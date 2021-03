Covid-19 : Quand l’Europe se rebiffe contre les restrictions sanitaires

Samedi 8 mars 2021, nouvelle journée de manifestations anti-restrictions sanitaires en Europe. L’Autriche et la Suède se sont particulièrement fait remarquer ce week-end par le nombre important de participants dans les rues de Viennes et de Stockholm venus dénoncer des mesures sanitaires liberticides et demander leur suspension. Focus sur la situation en Autriche, en Suède, aux Pays Bas et au Danemark.

En Autriche, la crise sanitaire, un terrain fertile à l’opposition des partis extrémistes

L’Autriche voit à nouveau, ce samedi 6 mars, des manifestants protester contre les restrictions sanitaires La police a déclaré avoir procédé à quelques arrestations. Des heurts entre manifestants d’extrême-droite et d’extrême-gauche ont eu lieu. Après l’allègement du troisième confinement de février et la réouverture en février des écoles, des magasins et des musées, il reste impossible pour les habitants de se rendre dans les bars et les restaurants. Le 16 janvier déjà, le pays avait vu environ 10 000 personnes se réunir dans la capitale pour dénoncer les restrictions dues à la crise sanitaire. Cette mobilisation était organisée par le FPÖ ( Freiheitliche Partei Österreichs ), le parti d’extrême droite. Sur certains panneaux, on pouvait lire par exemple la mention d’un “grand rassemblement”. Les manifestants ne portaient, pour la plupart, pas de masques. Une contre-manifestation, portée par des militants d’extrême-gauche s’était indignée de la “folie des anti-masques". D’autres mobilisations rassemblant approximativement le même nombre de personnes avaient également eu lieu, le dimanche 31 janvier et le samedi 13 février. Le parti de la liberté, le FPO, et notamment son chef adjoint, Herbert Kickl, dénonce une “folie corona” du gouvernement de Sebastian Kurz qui, selon les partisans du FPO, interdit toute critique de la gestion de la pandémie par les citoyens autrichiens.

En Suède, le vrai virus, c’est la désinformation

En Suède, où les mesures sont pourtant moins strictes que dans la plupart des pays européens, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Stockholm pour dénoncer les propos tenus par les médias et le gouvernement. Ils leur reprochent de délivrer de fausses informations. Les organisateurs du rassemblement écrivent effectivement, sur Facebook : « Le gouvernement, les politiques et les médias ne montrent ni ne racontent ce qui se passe. Peu à peu notre liberté de mouvement et d’expression est limitée pour nous protéger d’un virus qui n’a pas entraîné une surmortalité en Suède en 2020 ». Cependant, le royaume qui a adopté des mesures restrictives assez tardivement, compte aujourd’hui 13 000 décès dû à la Covid-19.

Au Pays-Bas, manifestations, explosions, démission : la tension monte

Au Pays Bas, mercredi 3 mars, une explosion s’est produite près d’un centre de dépistage de la Covid-19. Aucun blessé n’est à déplorer mais des dégâts importants ont été causés. Les faits ne sont pas encore prouvés mais le porte parole de la police de la province de Hollande-Septentrionale considère que c’est un acte délibérée : « Il n’est pas possible qu’il s’agisse d’un accident, l’objet a été placé là et a explosé près de la façade du centre de dépistage », a t-il expliqué à l’AFP. Cet événement fait écho à l’incendie volontaire d’un centre de dépistage à Urk, le 24 janvier dernier. La situation aux Pays Bas a bien évolué depuis mai dernier où 81% des Hollandais se disaient satisfaits des mesures prises par leur gouvernement pour lutter contre la Covid-19. En octobre 2020, ce taux était tombé à 60, 6 %. Des manifestations violentes ont traduit la montée de cette insatisfaction. La mise en place d’un couvre-feu, le 23 janvier dernier, a mis le feu aux poudres, d’autant plus qu’au même moment, le gouvernement du premier ministre Mark Rutt démissionnait à cause d’un scandale autour des allocations familiales. Il reste cependant celui qui décide de mesures sanitaires à prendre jusqu’au 17 mars, date des élections législatives.

Au Danemark, tandis que les cas de covid baissent sensiblement, les men in black ne faiblissent pas

Au Danemark, le mouvement des men in black, des coronasceptiques danois, ont manifesté le 27 février dernier, comme c’est le cas chaque samedi depuis le mois de décembre. Environ 1 200 personnes se sont rassemblées à Copenhague, dénonçant la prolongation des mesures sanitaires. Huit personnes ont été arrêtées, selon la police. Le pays est en effet en semi-confinement depuis le mois de décembre. Les mesures semblent néanmoins porter leurs fruits puisque le nombre de nouveaux cas diminue doucement ces dernières semaines et ce depuis le début du mois de février. Le 8 mars, le pays comptait 425 nouveaux cas de covid alors que le 20 janvier ils étaient de 886. Au 11 mars, le cas sont néanmoins de nouveau en augmentation, avec pour la journée du 11 mars, 862 nouveaux cas recensés.

Dans ces quatre pays, et dans bien d’autres pays européens, l’imposition sur le long terme de mesures sanitaires strictes accroît considérablement le sentiment de lassitude de la population. Cette aigreur envers la gestion de la crise sanitaire semble néanmoins être aussi parfois un moyen pour contester le pouvoir dans son ensemble. La prolongation de ces règles strictes pourrait s’accompagner de manifestations toujours plus violentes au risque de voir ces manifestations gagner toujours plus en violence. Aux gouvernements donc, de jongler entre la gestion d’une crise sanitaire et d’une crise sociale.