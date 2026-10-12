Depuis 1987, ce sont plus de 18,4 millions d’Européens qui sont partis étudier à l’étranger via le programme Erasmus. Pourtant, ce n’est pas l’Union européenne qui a créé ces flux : huit siècles plus tôt, des étudiants internationaux voyageaient déjà dans les universités européennes les plus prestigieuses.

La circulation intellectuelle en Europe dès le Moyen Âge

À partir des travaux de Jacques Verger, historien spécialisé en histoire des universités médiévales, auteur des ouvrages “Les Universités au Moyen Âge” et “Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles”, dès les XIIe et XIIIe siècles, les universités européennes attirent des étudiants de toute l’Europe ce qui créé l’un des premiers réseaux intellectuels européens.

En 1088, la première université, l’Université de Bologne voit le jour. Sa réputation se bâtit sur l’enseignement du droit romain tandis que l’Université de Paris se présente comme le grand centre de la théologie. Salerne est réputée pour la médecine, puis Oxford et Cambridge comme des centres intellectuels majeurs. Ces universités ne sont pas interchangeables, les étudiants se déplacent pour bénéficier du meilleur enseignement dans une discipline spécifique. Cette mobilité est rendue possible par l’usage du latin, langue commune de l’enseignement et des savants européens.

Les étudiants étrangers de plus en plus nombreux, l’Université de Bologne crée les “nationes”, des étudiants d’une même université issus d’une région définie par certaines provinces, les diocèses ecclésiastiques et des familles de langue. Ces dernières améliorent l’accueil des groupes d’étudiants en leur offrant protection juridique, solidarité financière et facilitant leur intégration. Jacques Verger rappelle qu’à l’Université de Paris, il n’était pas rare que les étudiants suivent des cours d’un maître d’une autre "natione". Cela favorise les échanges intellectuels au-delà des frontières.

En permettant cette mobilité, les ouvrages accompagnés des méthodes de travail et les débats intellectuels voyagent également facilitant la diffusion des savoirs en Europe. Par exemple, en 1496, un jeune chanoine polonais, Nicolas Copernic rejoint Bologne. Quelques années plus tard, après avoir étudié aussi à Padoue et Ferrare, il revient en Pologne avec de nouvelles méthodes scientifiques qui révolutionnent notre compréhension de l’Univers. Concernant le savoir-faire manuel, le compagnonnage existait déjà à l’âge d’or des cathédrales. Les compagnons, ouvriers spécialisés, voyageaient dans toute l’Europe, principalement en France pour apprendre son savoir-faire.

L’ouvrage de Jacques Verger rappelle, en revanche, de ne pas idéaliser et en faire un mouvement général dans tous les ordres de la société, car elle concerne majoritairement les clercs, les futurs juristes, les élites urbaines et les nobles. En effet, les voyages se comptent en plusieurs années à pied ou à cheval et sont assez coûteux et dangereux.

Erasmus, un hommage à Érasme

La Renaissance amplifie cette dynamique en faisant du voyage d’étude une étape essentielle dans la formation des élites. On a un déplacement du pôle majoritaire sillonnant entre Paris et Bologne vers la péninsule italienne avec les universités de Padoue, Venise, Rome et Florence. Si les voyages se comptent en année, une première démocratisation s’opère dans les acteurs de la mobilité. Il ne s’agit plus seulement d’étudiants, mais aussi d’artistes, d’artisans, de marchands et de scientifiques avec comme objectif : apprendre, se laisser guider par les loisirs comme le sport et les rencontres aboutissant sur de solides amitiés intellectuelles comme entre Thomas More et Érasme.

La figure d’Érasme incarne cette circulation des savoirs en Europe. Cet humaniste néerlandais qui a vécu à cheval entre le Moyen Âge et la Renaissance multiplie ses séjours dans les grandes universités européennes comme la Sorbonne à Paris ou encore Oxford pour étudier le grec. Cela lui permet d’enrichir sa réflexion au contact des plus grands savants d’Europe. Par conséquent, ses déplacements favorisent la diffusion des idées humanistes grâce aux étudiants étrangers qui reprennent et transmettent ses enseignements dans les universités italiennes notamment. C’est ainsi qu’il est considéré comme le “prince des humanistes”.

Dès le XVIIIe siècle, la littérature de voyage se développe avec les premiers guides de voyage et fait de cette mobilité un modèle.

Le programme Erasmus comme aboutissement politique de la mobilité étudiante

Huit siècles après les premiers étudiants internationaux, la mobilité universitaire devient un véritable projet politique. En créant le programme Erasmus en 1987, la Communauté économique européenne souhaite faciliter les échanges étudiants entre les universités en Europe et faire de cette circulation un levier de rapprochement des différents peuples et cultures. Le choix de son nom repose sur la référence à Érasme, faisant de la circulation des hommes et des idées la clef du programme. Aujourd’hui, le programme est effectif dans 33 pays partenaires dont les 27 membres de l’UE et 6 pays tiers associés. Peu connu la première année, ce ne sont que 3200 étudiants selon l’agence Erasmus+ France qui ont bénéficié du programme, aujourd’hui, le chiffre atteint 18 millions d’étudiants qui participent depuis 1987 dont 1,5 million en 2024.

L’atout de ce programme, c’est la démocratisation de la mobilité étudiante. Aujourd’hui, Erasmus exonère des droits de scolarité de l’université d’accueil, reconnaît les semestres effectués à l’étranger, maintient les bourses, prêts et couverture sociale du pays de l’université d’envoi. En retour, l’étudiant choisit un programme d’étude cohérent avec son cursus dans son université d’origine.

En 2014, le programme Erasmus laisse place à Erasmus+, le dispositif s’élargit aux apprentis, aux lycéens, aux enseignants, aux jeunes volontaires et aux sportifs. Ainsi, tous les secteurs de l’éducation, de la jeunesse et des sports sont concernés. Un élargissement des bénéficiaires du programme qui renforce son inclusivité et permet d’augmenter considérablement le nombre de mobilités.

Huit siècles séparent les premiers étudiants internationaux des bénéficiaires d’Erasmus. Une même idée traverse l’histoire : voyager pour apprendre. Si les moyens, les publics et les objectifs ont profondément changé, la mobilité demeure l’un des moteurs de la circulation des savoirs et de la construction d’un espace intellectuel européen.