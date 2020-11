Comment se réorganise le secteur culturel face au Covid-19 ?

Sous toutes ses représentations, la culture européenne offre aux citoyens de l’Union européenne un certain nombre de valeurs communes. Il est essentiel de pouvoir la préserver et la développer pour ainsi nourrir une identité européenne. Pour cela, les dépenses publiques pour la culture doivent persister dans le prochain budget communautaire et dans les plans de relance des pays. De cette manière, les différents acteurs du monde culturel pourront réorganiser leurs activités pour minimiser leur risque de s’effondrer encore un peu plus.

Selon les fiches annexes du plan de relance, le secteur culturel cumulerait une perte de 25% de chiffre d’affaires, dans la première moitié de l’année 2020 en France. Alors que l’Union européenne a débloqué 750 milliards d’euros dans le cadre de son plan Next Generation UE, les acteurs de la culture – auteurs, artistes, intermittents du spectacle et les entreprises qui font vivre la vie culturelle en Europe – sont étonnés et inquiets par le manque de soutien financier de la part de l’Union européenne. Et pour cause, selon les acteurs de la culture, l’Union européenne n’a pas réellement proposé de nouveauté concrète afin de soutenir le secteur culturel.

Dans son prochain budget pluriannuel au soutien financier européen au secteur culturel pour la période 2021-2027, l’Union européenne a rehaussé le financement de son programme Europe Créative à une enveloppe de 1,6 milliards d’euros, contre 1,46 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Europe Créative vise à préserver et défendre la diversité culturelle et linguistique de l’Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création en Europe. Ce programme est divisé en trois catégories :

Médias : soutient la production, la distribution et la promotion des films

Culture : soutien la promotion des secteurs européens de la culture et de la création

Intersectionnel : le budget est alloué aux PME et aux autres organisations œuvrant dans les secteurs de la culture et de la création.

Mais le secteur de la culture est également soutenu à travers d’autres fonds européens visant à entretenir la cohésion régionale européenne. Il s’agit des fonds structurels. De plus, d’autres financements européens viennent soutenir le secteur culturel durement touché par le COVID-19 comme le programme Horizon Europe, pour la recherche, le programme COSME, afin de soutenir la compétitivité des PME culturelles et touristiques, ou encore les fonds européens d’investissements (FEI).

Pendant le confinement et la reprise, bon nombre des pièces de théâtre, des spectacles d’opéra, ainsi que des expositions et visites de musées ont eu lieu en ligne. Comme la grande foire de l’art moderne et contemporain, Art Paris, qui s’est tenu sous forme dématérialisée du 25 au 27 mai 2020. Toutefois, grâce à un fort soutien de la part du Grand Palais Éphémère du Champ-de-Mars, l’exposition a eu lieu du 10 au 13 septembre 2020, étant ainsi la première foire d’art post-confinement dans le monde le tout dans le respect des règles sanitaires imposées (port du masque obligatoire, distanciation sociale, etc.).

Également, plusieurs festivals de musique ont été annulés à cause des restrictions imposés par la Direction générale de la création artistique qui interdit les rassemblement de plus de 5 000 spectateurs constamment debout, sauf en cas de dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet de département (V. de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020).

Au niveau local, le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg s’est organisé cette année sur 3 weekends (18 - 20 septembre, 30 octobre - 1er novembre et 27 - 29 novembre) aux cinémas Star, Vox et UGC. Le FEFFS a organisé aussi du 12 septembre au 28 novembre au Shadock, une programmation numérique, appelée CONNEXIONS, sans contact physique, dans laquelle on y trouve les sujets suivants : la 8ème Indie Game Contest, les Jeux Vidéo Alternatifs, le VR Film Corner (des oeuvres internationales présentées en réalité virtuelle) et Oktopolis, un cyberspace en ligne. Cependant, la classique Zombie Walk du FEFFS aura de nouveau lieu en 2021.

Les financements pour soutenir l’industrie culturelle devraient aider à oublier l’épisode noir des annulations des festivals et des fermetures des salles de spectacles, pour donner un nouveau souffle au secteur culturel européen. Néanmoins, la crise sanitaire aura sans doute permis à la culture de développer de nouveaux formats dématérialisés pour que l’Art, en particulier, puisse continuer à vivre même avec les restrictions que nous savons tous.