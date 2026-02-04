Bataille finale entre Etats pour accueillir la future Autorité européenne des douanes

La création de l’Autorité européenne des douanes (EUCA) est actée. Après deux ans de négociations et de constats, elle doit être opérationnelle à partir de 2028. Cependant, un point clé n’est pas encore décidé et crée une véritable bataille entre les États membres : le siège de cette autorité. Plusieurs villes européennes sont en compétition ; le choix définitif est attendu dans les prochaines semaines.

Une nouvelle agence européenne va être créée

C’est à partir d’un constat alarmant que l’Autorité européenne des douanes émerge. Les règles du système douanier actuel n’ont pas été conçues pour gérer l’explosion de l’e-commerce et ses conteneurs remplis de millions de petits paquets. Selon les données de la Commission européenne, les douanes ont dû traiter 4,6 milliards de colis de petite valeur (moins de 150€) rien qu’en 2024. À cause d’une telle affluence, la fraude est largement pratiquée au sein des États membres, entraînant chaque année des pertes de recettes fiscales estimées à plusieurs milliards d’euros pour le budget européen.

De plus, la multiplication des systèmes informatiques de contrôle rend la communication entre les douanes nationales lente et inefficace. Les fraudeurs en profitent pour favoriser certains ports connus comme « moins regardants », utilisant ensuite l’espace de libre circulation pour écouler leurs marchandises sans contrôle. Ce manque de coordination met également en danger les consommateurs, laissant entrer des produits non conformes sur le marché européen.

L’idée est donc d’automatiser la surveillance grâce à cette nouvelle Autorité qui pilotera une analyse de risque commune à l’échelle du continent. L’objectif est de relier les services douaniers des différents États membres afin qu’ils agissent ensemble plus rapidement : une fraude détectée à Gênes sera ainsi très rapidement transmise à tous les ports européens via le futur « Hub de données » de l’agence.

Une bataille entre Etats membres pour en accueillir le siège

Si l’objectif de l’Autorité est clair, à savoir contrôler les produits importés en Europe, sa mise en œuvre fait l’objet d’intenses négociations. Le principe de l’Agence est validé, le Parlement européen ayant voté en faveur le 13 mars 2024. Les eurodéputés ont notamment durci le texte en supprimant l’exonération de droits de douane pour les colis de moins de 150 euros et en créant une plateforme pour les lanceurs d’alerte. Face à l’urgence, l’institution souhaite un calendrier accéléré : le « Hub de données », censé centraliser les informations européennes, devra être prêt pour 2032, contrairement à la proposition initiale de la Commission européenne fixée à 2038.

Actuellement, le texte est examiné par le Conseil européen, avec une question politique clé : dans quelle ville sera située cette autorité ? La France a officiellement proposé Lille. La ville présente de nombreux avantages : une situation géographique clé au carrefour de trois capitales (Paris, Bruxelles, Londres) et la disponibilité immédiate du bâtiment « L’Agora » au cœur d’Euralille, offrant 30 000 m² de bureaux à seulement quelques minutes des gares TGV.

Le dossier français met également en avant un écosystème numérique de pointe avec EuraTechnologies (pour gérer le futur hub de données) ainsi que la présence d’une école européenne agréée pour les familles des fonctionnaires européens. Pourtant, Lille n’est pas seule : l’Espagne (Madrid ou Malaga) est une concurrente sérieuse misant sur la qualité de vie et l’équilibre politique vers le Sud, tandis que le Benelux (Bruxelles, Anvers ou Rotterdam) fait valoir sa légitimité logistique et la proximité immédiate avec les institutions de l’UE. Enfin, l’Allemagne, ayant déjà obtenu le siège de l’agence anti-blanchiment (AMLA) à Francfort en 2024, ne peut prétendre à ce siège mais jouera un rôle décisif d’arbitre dans le vote final.