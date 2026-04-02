De l’affaire Collien Ulmen-Fernandes au règlement européen sur les violences faites aux femmes

Lorsque Collien Ulmen-Fernandes découvre, à l’automne 2024, l’existence de vidéos pornographiques hyperréalistes la mettant en scène sans son consentement, elle pense d’abord être confrontée à l’une des dérives désormais bien identifiées de l’intelligence artificielle. Les deepfakes, ces montages numériques capables de superposer un visage sur un corps ou une scène existante, se sont multipliés au cours de la dernière décennie, touchant de nombreuses femmes, anonymes ou célèbres, souvent sans qu’elles en aient connaissance. Mais ce qu’elle croit d’abord être une violation extérieure, anonyme et lointaine, se révèle progressivement être une trahison intime. Selon les informations publiées par Le Monde le 27 mars 2026, l’actrice découvre que ces vidéos, dont certaines circulent depuis plus de dix ans sur des forums spécialisés, ont été fabriquées par son propre mari de l’époque, l’acteur allemand Christian Ulmen.

Une affaire intime devenue révélateur politique

L’enquête menée par la presse allemande , puis confirmée par plusieurs sources judiciaires, révèle que l’acteur aurait produit et diffusé ces contenus pendant une longue période, parfois en utilisant des images privées, parfois en les superposant à des vidéos pornographiques existantes. Les fichiers circulaient à son insu dans des espaces numériques fermés, où des utilisateurs échangeaient, commentaient et partageaient ces montages, parfois en les modifiant eux-mêmes. Le quotidien Ouest‑France rapporte les propos de Collien Ulmen-Fernandes décrivant un sentiment de dépossession totale, une impression d’avoir été dépossédée de son corps, de son image et de son intimité, dans un espace numérique où les frontières entre réalité et fiction se dissolvent.

Pendant des années, ces vidéos ont circulé sans qu’elle en ait connaissance, alimentant des communautés en ligne où l’acteur aurait lui-même participé sous pseudonyme. La violence n’est pas physique, mais elle est totale : elle s’insinue dans la perception de soi, dans la relation au monde, dans la manière dont une femme se sent regardée, exposée, trahie. L’affaire, d’abord perçue comme un scandale conjugal, prend rapidement une dimension nationale en Allemagne. Elle met en lumière une forme de violence numérique encore mal appréhendée par le droit, et révèle les limites d’un système judiciaire qui peine à qualifier et à poursuivre des actes rendus possibles par les technologies d’intelligence artificielle.

Les lacunes du droit allemand face à la violence numérique

Le média public Tagesschau souligne que la situation met en lumière les lacunes persistantes du droit allemand en matière de violences numériques. Les deepfakes pornographiques ne constituent pas une infraction autonome, et les victimes doivent souvent recourir à des qualifications indirectes, comme l’atteinte à la vie privée, le harcèlement ou la diffamation, qui ne reflètent ni la spécificité technologique ni la dimension genrée de ces violences. Les procédures sont longues, complexes, et les autorités judiciaires manquent parfois d’outils techniques pour identifier les auteurs ou retracer la diffusion des contenus.

Dans un entretien accordé au magazine Focus, Collien Ulmen-Fernandes va plus loin et décrit l’Allemagne comme un « Täterparadies », un « paradis pour auteurs de violences », en raison de l’absence de cadre juridique clair et de la lenteur des procédures. Elle affirme que les victimes de violences numériques se heurtent à un système qui ne reconnaît pas la gravité de ces actes, qui peine à les qualifier et qui, dans certains cas, ne parvient même pas à ouvrir une enquête. Ses propos suscitent un débat national sur la capacité du pays à protéger les victimes de violences numériques, alors même que les technologies d’intelligence artificielle rendent ces actes plus accessibles et plus difficiles à détecter.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) révèle par ailleurs que, face à la pression médiatique et aux critiques publiques, les autorités allemandes ont rouvert une enquête sur les faits le 25 mars 2026, après une première phase d’inaction. Cette réouverture tardive illustre les tensions internes du système judiciaire allemand, partagé entre la nécessité de s’adapter à des formes de criminalité nouvelles et la difficulté à intégrer rapidement les évolutions technologiques dans le droit pénal. Elle met également en lumière un paradoxe : alors que l’Allemagne dispose d’un cadre juridique avancé dans de nombreux domaines, elle accuse un retard notable dans la reconnaissance et la répression des violences numériques, en particulier lorsqu’elles touchent les femmes.

Un cadre européen ambitieux, mais une mise en œuvre inégale

C’est dans ce contexte que Collien Ulmen-Fernandes prend une décision inattendue : elle choisit de porter plainte en Espagne. Ce choix n’est pas anodin : l’Espagne est l’un des rares pays à avoir inscrit explicitement ces violences numériques dans sa législation, avec tribunaux spécialisés, protocoles d’urgence et mesures de protection pour les victimes.

L’Allemagne, en revanche, apparaît en retrait. Procédures lentes, cadre juridique flou, manque de reconnaissance des violences numériques : les victimes doivent naviguer dans un système complexe, souvent impuissant face aux auteurs.

Le règlement européen de 2024 sur les violences faites aux femmes, présenté comme une avancée majeure en reconnaissant enfin les violences numériques et les deepfakes pornographiques, devait garantir une protection uniforme dans toute l’Union. Mais l’affaire Ulmen-Fernandes révèle les limites de cette harmonisation : tandis que certains États, comme l’Espagne, ont rapidement adapté leur droit et renforcé leurs moyens, d’autres, dont l’Allemagne, avancent plus lentement, créant une Europe à plusieurs vitesses où les victimes cherchent parfois justice ailleurs. Malgré son caractère contraignant, le règlement souffre encore de mécanismes de contrôle insuffisants et d’une coopération judiciaire transfrontalière fragile, les systèmes nationaux peinant à coordonner leurs procédures, leurs outils et leurs priorités.

Une affaire qui oblige l’Europe à repenser la notion même de justice transfrontalière

L’affaire Collien Ulmen-Fernandes, par sa nature profondément intime et par les mécanismes numériques qui l’ont rendue possible, met en lumière un défi fondamental pour l’Union européenne : celui de garantir une justice transfrontalière réellement accessible, efficace et cohérente. Les violences numériques, par définition, ignorent les frontières. Elles se propagent dans un espace déterritorialisé, où les serveurs peuvent être situés dans un pays, les auteurs dans un autre, les victimes dans un troisième, et les plateformes dans un quatrième. Cette fragmentation rend les enquêtes complexes, les procédures longues et les responsabilités difficiles à établir.

Cette affaire révèle que, malgré les ambitions affichées, les États membres n’ont pas encore réussi à mettre en place un système réellement intégré, où les victimes pourraient se tourner indifféremment vers n’importe quelle juridiction européenne pour obtenir protection et réparation. Elle montre également que les mécanismes de coopération judiciaire, pourtant au cœur du projet européen, restent entravés par des divergences nationales profondes, qui fragilisent la crédibilité de l’Union en tant qu’espace de justice.

L’affaire souligne aussi la nécessité de repenser la manière dont les autorités nationales coopèrent entre elles. Les enquêtes sur les deepfakes nécessitent des compétences techniques avancées, des outils d’analyse sophistiqués et une coordination étroite entre les services de police, les experts en cybersécurité et les autorités judiciaires. Elles exigent également une collaboration avec les plateformes numériques, qui détiennent souvent les clés permettant d’identifier les auteurs ou de retracer la diffusion des contenus. Or, cette coopération reste aujourd’hui inégale, parfois lente, parfois entravée par des obstacles juridiques ou techniques.

L’Union européenne a tenté de répondre à ces défis en adoptant des législations sur les services numériques, la protection des données et la lutte contre les contenus illicites. Mais ces textes ne suffisent pas à eux seuls à garantir une protection effective. Les plateformes numériques restent souvent réticentes à retirer rapidement les contenus, invoquant des contraintes techniques ou des questions de liberté d’expression. Les autorités judiciaires manquent parfois de moyens pour identifier les auteurs ou retracer la diffusion des vidéos. Les victimes se retrouvent alors dans une situation d’impuissance, confrontées à des contenus qui se propagent rapidement et qui peuvent réapparaître même après avoir été supprimés.

L’affaire Ulmen-Fernandes montre que la lutte contre les violences numériques nécessite une approche européenne coordonnée, qui combine des réformes juridiques, des investissements technologiques et une coopération transfrontalière renforcée. Elle souligne également que la protection des femmes face à ces violences doit devenir une priorité politique, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen.

Une affaire qui pourrait accélérer les réformes européennes

L’affaire Ulmen-Fernandes pourrait avoir des conséquences importantes au niveau européen. Elle met en lumière les limites du règlement de 2024, qui, malgré ses ambitions, peine à garantir une harmonisation effective entre les États membres. Elle montre également que la protection des femmes face aux violences numériques nécessite des réformes plus profondes, qui vont au-delà de la simple adoption de textes législatifs.

Plusieurs responsables européens ont déjà appelé à renforcer la coopération judiciaire, à améliorer les mécanismes de contrôle et à imposer des sanctions plus strictes aux États membres qui ne respectent pas leurs obligations. Certains proposent également de créer une agence européenne spécialisée dans la lutte contre les violences numériques, qui pourrait coordonner les enquêtes, fournir une expertise technique et soutenir les autorités nationales. D’autres suggèrent de renforcer les obligations des plateformes numériques, en leur imposant de retirer plus rapidement les contenus illicites et de coopérer davantage avec les autorités judiciaires.

L’affaire pourrait également accélérer les réformes au niveau national. En Allemagne, les critiques suscitées par l’affaire ont déjà conduit à des appels à réformer le droit pénal, à créer une infraction spécifique pour les deepfakes pornographiques et à renforcer les moyens des autorités judiciaires. En Espagne, l’affaire pourrait renforcer la position du pays en tant que modèle en matière de lutte contre les violences de genre, et encourager d’autres États membres à s’inspirer de son approche. Enfin, l’affaire pourrait contribuer à renforcer la prise de conscience du public sur les dangers des deepfakes et des violences numériques. Elle montre que ces violences ne sont pas des phénomènes marginaux, mais qu’elles peuvent toucher n’importe qui, y compris des personnalités publiques. Elle souligne également que la lutte contre ces violences nécessite une mobilisation collective, qui implique non seulement les autorités judiciaires et les plateformes numériques, mais aussi les citoyens, les médias et les organisations de la société civile.

L’affaire Collien Ulmen-Fernandes révèle, par son intensité intime et sa résonance européenne, les limites actuelles de l’Union en matière de protection contre les violences numériques et en fait un véritable test de crédibilité institutionnelle. Elle montre que ces violences, loin d’être marginales, exigent une réponse coordonnée, une coopération judiciaire renforcée et une application homogène des normes existantes, afin qu’aucune femme n’ait à franchir une frontière pour obtenir la protection que son propre État ne lui garantit pas. En exposant les contradictions entre ambitions européennes et réalités nationales, cette affaire oblige l’Union à décider si elle veut réellement devenir un espace de justice où toutes les femmes peuvent vivre sans craindre que leur image, leur corps ou leur intimité soient détournés par la technologie et trahis par ceux qui auraient dû les protéger.