Brexit : L’UE se débarrasse d’un boulet

Le Royaume-Uni s’en est donc allé. Larguant les amarres qui le reliaient encore au Vieux Continent, naviguant désormais à vue, entre les icebergs chinois, américains et russes, dans un ciel chargé de crises sanitaires, économiques et politiques. L’Union européenne, naviguant elle aussi dans ces eaux troublées peut néanmoins se réjouir du départ de cet ancien État membre en constante mutinerie contre le pouvoir de Bruxelles.

En effet, les 47 ans d’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne (CEE) puis à l’Union européenne (UE) n’auront pas été un long fleuve tranquille. L’entrée même du Royaume-Uni dans le concert des peuples européens aura été un cheminement tumultueux, marqué par un constant sentiment d’attraction-répulsion. Dès 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill promeut des “États-Unis d’Europe“, sur le modèle américain. Mais celui qui est considéré comme un héros de la victoire alliée face au nazisme précisera dans la foulée sa pensée, indiquant que le Royaume-Uni n’aura pas vocation à rejoindre ces “États-Unis d’Europe“. Par la suite, l’adhésion du Royaume-Uni à la CEE sera refusée à deux reprises par le Général de Gaulle et ce n’est qu’en 1973 que le Royaume-Uni entrera dans la Communauté économique européenne.

C’est ici que les ennuis commencent. Car le Royaume-Uni ne rejoint pas la communauté européenne pour l’idéal fraternel, de solidarité, d’amitié et de communion entre peuples qu’elle représente, mais pour les bénéfices économiques que la communauté européenne pourrait lui offrir. Cela se caractérise par une volonté incessante “d’Europe à la carte", de différenciation vis-à-vis des autres États membres afin de toujours tirer un maximum de bénéfices de la construction européenne, aux dépens de la construction communautaire.

Cette adhésion en demi-teinte du Royaume-Uni se manifeste au travers de deux fils directeurs de la politique britannique. D’abord au travers d’un libéralisme économique incarné par Margaret Thatcher qui conduira les Britanniques à calculer toute participation à la Communauté puis à l’Union européenne. Ensuite au travers d’un souverainisme qui pousse les Britanniques vers un isolationnisme, allant contre le principe de communauté. La fameuse formule de Sarah Pickard “What can give, have and share ?“ résume cet état des choses. L’adhésion du Royaume-Uni à l’Acte unique en 1986 et son engagement sur la thématique de l’élargissement de la communauté européenne sont des arbres cachant la forêt. Ces prises de position basées sur des motifs économiques ne reflètent en aucun cas les décisions isolationnistes et souverainistes qui sont prises avant et après 1986.

En 1979, estimant que le Royaume-Uni donne plus qu’il ne reçoit dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), Thatcher prononce cette phrase devenue très célèbre : “Give me my money back“, et obtient un rabais sur la participation britannique au budget européen. En 1991, John Major refuse, au nom du souverainisme économique et de la protection des entreprises britanniques, les projets d’union monétaire et d’Europe sociale. En 1995, le Royaume-Uni rejette l’adhésion à l’espace Schengen, souhaitant avoir un contrôle total et direct sur ses frontières. En 2002 c’est l’euro que les britanniques ne veulent pas adopter, protégeant ainsi leur monnaie nationale, la livre Sterling. Enfin, en 2011, en pleine crise économique, David Cameron refuse le traité budgétaire qui portait, selon lui, atteinte aux bénéfices de la City. Ce protectionnisme se manifeste aussi par un refus catégorique de toute avancée vers le fédéralisme européen. En 1988 d’abord, avec le discours de Bruges dans lequel Thatcher confirme sa vision d’une Europe des États-nations. Puis quelques années plus tard avec les rejets par les différents gouvernements britanniques de candidats à la présidence de la Commission européenne jugés trop fédéralistes : Jean-Luc Dehaene en 1994, Guy Verhofstadt en 2004 et Jean-Claude Juncker en 2014 (ce dernier a pu être nommé malgré l’opposition de David Cameron).

On pourrait considérer que le Royaume-Uni a fait un choix concernant son engagement européen et que cela n’aurait pas dû gêner les autres États membres outre mesure. Cependant ce comportement isolationniste pendant ces 47 années d’adhésion n’a pas été sans conséquences pour le reste de l’Union. Le respect non-intégral des traités, ou l’opt-out, crée une situation de division avec des États bénéficiant des avantages de l’Union européenne sans avoir à se plier aux conditions associées. Mais plus problématique encore pour les fédéralistes européens, le Royaume-Uni, leader du groupe dit des “européens à la carte“, désormais appelé frugaux, radins ou frileux, arrivait presque systématiquement à revoir les ambitions européennes à la baisse, portant atteinte à l’idéal fixé par le préambule du dernier traité européen signé, le traité de Lisbonne.

C’est dans ce cadre que je me suis permis d’intituler ma chronique “Brexit : L’UE se débarrasse d’un boulet“. Le Royaume-Uni, par son poids conséquent dans l’Union européenne (démographique, et donc politique, mais aussi militaire et économique) avait la capacité de faire pencher la balance dans son camp, et l’a fait. Son départ de l’Union européenne peut permettre à cette dernière de mettre sur pied des projets plus ambitieux. C’est en substance ce que dit Jean-Claude Juncker dans un article paru dans Libération. Le plan de relance récemment adopté par l’Union européenne dans le cadre de la crise sanitaire n’aurait, selon lui, jamais pu avoir cette ampleur, cette ambition si la “perfide Albion” était encore membre de l’Union européenne.

On peut donc estimer que l’Union européenne s’est débarrassée d’un boulet qui, de l’intérieur, entravait l’avancée, l’approfondissement du projet communautaire européen. Et bien que ce départ ne soit pas uniquement positif, loin de là, le Royaume-Uni ayant un poids diplomatique, économique et militaire très important, les fédéralistes peuvent néanmoins se réjouir de ce départ et espérer que ce Brexit soit le catalyseur d’une intégration européenne plus poussée et l’affirmation nouvelle de la souveraineté européenne