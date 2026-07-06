En France, le Rassemblement national vient de franchir un nouveau seuil électoral. En Allemagne, l’AfD consolide ses positions dans les Länder de l’Est et s’impose durablement dans le débat fédéral. Dans les deux pays, la question de l’identité nationale - qui appartient à la nation, qui en est exclu ou encore qui peut en incarner les couleurs de son pays - est devenue le centre de gravité d’une vie politique crispée, parfois hystérisée. Et pourtant, au même moment, sur les terrains de la Coupe du monde 2026, les Bleus et la Nationalmannschaft disputent leurs matchs avec des compositions qui ressemblent davantage aux banlieues de Lyon ou de Berlin qu’aux fantasmes ethniques de leurs détracteurs. Cette dissonance n’est pas un accident. C’est peut-être la vérité la plus inconfortable de notre époque.

La France : le blues d’une identité qu’on n’arrive pas à nier

L’équipe de France a cette particularité d’être à la fois adorée et contestée pour les mêmes raisons. Son enracinement dans les diasporas africaines, antillaises, maghrébines est à la fois la source de son niveau technique exceptionnel et le fonds de commerce de ceux qui refusent d’y voir « vraiment » la France.

Le tournant symbolique remonte à 1998. Le slogan « black-blanc-beur » forgé après la victoire au Stade de France contre le Brésil a eu la vie courte. Dès la défaite au premier tour de l’Euro 2002, Jean-Marie Le Pen parlait d’une équipe « artificielle ». En 2010, l’affaire Knysna, à partir de la grève collective, chienlit médiatique qui s’en est suivie et la démission du président de la Fédération, a offert aux nationalistes le récit qu’ils attendaient.

Celui d’une équipe qui ne partageait pas les valeurs de la République. Peu importe finalement que le problème soit avant tout managérial. Le glissement sémantique était fait. Mais les faits résistent avec notamment un Kylian Mbappé, né à Bondy de parents immigrés camerounais et algériens, qui est aujourd’hui un des meilleurs joueurs du monde. Il est aussi l’un des sportifs les plus populaires de France, toutes générations confondues. Quand il prend position, sur les législatives de 2022, sur les violences policières, il est accueilli avec une défiance instinctive par la droite radicale. Mais quand il marque, la même droite n’est pas la dernière à partager la vidéo. Cette schizophrénie dit quelque chose d’essentiel : l’équipe de France incarne une appartenance commune que le discours nationaliste est structurellement incapable de produire lui-même.

La sélection opère une forme de réconciliation pratique que la politique échoue à formuler. Les Bleus ne « prouvent » pas que le multiculturalisme est une politique réussie, la question est plus complexe. Mais ils démontrent, match après match, qu’une identité collective forte peut se construire à partir de trajectoires multiples, sans que cela constitue une trahison de quoi que ce soit.

L’Allemagne : d’Özil à Musiala, une Nationalmannschaft malgré tout

Le cas allemand est plus douloureux, parce que la crise a été nommée, documentée, et qu’elle a laissé des traces. En juin 2018, Mesut Özil et İlkay Gündoğan posent pour une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan, alors en campagne électorale. La photo est maladroite et la réaction est disproportionnée. Özil, né à Gelsenkirchen, formé à Schalke 04 et au Werder Brême, est sommé de choisir son camp. Plus exactement, de prouver une allégeance que personne n’exige des joueurs sans patronyme à consonance étrangère.

L’AfD s’engouffre dans la brèche. Björn Höcke (homme politique allemand d’extrême droite issu de l’AfD) réclame une équipe qui « représente vraiment l’Allemagne ». Alexander Gauland (ancien co-président de l’AfD au Bundestag), quelques jours avant le Mondial 2018, celui-là même qui tournera au désastre pour la Mannschaft, déclare que Jérôme Boateng est « un bon joueur mais que ses voisins ne voudraient pas de lui à côté d’eux ». La phrase fait scandale, puis s’oublie. Boateng remportera son procès en diffamation contre l’homme politique. Par ailleurs, la Bundesliga continue de former des joueurs d’origines turques, ghanéennes, nigérianes.

Aujourd’hui, l’Allemagne joue avec Jamal Musiala, fils d’une mère allemande et d’un père nigérian, né à Stuttgart, formé à Chelsea et au Bayern Munich. Elle joue avec Florian Wirtz, mais aussi avec Leroy Sané, né de père Sénégalais. La génération qui succède à celle des Özil et Boateng est techniquement la plus talentueuse de l’histoire récente du football allemand. Elle est aussi, sans que personne ne le remarque vraiment, la génération la plus diverse.

Ce paradoxe est fondamental : l’AfD prospère sur l’idée que l’Allemagne est en train de « se perdre » dans la diversité. Dans le même temps, c’est précisément cette diversité qui a redonné à la Nationalmannschaft une compétitivité perdue depuis des années. La tension entre les deux récits n’est pas résolue. Elle est simplement vécue, souvent en silence, par des millions de supporters qui chantent « Deutschland » en regardant des joueurs dont les parents sont nés à Lagos, à Istanbul ou à Dakar.

Ce que le terrain dit que l’Assemblée tait

Il serait naïf de conclure que le football « guérit » les fractures identitaires. Les stades ne sont pas immunisés contre le racisme. Les exemples pullulent, en Ligue 1 comme en Bundesliga. Et l’euphorie collective d’une victoire en Coupe du monde ne transforme pas durablement les représentations sociales. Mais il se passe quelque chose sur un terrain de football que la politique ne sait pas faire. Une équipe nationale est obligée de fonctionner avec ses différences. Elle ne peut pas se permettre le luxe de l’exclusion idéologique. Un sélectionneur qui écarterait Mbappé, Olise ou Dembélé pour des raisons identitaires perdrait ses matchs. Cette contrainte de résultat impose un pragmatisme de l’intégration que les partis d’extrême droite récusent dans leurs programmes. Mais que leurs électeurs vivent, paradoxalement, très bien dans les tribunes.

La sélection nationale est en ce sens une institution paradoxale. Elle fabrique du commun sans le décréter, elle crée de l’appartenance sans en fixer les conditions d’entrée, elle produit une fierté collective à partir d’une diversité que le discours dominant présente comme une menace. Ce n’est pas une politique et c’est peut-être mieux que ça : c’est une pratique situationnelle.

La France et l’Allemagne jouent actuellement leur Coupe du monde avec des équipes qui ressemblent à ce qu’elles sont réellement. Des sociétés traversées, façonnées, enrichies par des décennies de migrations. L’AfD et le RN peuvent produire leurs communiqués et débattre, les tirs Mbappé ou Musiala ne les liront pas.