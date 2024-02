Citoyens européens de France : votez où vous vivez !

TRIBUNE : Sandro Gozi, homme politique franco-italien, est député européen Renew élu sur la liste Renaissance (Ensemble !) en France. Dans cette tribune et à la veille des élections européennes du 9 juin de cette année, il appelle les citoyens européens à se saisir du débat européen et à prendre part au scurtin.

Alors que notre continent traverse des moments compliqués, en tant qu’Eurodéputé, je ressens la nécessité de vous rappeler que les résultats des élections européennes qui se tiendront en France le 9 juin 2024 dicteront l’avenir de 448 millions de citoyens. Confrontés à une histoire qui court à une vitesse sans précédents, la participation de chacun à ces élections européennes est primordiale. Est-il besoin de vous rappeler que la plupart des lois nationales découlent de textes votés au Parlement européen

Je vous encourage donc vivement à vérifier votre inscription sur les listes électorales afin de participer à ce scrutin. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, jusqu’au 3 mai. En accomplissant cet acte démocratique, vous allez déterminer les politiques qui impacteront directement votre vie quotidienne, que ce soit dans le domaine professionnel, éducatif, de la santé, du développement, de la sécurité ou dans d’autres aspects essentiels de la vie.

Vivre l’Europe en 2024, c’est pouvoir voter dans le pays dans lequel on vit. C’est ce que vont pouvoir faire les 13 millions d’européens qui résident dans l’un des 27 pays de l’UE. Et c’est le sens de ce message que j’adresse aux 2,3 millions européens qui vivent en France, et qui comme moi, incarne cette mobilité européenne. Citoyen Italien, j’habite dans l’hexagone et j’ai été élu en 2019 en France au Parlement européen. Cette mobilité, en croissance significative, crée une diversité culturelle précieuse et renforce les liens entre nos territoires et nos nations. Il est important de participer à la vie politique du pays dans lequel on vit. Ensemble, nous pouvons forger une Europe des solutions concrètes, ancrée dans nos territoires, forte, solidaire et prospère. Le pouvoir est entre vos mains.

Je vous encourage à vous impliquer et à faire de même avec vos proches. Participez aux débats, faites entendre votre voix. Nous sommes tous acteurs de l’histoire européenne, et votre participation est la clé. Ne laissez pas les décisions se prendre sans vous ; soyez les architectes de votre avenir et de celui de notre continent. Chaque voix compte ! Voter le 9 juin 2024.