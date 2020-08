Chansons, séries télévisées... Nos conseils d’oeuvres européennes pour votre été !

L’été est là, les vacances pour certains d’entre nous, et peut-être aussi l’occasion de flâner et de (re)découvrir les productions culturelles de l’Union européenne. Séries télévisées, extraits musicaux, voici les conseils d’une partie de notre rédaction !

Commençons nos conseils estivaux par les séries télés. Savez-vous que l’Union européenne défend activement les productions audiovisuelles locales ? Depuis 2018, la directive relative aux services de médias audiovisuels impose un quota minimum de 30 % d’œuvres européennes sur les services de médias audiovisuels à la demande tels que Netflix ou OCS. L’objectif est non seulement d’offrir une offre culturelle diversifiée, mais aussi de soutenir les productions locales et donc les producteurs de contenus. L’Europe dispose de nombreux talents en ce qui concerne les séries, et nous allons vous conseiller des productions de qualité made in Europe.

Tout d’abord, la série allemande Dark, très réussie, mêle peur, pression psychologique et mystère. Trois saisons sont disponibles sur Netflix. Il s’agît d’une série intéressante notamment en raison d’une narration originale et d’une atmosphère haletante. La deuxième série que nous vous recommandons est Suburra, une série made in Italie. La série narre une bataille politique et criminelle pour conquérir Ostie, que certains souhaitent devenir un paradis pour les jeux de hasard. La série dispose elle aussi de deux saisons disponibles sur Netflix, en sachant qu’une troisième et dernière saison est prévue, mais que la date de sortie n’est pas connue en raison du coronavirus. Mais des productions européennes sont aussi disponibles en ligne gratuitement. C’est par exemple le cas de la série Les engagés qui narre le combat d’Hicham et de ses camarades contre les préjugé et les discriminations qui touchent la communauté LGBT. Cette série est disponible sur le portail internet de France TV. Une série touchante et drôle, particulièrement importante de nos jours. Cette même plateforme propose également la série Parlement, qui raconte les aventures de Samy Cantor, jeune attaché parlementaire novice qui va devoir affronter la complexité des rapports politiques et institutionnels pour défendre la cause des requins. Drôle et accessible, cette série vous permettra de découvrir le Parlement européen tout en vous amusant ! Vous avez ainsi de nombreuses séries européennes à regarder. Parmi les productions danoises, qui sont nombreuses, citons The Rain. Sans oublier aussi la production espagnole Las Chicas del Cable ou Derry Girls (Irlande) !

Passons à la musique : nous vous proposons de l’éclectique. Avec les artistes Belges Loïc Nottet et Stromae, qui n’a pas pris une ride même s’il chante moins depuis plusieurs années. Les Autrichiens de Parov Stelar et leur saxophone, les Italiens de Meduza et leur rythme électro, le roi de la house Néerlandais Tiësto... Plus classiquement, pensons aussi à Il Volo, un groupe italien absolument talentueux, la Suédoise Zara Larsson, la Roumaine Inna, l’Espagnole Rosalia, Eva Simons et Davina Michele les Néerlandaises...

Si vous voulez danser, la musique électronique vibre toujours aussi intensément sur notre continent avec DJ Snake (France), le duo Gioli & Assia (Italie), Alesso (Suède), Sam Feldt (Pays-Bas) et Dimitri Vegas & Like Mike (Grèce-Belgique).

Et la pépite de votre été : une playlist européenne avec 27 musiques en langue locale les plus écoutées dans chaque pays de l’Union Européenne !

Et en bonus, des jeux vidéos : The Witcher III (CD Projekt, Pologne), la série Trine (4eme épisode financé par l’UE, Frozenbyte est un studio finlandais), Detroit, Become Human (studios français), Mirror’s Edge et Mirror’s Edge Catalyst (DICE, studios suédois). Sans oublier Assassin’s Creed (France).

Nous vous souhaitons une belle fin d’été ! Elise, Léo, Quentin, Jérôme, Rémi, Pierre et Jean-Baptiste.