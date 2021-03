Berlinales 2021 : Le festival de l’ours sous cloche

Le Palmarès complet – Prix du jury international :

Ours d’Or du meilleur film : Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn) de Radu Jude (Roumanie)

Ours d’Argent - Grand prix du jury : Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy) de Ryusuke Hamaguchi (Japon)

Ours d’Argent du meilleur réalisateur : Denes Nagy pour Természetes fény (Natural Light) (Hongrie, Lettonie, France, Allemagne)

Ours d’argent de la meilleure performance dans un premier rôle (non genrée) : Maren Eggert dans Ich bin dein Mensch (I’m Your Man) de Maria Schrader (Allemagne)

Ours d’argent de la meilleure performance dans un second rôle (non genrée) : Lilla Kizlinger dans Rengeteg - mindenhol látlak (Forest - I See You Everywhere) de Bence Fliegauf (Hongrie)

Ours d’argent du meilleur scénario : Hong Sangsoo pour Inteurodeoksyeon (Introduction) (Corée du Sud)

Ours d’argent de la meilleure contribution artistique : Yibrán Asuad pour le montage de Una película de policías (A Cop Movie) d’Alonso Ruizpalacios (Mexique)