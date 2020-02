Capitale européenne de la culture 2020 (II) : Galway, l’irlandaise

Galway, du port des tribus à capitale magique

Quatrième agglomération de la République d’Irlande [1], Galway est un port situé sur la côte ouest du pays et fut au Moyen Âge le principal port de commerce avec la France et l’Espagne [2]. Construite au début du XIIè siècle, la ville tient son nom des flots, tout comme son homologue croate, et plus précisément de la rivière qui la traverse : Corrib (Gaillimh). Considérée comme la ville des tribus en référence à la gouvernance de quatorze familles de commerçants durant l’époque anglo-normande, Galway possède une devise bien éternelle : "Laudatio ejus manet in seculum seculi", signifiant « pour la suite, pour toujours [3] ».

En pleine croissance depuis peu, Galway possède des activités protéiformes allant de l’industrie manufacturière au tourisme, en passant par les usines du secteur de la haute technologie. Aujourd’hui Galway 2020 prône le slogan « Let the Magic In [4] » pour incarner son rôle de capitale européenne de la culture 2020 depuis son inauguration le 2 février dernier. La ville a choisi un découpage trimestriel pour thématiser son année, comme vous allez pouvoir le constater dans son riche programme culturel.

« Imbolc », la plantation commence

De février à avril, le programme « Imbolc [5] » prendra place dans la ville. En référence aux plantations qui commencent, il est dit que de bonnes choses arriveront à ceux qui se préparent, travaillent et attendent. Pour ce faire, la ville se métamorphosera avec des activités sur des sites épiques, comme la tentative de création par l’article Kari Kola de l’une des plus grandes œuvres d’art éclairées jamais réalisées. Celle-ci prendra place sur les montagnes du Connemara grâce à la technologie la plus récente pour verdir la chaîne de montagnes durant la Saint-Patrick, fête nationale irlandaise aujourd’hui incontournable pour tout fêtard européen !

« Bealtaine », feux de joie et fiestas

De mai à juillet, il sera temps de festoyer entre amis et en famille. Le projet Baa Baa célébrera la contribution environnementale, économique et culturelle des moutons dans le pays et en Europe. De l’éleveur aux designers en passant par l’artisanat, un congrès européen de l’élevage des moutons prendra place afin de comprendre et de vulgariser l’importance et l’influence de ce patrimoine agricole de l’Irlande. De nombreux acteurs tant écologiques, chercheurs, communicants ou designers prendront ainsi part à un symposium international sur la tapisserie, à une foire européenne de l’alimentation et de l’artisanat, à des expositions sur les textiles ou encore à des projets innovants sur la mode et l’éducation. Festivals de théâtre, de musique, d’art et de technologies se succéderont tout au long de cette saison.

« Lughnasa 6]

Du mois d’août à octobre de grandes foires se mettront en place, proposant danses et courses de chevaux dans l’agglomération de Galway. La saison sera à la célébration de la vibrante variété de communautés aux confins de l’Europe pour prouver, comme nous le détaille le programme, que « maîtrise et gaîté font de bons compagnons de lit ».

Côté mer, le projet interdisciplinaire Antenne/étincelles prendra place sur l’île d’Inis Oírr, plus petite et plus orientale île de la baie de Galway. Vous pourrez admirer et tester les œuvres d’art autonomes et immersives que les artistes ont créées à partir de leur expérience unique à bord d’un des navires les plus acoustiquement silencieux au monde, le RV Celtic Explorer. Vous pourrez ensuite découvrir grâce au projet « étincelles aériennes [7] » les résultats de l’étude sur la biodiversité des habitats marins diligentée à bord de cet exceptionnel navire.

« Samhain »

Dans la tradition celtique, la fête de « Samhain [8] » célèbre, dans la nuit du 31 octobre au 1 novembre, la fin de l’été avec la fin des récoltes et l’arrivée de la période la plus froide de l’hiver. De novembre à janvier, la saison la plus sombre débutera pour faire place au mystère, à la malice et au deuil. La culture traditionnelle irlandaise sera à l’honneur avec notamment un hommage aux enfants Galviens perdus. Il sera alors temps de réfléchir sur le passé et « de placer notre foi dans un avenir inconnu ». Il ne tient qu’à vous de vous y laisser guider.

N’hésitez pas à suivre les événements culturels des capitales européennes de la culture sur les réseaux sociaux en suivant :@Galway2020 et @Rijeka2020