Christine Lagarde, meilleur atout de l’UE face à la crise de la COVID-19 ?

Yohan est fraîchement membre des JE Strasbourg depuis septembre 2019. Strabourgeois diplômé en géographie puis de l’Institut d’Étude Politique à Strasbourg, il s’intéresse particulièrement à la construction de l’Europe de la défense et à la politique monétaire. Il aime assister au session plénière au Parlement européen de Strasbourg pour son multilinguisme et suit assidûment les « Questions to the Prime Minister » de Westminster dont il raffole de l’humour so british et de l’élégante vivacité des débats.