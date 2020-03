Covid-19 : une épidémie (presque) sous contrôle

La propagation d’un sentiment

La peur est présente partout. Faisant la une des journaux télévisés, des presses nationales ou locales et inondant les réseaux sociaux, un climat de peur s’installe dans le quotidien du citoyen.

Chaque journée apporte son lot de rumeurs, toujours plus alarmantes, développant un sentiment d’insécurité. Les sociétés tournent au ralenti, freinant toutes activités par crainte. Victimes de l’actualité, les rencontres sportives sont délocalisées, s’organisent dans des stades vides quand elles ne sont pas tout simplement annulées, parfois même, sur simple mesure de précaution.

Face à la multiplication des infox, des mesures sont prises afin ‘‘d’accompagner [les] concitoyens pour assurer leur information et leur protection’’ (Edouard Philippe). Se joignant aux états, les réseaux sociaux prennent, bon gré mal gré, des mesures afin de contenir le développement de rumeurs, par « fact checking », notifications, etc... La communication sur ce type d’évènement est un nouvel enjeu pour les gouvernements afin de gagner la bataille de l’image et éviter la panique. Les stratégies varient, allant de conférences de presse journalières à la théâtralisation d’excuses publiques. En parallèle, certains groupuscules n’hésitent pas à récupérer l’actualité au profit de leur idéologies.

Un nouveau test pour la cohésion européenne

L’Europe peut se réjouir, son idéal de société triomphe : la liberté d’information brave les régimes autoritaires ; la mobilité des individus transcende les frontières ; l’accès aux soins est universel.

En pleine crise sanitaire, la coordination des 27 apparait comme la seule solution afin de prévenir, contenir et combattre la maladie. Pourtant, les organes de l’Union peinent à réagir. La Commission, limitée par l’absence de structures médicales qui lui sont propres, se voit contrainte de débloquer plusieurs centaines de millions d’euros à destination de l’OMS ou de faire parvenir du matériel humanitaire aux pays en difficultés.

La nouvelle Commission européenne se confronte à la réalité de la situation. Préoccupée par les dossiers européens, cherchant à instaurer une nouvelle stratégie climatique, elle semble démunie face à la situation. Se limitant à des fonctions logistiques, la présidence de la Commission vient évaluer, à mi-bilan, les actions réalisées, rappelant les principes essentiels qui régissent l’Union. Laissant à Bruxelles le choix des mots, les gouvernements organisent individuellement leur riposte. La multiplicité des systèmes de santé face à une menace commune permet d’observer le fonctionnement de ces derniers et de mettre en lumières leurs atouts et leurs défauts.

L’impact économique certain

Les répercussions sur l’activité économique remettent en cause le modèle d’économies interdépendantes. Le ralentissement de l’activité économique de l’atelier du monde impacte par effet domino l’ensemble des pays bénéficiaires. Conséquence logique, les marchés financiers accusent des pertes.

Stables durant le Brexit ou les conflits commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine, les bourses du monde entier semblent s’affoler dans un épisode épistolaire. S’il est évident que des récessions économiques sont à prévoir pour certains pays, la fermeture des banques ne semble pas pour demain.

Face à l’incertitude, les investisseurs institutionnels cherchent à rassurer en affirmant que l’impact sur l’économie est ‘‘relativement limité’’ (Thierry Breton) à certains secteurs d’activité. C’est en effet le tourisme et l’automobile qui sont majoritairement touchés par cet épisode. La contextualisation des récentes études permettent de relativiser sur les résultats obtenus. Les grippes saisonnières causant plus de dégâts, il est de bon ton de ne pas trop s’alarmer.