Budget de l’UE 2025

Mardi 22 octobre, lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, les eurodéputés ont débattu des composantes du budget général de l’Union européenne pour 2025. Chaque année, la Commission propose un budget annuel dans le cadre des paramètres d’un budget à plus long terme, puis le Conseil de l’UE et le Parlement examinent le projet de budget annuel et proposent leurs révisions. Les députés ont débattu des points qu’ils souhaitaient voir modifiés dans le budget ; puis,le lendemain, les changements proposés par le Parlement ont été votés. L’étape suivante consiste à former un comité de conciliation, qui s’efforce d’amener les trois institutions à un accord, puis le budget révisé est adopté.

Le budget est principalement composé du produit national brut des États membres, ces derniers contribuant en fonction de leur poids économique. En partageant les ressources, l’Europe peut financer des projets qui ne seraient pas possibles au niveau national. Environ deux tiers du budget sont toujours réservés à la politique agricole et à la politique de développement régional et de cohésion. Le dernier tiers du budget fait l’objet du débat qui a eu lieu l’après-midi mardi 22 octobre.

“Le Conseil ne fait que des coupes !”

Les députés européens de tous bords ont désapprouvé les propositions du Conseil visant à réduire l’allocation Erasmus+, car il s’agit d’un programme essentiel pour soutenir la mobilité et l’éducation des jeunes ainsi que la compétitivité de l’UE. Un certain nombre de députés ont témoigné de la manière dont le programme éducatif avait affecté positivement leur propre vie d’étudiant, expliquant que sans les bourses fournies par le budget de l’UE, ils n’auraient pas été en mesure de payer leur année à l’étranger. Ces sentiments ont été résumés par Anna Stürgkh de Renew Europe :

"Cher Conseil, ne touchez pas à Erasmus pour la jeunesse européenne et pour l’avenir de l’Europe.”

– Anna STÜRGKH, Renew Europe

Beaucoup se sont inquiétés de la proposition de réduire le financement de la recherche scientifique, rappelant qu’il est important de mieux préparer l’avenir de la compétitivité économique de l’UE avec la Chine et les États-Unis, en finançant l’innovation et le développement technologique et en se préparant à un avenir qui inclut une autre présidence de Donald Trump.

La dette de NextGenerationEU affectera-t-elle la prochaine génération de l’UE ?

À la suite de la crise économique provoquée par le Covid-19, un programme de relance temporaire appelé NextGenerationEU a été mis en place pour emprunter des subventions aux États membres sur le budget de l’UE. Les intérêts de la dette liée à ce programme se sont avérés plus élevés que prévu. Cette dette est censée être remboursée dans les prochaines décennies, et certains députés européens craignent qu’elle ne dure trop longtemps et qu’elle n’affecte les générations futures. Les recettes de l’UE proviennent des droits de douane, des contributions basées sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue par les États membres et des contributions directes des membres au revenu national brut, auquel contribuent les impôts des citoyens. Le budget de l’UE représente environ 1% du PIB européen total. Marcin Sypniewski, du groupe d’extrême droite ESN, se dit résigné à augmenter les impôts des citoyens européens, tandis que d’autres députés, du centre gauche, estiment qu’il faut trouver de nouvelles sources de revenus pour que l’UE puisse rembourser sa dette.

Le droit à la sécurité

La cybersécurité et la sécurité des frontières ont été largement évoquées lors des débats. Un certain nombre de députés du groupe PPE (centre-droit) soutiennent l’augmentation du financement de Frontex, l’agence de l’UE chargée de lutter contre la criminalité transfrontalière en Europe et de protéger les frontières extérieures de l’espace Schengen. Ils ont appelé l’UE à gérer plus efficacement les migrations et la structure des frontières. Estrella Galán de The Left a critiqué cette position, appelant à déplacer la conversation de la sécurité extérieure vers le sauvetage des vies des migrants. Bogdan Rzońca, du groupe d’extrême droite ECR, s’est exprimé au nom des citoyens européens en faveur d’une politique frontalière plus forte pour les États membres, y compris le financement de la construction et de l’entretien des clôtures frontalières, qualifiant cette question de « point culminant de notre époque ».

Quand l’agriculture s’adapte au climat

Sans surprise, de nombreux députés du groupe des Verts ont parlé du climat. Ils ont souligné que la politique de transition environnementale devrait soutenir la santé des citoyens européens et fournir des mécanismes de protection civile pour les catastrophes climatiques qui frappent le continent. Sous les applaudissements de ses collègues, Kai Tegethoff (Verts/ALE) a rappelé l’objectif non atteint de 30 % du budget de l’UE pour les actions liées au climat et a critiqué la « pratique insensée » des allers-retours entre Bruxelles et Strasbourg pour les sessions plénières.

Les députés européens de tous bords ont souligné la nécessité de soutenir le secteur agricole, nombre d’entre eux plaidant pour le financement du développement technologique agricole afin d’améliorer la compétitivité et de lutter plus efficacement contre le changement climatique. En revanche, Anouk Van Brug (Renew) a été très applaudi lorsqu’il a affirmé que les deux tiers du budget toujours réservés à l’agriculture et à la cohésion devraient être réaffectés à l’innovation, à la défense et à la migration, à un moment où la prospérité économique n’est pas garantie pour l’Union.

Et surtout, la compétitivité

Danuše Nerudová (PPE) a cité la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a déclaré que l’UE devait renforcer sa compétitivité économique par rapport à la Chine et aux États-Unis. Les groupes de centre et de gauche ont continué à critiquer les coupes dans le projet de budget 2025 de programmes phares comme Erasmus+ et Horizons Europe, soulignant la nécessité de soutenir la recherche, l’innovation technologique et l’agriculture afin de rester en phase avec les autres leaders mondiaux. A l’extrême droite de la salle, beaucoup ont souligné les problèmes systémiques dans l’allocation des fonds budgétaires par la Commission, affirmant qu’elle ne reflétait pas l’humeur du public et gaspillait l’argent des contribuables.

Mercredi 23 octobre, le Parlement a voté pour amender la position du Conseil sur le projet de budget 2025 proposé par la Commission. La commission des budgets (BUDG) avait voté pour annuler toutes les réductions du Conseil et proposer à la place des augmentations pour les priorités du Parlement, qui étaient axées sur l’amélioration de la vie des citoyens de l’UE et sur le renforcement de la compétitivité et de la durabilité de l’Union. Monika Holhmeier (PPE) a souligné que le budget de l’UE est le plus diversifié à ce jour. En 2020, le budget à long terme de l’UE (pour 2021-27) a été révisé à mi-parcours pour la première fois, renforcé par 64,6 milliards d’euros supplémentaires, principalement pour soutenir la crise en Ukraine. L’élection présidentielle américaine a été mentionnée à plusieurs reprises au cours de l’après-midi, notamment avec des inquiétudes sur ce qu’une nouvelle présidence Trump signifierait pour l’avenir des relations Russie-UE et du climat. Les crises du Covid-19, de l’Ukraine, du conflit dans la bande de Gaza et de l’environnement influencent grandement la manière dont l’UE utilisera son budget d’environ 200 milliards d’euros pour 2025. (Commission européenne)

Au cours des débats, les députés européens représentent les citoyens de l’UE en tant qu’experts des questions auxquelles l’Union est confrontée. En tant qu’institution, le Parlement travaille en « trilogue » avec la Commission et le Conseil pour élaborer le budget annuel de l’Union qui soutiendra au mieux l’économie de l’Union et des États membres et le bien-être des citoyens européens.