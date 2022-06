« Den svenska flaggan » : histoire du drapeau de la Suède

Qui a dit que l’histoire de la Suède n’intéresse personne ? Ce magnifique pays scandinave rempli de lacs, de forêts, de paysages hivernaux qui vous emmènent jusqu’en Laponie. Monarchie parlementaire, ce pays entre officiellement comme membre de l’Union européenne le 1er janvier 1995, il a tout du pays aux valeurs européennes. Historiquement, la Suède marqua son époque déjà par une forte intégration continentale, signifiée par la signature du premier traité avec la France de François Ier à Moutiers-sur-Saulx, en Lorraine, en juillet 1542. Mais c’est avant par sa culture que le pays se distingue. La culture suédoise se caractérise par sa simplicité et sa diversité en plus de l’ouverture d’esprit, leur sens de la protection de l’environnement qui l’entoure, de ses nombreuses fêtes religieuses et païennes. Ainsi, l’histoire de ce pays a façonné l’histoire de son drapeau.

Le drapeau Suédois : il représente quoi ?

Le drapeau suédois n’étonne point sur sa forme, composé de la croix scandinave, il emprunte cette symbolique au drapeau danois qui influença tous les autres drapeaux des pays du nord de l’Europe. On peut également souligner les marques de la royauté et du christianisme dans la création et l’officialisation du drapeau des suédois. Il représente ainsi le patriotisme de la nation et le symbole fort de l’identité de tous les Suédois, de leurs histoires propres mais également communes avec les autres pays nordiques. Le drapeau suédois représente également le pays dans les réunions et conférences internationales, en plus de représenter leur équipe sportive lors des forums sportifs internationaux.

L’histoire du drapeau et l’influence du christianisme

On trouve l’origine du drapeau suédois au cours du règne du roi Éric IX qui a vu dans le ciel de la Finlande le soleil briller comme une croix et l’a adopté comme bannière. Aucun doute, le bleu et le jaune qui ornent le drapeau sont des couleurs traditionnelles du pays, on les retrouvait déjà sur les armoiries suédoises qui prévalaient en 1442, le bleu représentant la loyauté, la vigilance du peuple suédois et la justice qui prévaut parmi le peuple, tandis que la couleur jaune représente un signe de générosité. Il a commencé à être utilisé par le roi Magnus en 1275, mais à cette époque la signification des couleurs du drapeau suédois n’était pas définie. Le seul symbole dans le drapeau suédois est la croix d’or, qui symbolise le respect de leur religion en tant que chrétiens. Cette adaptation de la croix scandinave n’est qu’une représentation de l’influence du christianisme au cours de l’histoire de la Suède. Personne ne connait en réalité la date exacte du tout premier drapeau en Suède, certains historiens évoquent seulement des traces d’un morceau de tissu de drapeau suédois avec ces spécifications datant du début du XVIe siècle, quand d’autres estiment que le premier drapeau bleu avec une croix jaune date de 1521. Toutefois, avant ces dates le drapeau était composé de bleu avec une croix blanche et ce n’est qu’en 1663 avec l’instauration d’un décret royal qu’a été adopté le drapeau tel que nous le connaissons.

Le drapeau de l’Union Norvège-Suède

L’histoire du drapeau Suédois a été marquée par l’Union de la Suède et de la Norvège. Ces deux pays partagent un passé, des traditions et un territoire. Dans les débuts du XIXème siècle, un drapeau militaire conjoint a été établi en y insérant le symbole de la Norvège blanc et rouge au coin du drapeau suédois précédent, et en 1818 un drapeau civil a été créé pour les navires des deux pays, facultatif pour la Suède et obligatoire pour la Norvège. Au milieu du XIXème siècle, chacun des deux États avait le droit de hisser le drapeau civil ou le drapeau de l’Union sur leurs terres, et ils ont maintenu cette tradition jusqu’en 1838. Dans le dernier quart du XIXème siècle, le choix d’un drapeau unifié pour les deux pays fait l’objet de réticence, c’est néanmoins une décision royale prise en 1844 qui permettra la conception conjointe d’un drapeau commun pour les deux pays. Sur ce drapeau on retrouve le même dessin présent sur les deux drapeaux portant la marque de l’union jusqu’à la dissolution de celle-ci par l’indépendance de la Norvège, en 1905.

1906 où l’art de l’officialisation du bleu et jaune Suédois

C’est par la loi du 22 juin 1906 que le gouvernement Suédois a officiellement adopté son drapeau afin de déterminer son utilisation, sa forme et ses couleurs, en revenant au format rectangulaire. Le bleu est d’ailleurs éclairci à cette date, un mouvement que l’on retrouvera en France sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing qui éclaircira le bleu du drapeau tricolore, alors le plus foncé du monde, afin de “moderniser” l’image de la France. Ainsi, la Suède renoue avec son histoire jadis des grands rois suédois qui officialisèrent la présence de la croix en or, et le fond bleu. La loi prévoit d’ailleurs des horaires d’hiver et d’été pour le hissage du pavillon : 8h du matin en été, 9h en hiver, en suivant la course plus lente du soleil sous ces hautes latitudes.