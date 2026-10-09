Alors que le mouvement lycéen continue en France, la colère gronde également ailleurs en Europe. Si les modalités et les revendications peuvent sensiblement varier d’un pays à l’autre, la colère des lycéens est loin d’être un phénomène cantonné à la France. Tour d’horizon.

La France, héritière de 1968 et les blocus des établissements

Le mouvement des lycéens est parti d’un lycée de Créteil. Pour soutenir leurs professeurs qui se sont mis en grève, les lycéens se sont mobilisés pour dénoncer le manque de moyens auxquels font face les lycées publics, la dégradation de leurs conditions d’apprentissage, le manque de professeurs par classe ou encore le nombre trop élevé d’élèves par classe.

Pour les lycéens qui n’ont pour la plupart pas le droit de vote, le blocage des lycées est devenu selon l’Union Syndicale Lycéenne une manière de faire entendre leurs revendications. Si les revendications des lycéens prenaient traditionnellement la forme de grandes manifestations, les blocus sont devenues une méthode grandissante ces dernières années notamment en protestation à la réforme du baccalauréat ou en soutien à des mouvements sociaux comme par exemple à la fin de l’année 2022 contre la réforme des retraites. Mais ces racines sont aussi plus anciennes et puise également dans la révolte estudiantine de mai 1968. Leurs recours de plus en plus fréquents au profit des manifestations organisées par les syndicats étudiants, semblent témoigner d’un ras-le-bol d’une partie de la jeunesse et d’un sentiment d’abandon de l’Etat.

Depuis plusieurs jours, les images de ces blocus, majoritairement pacifiques, font le tour d’internet et la une de la presse, mais cette mobilisation lycéenne est aussi accompagnée d’une forte répression policière assez violente tel que dénoncée par le syndicat de la magistrature et d’autres syndicats et médias mais pas de vraies réponses aux revendications comme s’indignent les syndicats lycéens et de professeurs.

Les pouvoirs publics ont notamment peur d’une mobilisation d’ampleur comme celle sur le CPE (Contrat Première Embauche) de 2006 où les syndicats avaient rejoint les étudiants et les lycéens dans leur mobilisation et qui avait permis le retrait de cette loi par le gouvernement du fait de la pression du mouvement social.

En Allemagne : de larges manifestations lycéennes contre le retour du service militaire

En Allemagne, les lycéens ont généralement tendance à s’exprimer par la manifestation. Ces derniers jours, les jeunes Allemands se sont exprimés contre le retour du service militaire obligatoire pour les jeunes hommes. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays qui sont allés dans la rue pour manifester contre ce projet du gouvernement du chancelier Friedrich Merz.

Ils ne bloquent donc souvent pas leurs lycées comme les Français mais font plutôt entendre leur voix dans la rue que ce soit contre l’inaction face au changement climatique ou face à des sujets qui les concernent directement comme le potentiel retour du service militaire obligatoire pour les hommes nés à partir de 2008. Ils ont aussi un droit que les jeunes Français n’ont pas : voter à certaines élections (européennes dans tout le pays et municipales et régionales dans certains Länder) à partir de 16 ans.

En Belgique wallonne : le modèle français sans syndicalisme lycéen

La vague actuelle de mobilisation française s’est répandue ces derniers jours jusqu’en Belgique wallonne. En effet, les élèves de plusieurs lycées de la région ont bloqué leurs établissements pour soutenir leurs professeurs face aux réformes de la fédération Wallonie-Bruxelles sur l’enseignement avec notamment une augmentation de la charge horaire des enseignants sans hausse de salaire mais aussi pour leurs conditions d’apprentissage surtout dans la région de Liège.

La mobilisation étudiante passe là-bas traditionnellement par des blocus organisés par des forces non structurées, des lycéens lançant eux-mêmes la mobilisation qui se répand ensuite via les réseaux sociaux.

En Italie : l’occupation des locaux préférée au blocage filtrant

En Italie, les lycéens préfèrent la plupart du temps l’occupation des bâtiments scolaires aux blocages filtrants. Appelés [“Occupazioni”], ces actions ont souvent été utilisées par la jeunesse italienne pour protester et faire entendre leurs revendications. Un des derniers grands mouvements lycéens d’Italie date de 2008 : “l’Onda Anomala”. Les jeunes protestaient alors contre la privatisation et le définancement de l’éducation publique en Italie. Sur une année, une centaine de manifestations et d’occupations ont été organisées à travers l’Italie dans le cadre de ce mouvement de l’ Onda Anomala.

À l’échelle européenne : les manifestations transnationales pour le climat “Fridays for future”

[“Fridays for future”] (Grève de l’école pour le climat) est une initiative lancée en 2018 par la militante suédoise Greta Thunberg pour protester contre le manque d’actions des gouvernements face au changement climatique. Ce mouvement unique en son genre a rassemblé des millions de jeunes à travers l’Europe autour du même thème : la protection de l’environnement et de l’avenir de la planète. Si le mouvement s’est quelques peu essoufflé au fil des années, les manifestations continuent d’avoir lieu 8 années après le lancement de la mobilisation.

Cette mobilisation a aussi été puissante du fait de la présence des réseaux sociaux. Un tel mouvement qui dépasse les frontières n’aurait pas été possible sans ce moyen de toucher des jeunes d’autres pays mais aussi de s’organiser à travers le pays sans se connaître et sans structures définies comme des syndicats.

En France, ce mouvement a mobilisé à son pic des dizaines de milliers de manifestants à travers la France. En Allemagne, où le mouvement a pris le plus d’ampleur en Europe, jusqu’à 1,4 million de jeunes Allemands sont sortis dans la rue le 20 septembre 2019 pour manifester contre l’inaction en matière de lutte contre le changement climatique.

Cette mobilisation de la jeunesse européenne a produit des résultats ces dernières années : hausse des résultats électoraux pour les verts aux élections européennes en 2019 (+18 eurodéputés), le climat devenu grande cause du mandat Von der Leyen avec notamment la signature du Pacte Vert européen en 2020. Toutefois, depuis le début de la nouvelle mandature, celui-ci est petit à petit démantelé par la Commission et le Parlement européen.

Fridays For Future et d’autres mobilisations ont montré que les jeunes se mobilisent pour les causes qui leur sont importantes et ne se désintéressent pas de la politique comme certains aiment à le dire.