménie libre, juste et prospère.