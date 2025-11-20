Comment Shein teste la souveraineté économique et informationnelle de l’Europe

Au cœur de Paris, un pop-up store de la marque de fast-fashion chinoise Shein vient d’ouvrir ses portes au BHV . Mais ne vous y trompez pas : l’enjeu dépasse de loin la simple cohue pour des pulls à 5 €. Ce qui se joue sous nos yeux, c’est un véritable test pour l’Union européenne, car au-delà des produits bon marché de l’enseigne chinoise, c’est tout l’équilibre européen qui est mis au défi.

Le premier défi est économique

Le problème vient d’une règle européenne très spécifique : la franchise de droits de douane pour les colis de moins de 150 euros. Selon cette règle, si un paquet vaut moins que ce montant, il n’y a alors pas de taxe d’importation à payer. C’est cette faille légale que les géants du commerce en ligne comme Shein ou encore Temu utilisent massivement. En multipliant les expéditions de très faible valeur, ces plateformes échappent aux taxes, créant une distorsion de concurrence majeure : les entreprises européennes, soumises aux normes strictes de l’UE et à la TVA, peinent à rivaliser. Cependant, les prix bas cachent une réalité plus sombre que la simple évasion fiscale : matériaux de mauvaise qualité et polluants, conditions de travail précaires et forts soupçons de travail forcé (notamment de la minorité ouïghoure). Les douanes, quant à elles, finissent noyées sous cette « pluie de colis » incontrôlable.

Face à cela, l’Europe commence à bouger. En mai 2023, la Commission européenne a mis un plan de réforme sur la table. La mesure la plus importante est simple : supprimer totalement ce seuil de 150 euros. Concrètement, cela signifie que chaque commande, quel que soit son montant, sera taxée. Le Parlement européen a voté en faveur du texte en mars 2024, et les États membres ont aussi trouvé leur accord politique récemment en novembre 2025. Désormais, les deux institutions doivent finaliser le texte commun. Si l’objectif est une application rapide, la mise en œuvre complète de cette réforme douanière reste prévue à l’horizon 2028.

Au-delà de l’avantage fiscal, le véritable levier de ces plateformes est leur modèle commercial sophistiqué

Shein a perfectionné le concept d’ultra-fast fashion, le transformant en un puissant outil d’influence sociétale. En effet, l’entreprise chinoise ne suit plus le calendrier saisonnier, elle utilise l’analyse de données des réseaux sociaux afin d’identifier les tendances en temps réel, lui permettant ainsi de produire des milliers de nouvelles références chaque jour. C’est précisément ce rythme qui façonne activement les comportements de consommation. En créant un cycle constant de micro-tendances et d’achats à bas prix, ce modèle génère une dépendance à la nouveauté et vient ainsi banaliser le « jetable ». L’impact est donc direct : il ne s’agit plus seulement de répondre à la demande, mais de la créer, soulevant par la même occasion des questions environnementales et éthiques critiques.

L’ouverture de pop-up stores, comme celui du BHV à Paris, marque une stratégie d’enracinement et de légitimation

Shein ne veut plus être un simple exportateur lointain, grâce à cette stratégie il veut devenir un acteur local incontournable. Et c’est là que le défi commercial recoupe une préoccupation stratégique bien plus profonde. Ce n’est plus un simple vendeur de vêtements, c’est une réelle entité technologique qui collecte une quantité massive de données sur des millions de citoyens européens. Cette collecte est d’autant plus alarmante qu’elle s’inscrit dans le contexte spécifique du capitalisme d’État chinois. Contrairement à l’Europe, où la frontière entre secteur privé et autorité publique est stricte, la Chine impose une porosité totale entre ses géants économiques et le Parti communiste : toute entreprise chinoise est tenue de collaborer avec les services de renseignement de l’État si la demande lui en est faite. Dès lors, ces bases de données deviennent un levier potentiel pour des ingérences ou des opérations d’influence visant à affaiblir les normes européennes, qu’elles soient sociales, environnementales ou encore sur la protection des données.

La prise de conscience de ce risque est désormais tangible à Bruxelles. Elle ne se limite plus seulement aux réformes douanières. En réponse à ces menaces hybrides, comme la désinformation et l’ingérence étrangère, l’Union européenne a proposé de créer un nouveau Centre pour la résilience démocratique, appelé « European Centre for Democratic Resilience ». Il s’agit de doter l’UE des outils nécessaires pour identifier et contrer ces « ombres chinoises » avant qu’elles ne déstabilisent ses fondements démocratiques. La question est désormais de savoir si la lenteur de la réponse législative est compatible avec la vitesse de l’ultra-fast fashion.