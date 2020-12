Brexit : un accord « lose-lose » pour la jeunesse européenne

Le 24 décembre 2020, l’Union européenne et le Royaume-Uni se sont accordés sur leurs relations futures, après quatre ans et demi de tumultes politiques et médiatiques. Cet accord, nécessaire pour préserver les liens UE-RU, reste néanmoins un énorme gâchis pour les citoyens européens et plus particulièrement la jeunesse.

Les Jeunes Européens - France regrettent la volonté du Royaume-Uni de sortir du programme Erasmus+. Ce programme, bien plus qu’un simple projet de l’Union européenne, permet à des millions d’étudiants et d’enseignants de trente-trois pays européens d’étudier ou d’enseigner dans les mêmes conditions lors d’un échange universitaire, en facilitant les démarches administratives et en offrant des aides financières à chacun. La création d’un programme ad hoc au Royaume-Uni ne va faire que renforcer l’inégal accès pour les échanges universitaires et, de fait, étendre l’écart académique entre les milieux défavorisés et ceux plus privilégiés.

De plus, l’accord n’a pas permis de conserver la libre circulation des citoyens britanniques et européens. Ces nouvelles mesures ne sont pas à la hauteur de la relation forte, historique et économique qui nous lie :

Le rétablissement des visas ne fait que renforcer la distance entre citoyens du continent européen, notamment chez les jeunes qui ne disposent pas tous des conditions financières et d’emploi nécessaires pour obtenir un visa, ce qui réduit encore les opportunités pour la jeunesse britannique et européenne dans un contexte déjà très délicat.

Les nouvelles mesures, qui enlèvent de facto l’accès à la carte européenne d’assurance maladie ou encore la reconnaissance des permis de conduire nationaux, vont avoir un impact direct sur la mobilité (pas seulement étudiante) et le secteur touristique en créant des barrières supplémentaires à la mobilité.

Enfin, Les Jeunes Européens - France souhaitent adresser leurs remerciements à Michel Barnier, négociateur en chef pour l’UE, qui a su maintenir l’unité des 27 et qui a montré la force d’une Union solidaire et coopérative. Il est à présent nécessaire de se concentrer sur les grands défis que l’UE doit relever et de regarder vers l’avenir pour renforcer notre coopération et répondre ensemble aux grands enjeux de demain.

Mais sachez le, chers voisins britanniques, la porte vous sera toujours ouverte !