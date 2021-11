Décod’Europe : saison 2 épisode 1

Ex-Rédacteur en chef du Taurillon. Journaliste, diplômé d’un double master à l’école de journalisme et à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, Jérôme est passionné de sport et d’Union européenne.

Formerly-editor-in-chief of Le Taurillon. Journalist, passionate about sport and the European Union.

Ehemals-Chefredakteur von Le Taurillon. Journalist. Sport und die Europäische Union gefallen mir.

