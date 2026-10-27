Danemark, Estonie, Finlande … Aucun pays européen n’échappe à la crise énergétique.. Les prix du carburant flambent et les politiques font face à de nombreuses difficultés pour limiter cette hausse. Pourtant, l’Espagne semble mieux résister que ses voisins. Fiscalité, aides publiques : qu’est-ce qui explique cet écart avec la France ?

2.10€ le sans-plomb 95, 2.40€ le diesel. Depuis février 2026 la guerre en Iran menée par les États Unis et les tensions sur l’approvisionnement pétrolier font flamber les prix des carburants en Europe. La fermeture du détroit d’Ormuz par les Iraniens en réponse à l’agression américaine n’a fait qu’aggraver une situation déjà préoccupante. Les Européens, très dépendants aux hydrocarbures, voient désormais rouge au moment de faire le plein.

Vers une crise économique en France ?

Depuis février 2026, la France a vu le prix du sans-plomb et du diesel augmenter de plus d’un euro par litre. Cette flambée des prix commence à peser lourd sur le marché de l’énergie. Conséquence de tout cela : une baisse de la consommation.

En effet, comme l’explique Le Monde, la consommation de carburant à diminué de près de 30% après les fortes hausses des prix, un record jamais atteint depuis plusieurs décennies. Ce chiffre peut sembler flou, mais ses conséquences économiques, elles, sont bien réelles. Si on dit souvent que l’argent est le nerf de la guerre, dans nos sociétés industrialisées c’est l’énergie qui est devenue vitale pour nos économies. Elle fait tourner les transports, alimente la production des entreprises… Elle est la base de tout notre système économique. Si son coût augmente trop, alors la consommation ralentit, les entreprises peinent à produire, les prix augmentent et la croissance finit par s’essouffler.

Dans des propos rapportés par Franceinfo, les premiers impactés sont les petites stations services rurales. Le carburant représente leur principale source de revenu et la baisse des ventes fragilise leur équilibre financier déjà précaire, les emportant parfois jusqu’à la faillite..

Mais le problème majeur à plus grande échelle reste le risque de récession. Sans consommation, c’est l’économie toute entière qui est menacée. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, alerte d’ailleurs de ce risque pour la France si la situation venait à s’éterniser.

L’Europe à la pompe

Le cas français n’est pas unique. C’est l’Europe entière qui souffre de cette crise énergétique. Faisons un tour d’horizon des problèmes et des solutions qui ont été apportés par les autres gouvernements européens.

La Belgique : un blocage des prix inefficace ?

France 24 nous explique très bien le cas belge. Après la crise pétrolière de 1973-1974, la Belgique s’est dotée d’un dispositif destiné à encadrer les prix des carburants. L’objectif est de fixer un prix maximal à partir d’une concertation entre l’État fédéral et le représentant des compagnies pétrolières belges. Tous les intérêts en présence seraient alors pris en compte pour permettre un prix plus équitable, qui convienne à la fois aux compagnies et aux automobilistes.

Cependant, comme l’explique le média français, ce mécanisme ne constitue pas un bouclier infaillible. Certains avenants aux contrats peuvent venir réhausser ce plafond et faire fortement grimper les prix des carburants, parfois même plus qu’en France. Par exemple, selon un comparateur de prix de carburant belge, le prix moyen d’un litre de diesel belge peut atteindre les 2€40.

L’Allemagne : des réponses en période électorale

L’Allemagne est dans une situation particulière. Elle sort tout juste d’échéances électorales importantes qui ont vu l’AFD, le parti d’extrême droite allemand, obtenir des scores inédits dans des scrutins régionaux. Pour tenter de contenir cette vague extrémiste et apporter des solutions à ses automobilistes, le gouvernement allemand a choisi d’agir sur la fiscalité, en réduisant les taxes sur les carburants jusqu’à 14 centimes par litre.

Pour aller plus loin, le chancelier allemand souhaite mettre en place des blocages des prix comme en Belgique. Leur efficacité reste à prouver.

L’Espagne : l’exception européenne

“Faire un plein de diesel de 50 litres en Espagne peut permettre d’économiser jusqu’à 20,50€ par rapport à la France” explique le journaliste José Gonzalez dans des propos recueillis par Carolin Lohrenz.

Selon lui, bien que cet écart soit lié à plusieurs facteurs, il s’explique d’abord par une fiscalité favorable mise en place par le gouvernement espagnol.

En effet, selon Le journal El Correo, la taxe sur le gazole est équivalente à 0,69€ par litre en France alors qu’elle est de 0,38€ par litre en Espagne, soit un écart de plus de trente centimes par litre.

De plus, l’Espagne a également choisi d’agir sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des carburants pour en réduire davantage le prix . Bien qu’elle soit aujourd’hui de 20% comme en France, le gouvernement de Pedro Sanchez l’avait drastiquement diminué à 10 % jusqu’à fin juin. Cette mesure, fortement réclamée dans d’autres pays européens, a permis de limiter grandement les impacts de la crise énergétique sur la consommation de carburant espagnole.

Conséquence de ces différences de taxation : l’Espagne voit une arrivée massive de Français faire leur plein dans ses stations. La même logique qu’en France se dessine, comme la hausse des prix est limitée en Espagne, la consommation est plus élevée, et selon Global Economy, la consommation de carburant sur le mois de septembre est passé de 6,2% à 6,9%. Mais El Correo prévient que cette différence de prix n’est que temporaire, puisqu’avec à la fin des mesures sur la TVA, les prix risquent de repartir à la hausse.

La crise énergétique touche tous les pays européens, sans exception, mais les contextes socio-économiques sont différents et les réponses diverses, avec plus ou moins de réussite. Une réponse européenne, comme un blocage des prix européens, n’est-elle pas envisageable pour des effets à plus grande échelle ? Ou faut-il privilégier une réponse internationale comme le récent déblocage des stocks stratégiques par les pays membres du G8 ?