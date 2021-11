Décod’Europe : saison 2 épisode 2

Non, répond Chloé, au micro de Chérine et Servane. Elle s’est rendue à Glasgow avec l’association Gaïa de Sciences Po Toulouse et en revient avec un bilan plus que mitigé. Mais l’espoir pourrait bien être dans l’Europe, nous a-t-elle confié...

Corentin Vinsonneau, interrogé par Chérine, raconte comment il a changé son rapport à l’environnement et ses habitudes de consommation après un service civique.

Changement d’ambiance, changement de sujet, Jérôme revient avec sa chronique sportive. En ce 29 novembre, c’est l’une des plus célèbres distinctions qui est remise au meilleur joueur de foot de l’année… le Ballon d’Or évidemment ! Jérôme vous dira tout de ce prix et de son histoire.

Bonne écoute !