Des colonies aux territoires d’outre-mer : Les territoires hors de l’Europe

Les territoires d’outre-mer européens sont des régions situées en dehors du continent européen, mais qui font partie du territoire d’un État membre ou ont un statut similaire. Ces régions entretiennent donc une relation particulière avec l’UE, bien qu’elles se trouvent parfois à plusieurs milliers de kilomètres de l’Europe.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) fait deux grandes distinctions ici. Il y a d’une part les « régions ultrapériphériques » (RUP) et d’autre part les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM). Les RUP sont considérées comme des parties intégrantes du territoire de l’UE – en raison de leur situation géographique, sociale ou économique particulière, des dispositions spéciales peuvent cependant s’appliquer.

Les PTOM, en revanche, ne sont qu’associés à l’UE. Cela signifie principalement qu’il n’y a pas de droits de douane dans les échanges commerciaux et que le droit européen s’applique en partie. Cependant, ils ne font pas partie de l’Union européenne, ce qui signifie qu’ils doivent respecter les mêmes obligations que les pays tiers pour les échanges commerciaux avec l’UE. Cela inclut les normes sanitaires et phytosanitaires ainsi que les mesures de protection.

Et quels sont ces territoires exactement ?

La France, par exemple, a des territoires appartenant aux deux groupes que reconnaît le TFUE. Elle divise ses territoires d’outre-mer en trois catégories différentes : les départements d’outre-mer (DOM), les territoires d’outre-mer (TOM) et les collectivités d’outre-mer (COM). Les RUP incluent, en raison de leur statut de territoire français : la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin. Ces territoires sont donc équivalents aux départements métropolitains comme la Moselle ou les Hautes-Alpes. Ils font partie de l’Union européenne et utilisent l’euro comme monnaie. Bien qu’ils ne fassent pas partie de l’espace Schengen, les mêmes règles d’entrée pour les citoyen·ne·s de l’UE s’appliquent pour ces territoires que pour l’entrée en France.

Les îles des Açores et de Madère font également partie de l’Union européenne en tant territoires portugais. Malgré quelques exceptions, elles sont considérées comme des RUP. S’ajoutent Ceuta, les îles Canaries et Melilla en tant que territoires espagnols.

Les PTOM incluent, en raison de leur statut constitutionnel particulier, les COM : la Polynésie française, Saint-Barthélemy, les Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que Wallis-et-Futuna. Les PTOM comprennent également le Groenland, qui fait partie du Danemark, ainsi que les îles Aruba, Curaçao, Bonaire, Saint-Eustache et Saba qui font partie du Royaume des Pays-Bas.

Il existe, comme vous l’avez déjà remarqué, quelques cas particuliers : l’île inhabitée de Clipperton appartient à l’État français et est administrée par le ministère français des Outre-mer, mais n’a pas de relation avec l’UE et ne fait pas partie de l’espace Schengen. Il en va de même pour la Nouvelle-Calédonie, qui a un statut spécial de « collectivité sui generis ». L’île de Saint-Barthélemy est un territoire français d’outre-mer autonome depuis 2007 et est associée à l’UE, mais ne fait pas partie de l’espace Schengen. Les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas considérées comme un territoire de l’UE, bien que l’euro y soit la monnaie officielle. En raison de l’absence de population permanente, elles ne sont pas des collectivités territoriales et n’envoient pas de représentants à Paris.

Le Royaume des Pays-Bas est composé de quatre pays égaux en droit. Les Pays-Bas avec leurs 12 provinces européennes sur le continent européen et les trois îles caribéennes de Bonaire, Saint-Eustache et Saba forment le premier pays. Les trois autres pays égaux en droit sont les îles d’Aruba, Curaçao et Saint-Martin. Les îles faisant partie du continent, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, sont également appelées « bijzondere gemeenten » (fr : communes spéciales). Ces îles forment un territoire juridique distinct au sein des Pays-Bas, car les lois néerlandaises ne s’appliquent pas automatiquement aux îles. Tous les territoires d’outre-mer néerlandais sont considérés par l’UE comme des PTOM, de sorte que certains aspects du droit européen s’appliquent et qu’ils sont associés à l’UE.Ceux qui ont lu attentivement jusqu’ici auront remarqué que le Royaume des Pays-Bas a un territoire d’outre-mer appelé « Saint-Martin » et que la France en a un nommé « Saint-Martin ». Ceux qui pensent que cela témoigne d’un manque de créativité des puissances coloniales de l’époque ont presque raison. En réalité, « Saint-Martin » et « Saint-Martin » sont deux États qui partagent une île. Cela nous amène à la question légitime de savoir comment ces territoires situés à plusieurs milliers de kilomètres du continent sont devenus des territoires d’État.

Héritage colonial : La naissance des territoires d’outre-mer

On peut simplifier en disant que les territoires d’outre-mer européens sont nés du fait que certains États membres actuels de l’UE ont colonisé et opprimé de nombreux territoires au cours des siècles passés. La domination coloniale, qui a duré parfois des siècles, s’est terminée de manière différente pour les territoires concernés : beaucoup d’entre eux se sont détachés des puissances coloniales à la suite de conflits plus ou moins violents et ont formé des États indépendants (comme le Maroc en 1956 ou l’Indonésie en 1945). D’autres, cependant, ont maintenu des liens étroits avec les anciennes puissances coloniales (comme la Nouvelle-Calédonie) ou font encore partie de leur territoire (comme Bonaire).

Un exemple plutôt inhabituel de ce dernier cas est Ceuta, qui appartient à l’Espagne mais ne partage de frontières qu’avec le Maroc – une enclave. En 1415, le Portugal a pris possession de la ville de Ceuta en raison de sa situation géographique à la sortie de la Méditerranée, importante pour le commerce de l’ivoire, de l’or et des esclaves. Depuis que la domination est passée à l’Espagne au 17ème siècle, Ceuta est restée sous l’administration espagnole, même après l’indépendance marocaine en 1956. Bien que le Maroc ait exprimé à plusieurs reprises qu’il considérait Ceuta comme un territoire marocain, il n’a entrepris aucune action concrète. Et compte tenu de la longue appartenance de Ceuta à l’Espagne, il est peu probable que cela change.

L’Espagne et le Portugal n’étaient pas les seules puissances coloniales majeures, la France aussi. En raison de la politique coloniale française de l’époque, la France possède aujourd’hui encore la plus grande zone économique exclusive (ZEE) avec une superficie de 11,7 millions de km². La ZEE comprend 200 milles marins à partir de la côte, sur lesquels l’État côtier exerce sa souveraineté et a le droit exclusif d’exploitation économique – un exemple impressionnant des longues ombres de l’expansion coloniale française.

Nouvelle-Calédonie - Statut spécial entre désir d’indépendance et appartenance à l’UE

L’un de ces archipels est la Nouvelle-Calédonie. James Cook a été le premier Européen à découvrir les îles en 1774. Les îles ont été nommées Nouvelle-Calédonie parce que l’apparence du nord-est de l’île principale rappelait à James Cook l’Écosse, connue en latin sous le nom de « Caledonia ». En 1793, le Français Joseph Bruny d’Entrecasteaux a suivi.

Pendant la seconde moitié du 19ème siècle, la France et le Royaume-Uni ont colonisé les îles. Le 24 septembre 1853, les îles ont été prises en possession au nom de Napoléon III. Les habitants indigènes de la Nouvelle-Calédonie, appelés Kanaks, se sont plusieurs fois opposés – mais sans succès – à la colonisation. Fin octobre 1946, la France a déclaré la Nouvelle-Calédonie territoire d’outre-mer et les habitant·e·s ont obtenu la citoyenneté française. Six ans plus tard, tous les citoyen·ne·s ont obtenu les droits de citoyenneté française et en 1957, l’Assemblée territoriale a été créée, une sorte de parlement local. Le président de l’époque, Charles de Gaulle, a cependant réduit les pouvoirs de l’assemblée locale un an plus tard, ce qui a provoqué de nouvelles protestations. Celles-ci ont atteint leur apogée entre 1984 et 1988, causant plus de 70 morts.

En 1984, le « Front de libération nationale kanak et socialiste » (FLNKS) a été fondé. Ce dernier a boycotté les élections à venir et a formé un gouvernement provisoire. Lorsque plusieurs Kanaks ont été assassinés, la France a décidé de déclarer l’état d’urgence, mais cette mesure a eu peu d’effet. Les séparatistes ont pris en otage 27 policiers et un juge du 22 avril à mai 1988. L’intervention des forces spéciales françaises a été nécessaire pour mettre fin à la prise d’otages, ce qui a entraîné la mort de 19 séparatistes et de deux membres des forces de l’ordre. Ces violences ont conduit Jacques Lafleur, chef des opposants à l’indépendance, à changer d’avis, ce qui l’a poussé à entamer des négociations avec les séparatistes. Les aspirations à l’indépendance ont conduit à la signature des accords de Matignon (1988), que les électeur·trice·s français ont approuvés par référendum le 6 novembre 1988. Les électeur·trice·s de Nouvelle-Calédonie ont également approuvé l’accord de Nouméa le 8 novembre 1988, qui n’autorise que trois référendums sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie.

Avec son statut de « collectivité sui generis », la Nouvelle-Calédonie est le territoire d’outre-mer français doté du plus grand pouvoir, car la France a progressivement transféré plus de compétences à la Nouvelle-Calédonie, sous la condition que le drapeau français continue de flotter. Cela s’explique par les riches gisements de nickel en Nouvelle-Calédonie et par l’importance géopolitique de l’archipel pour la France, face à la montée en puissance de la Chine dans l’Indo-Pacifique. Le 4 novembre 2018, les Calédoniens ont voté par référendum sur l’indépendance de l’archipel ou le maintien au sein de la France. La participation a été de 80,6 % et 56,4 % des électeur·trice·s ont choisi de rester français·es. Un deuxième référendum sur l’indépendance a eu lieu le 4 octobre 2020, cette fois avec 53,3 % des électeurs optant pour le maintien dans la France avec une participation de 85 %. Le troisième et dernier référendum autorisé a eu lieu le 12 décembre 2021, avec une participation de 43,9 % seulement, mais 96,5 % des électeurs ont voté pour rester dans la France. La faible participation est probablement due au boycott du FLNKS, qui a ensuite tenté d’annuler le résultat du référendum en raison de la faible participation et des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, qui, selon le FLNKS, avaient fortement limité la campagne électorale.

Malgré les trois référendums, l’avenir de la Nouvelle-Calédonie reste incertain, alors que les loyalistes et l’État français veulent intégrer fermement la Nouvelle-Calédonie à la France, les membres du mouvement indépendantiste refusent de reconnaître les résultats des référendums et réclament un nouveau référendum sous supervision internationale.

Les territoires d’outre-mer européens actuels des membres de l’UE sont donc nés de guerres, de colonisation et d’oppression. L’histoire des territoires d’outre-mer européens est une partie importante et souvent oubliée de l’histoire de l’Europe et montre que les frontières sont le résultat de guerres, d’héritages et d’autres hasards. Les frontières naturelles n’existent pas, elles sont toutes façonnées par l’Homme.