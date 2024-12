Comment la censure du gouvernement de Michel Barnier a bousculé les marchés financiers ?

Je suis Prince Maboussou, j’ai 27 ans. Je suis d’Orléans, président de la section depuis 14 mois. Mon premier article remonte à 2011 pour le site Œil au Débat, cogéré avec un copain du lycée. Il traitait des élections présidentielles aux États-Unis et je faisais la présentation de Mitt Romney. Je suis passionné de sport et d’histoire. Cela fait également 7 ans que je rédige des articles sur le foot américain, et plus particulièrement mon équipe préférée : les Broncos de Denver. Je suis actuellement le rédacteur en chef du site Hail Mary, média qui parle de toutes les franchises NFL (football américain). J’ose espérer apporter quelque chose de nouveau à ce groupe formidable.