Le conflit Israélo-palestinien est souvent présenté comme un choix entre deux options : deux États séparés par une frontière physique, ou un État gouverné par les Juifs ou les Palestiniens. Mais il y a une autre possibilité, oubliée, qui est apparue à plusieurs reprises à travers l’histoire du conflit : deux nations en une, un cadre politique partagé.

Cette idée n’est pas nouvelle. Elle est apparue sous différentes formes dans le plan de partition de 1947, dans les écrits d’Uri Avnery, dans des propositions plus tardives d’Avraham Burg et Yossi Beilin, dans des initiatives populaires comme A land for All (Une terre pour tous, NDLT), et aujourd’hui dans la Charte Fédérale que j’ai aidée à concevoir aux côtés de douzaines de jeunes Juifs et de jeunes Palestiniens. Ce qui connecte ces propositions est une perspective simple : les Juifs et les Palestiniens sont deux peuples qui appartiennent à la même terre natale.

L’idée fédérale était présente dès 1947

La paix doit permettre l’auto-détermination des Juifs et des Palestiniens, sans prétendre que la terre en elle-même puisse être complètement séparée, et une ligne dessinée entre des territoires Israéliens et Palestiniens. On se souvient principalement du plan de partition de 1947 comme proposant un État Juif et un État Arabe. Mais la création de deux États indépendants issus du mandat britannique n’était que la moitié de la proposition.

Les deux États étaient aussi supposés appartenir à une union économique, complétée par la liberté de transit entre les deux États—permettant aux gens et à leurs exportations de circuler librement à travers les frontières sans condition de citoyenneté. Le plan des Nations Unies reconnaissait que la souveraineté politique pouvait être divisée, tandis que les parties les plus importantes de la vie quotidienne, telles que l’économie et les infrastructures, étaient fondamentalement inséparables.

Uri Avnery et les origines de la campagne de paix israélienne

C’était simplement une version ancienne d’une idée qui reviendrait encore et encore : deux États, mais non pas deux sociétés déconnectées. L’une des personnes les plus importantes dans le développement de cette idée fut Uri Avnery. Avnery était journaliste, membre de la Knesset, et l’une des figures les plus précoces et les plus influentes dans la campagne de paix israélienne. À un moment où même reconnaître l’existence d’un peuple palestinien distinct était extrêmement controversé, il a continué à appeler à la création d’un État palestinien à côté d’Israël, comme proposé dans le plan de partition de 1947.

Après la guerre civile de 1947-1948, la déclaration d’indépendance israélienne en 1948, et la Nakba (terme arabe pour « La catastrophe », se référant à l’expulsion forcée et au nettoyage ethnique de 700 000 Palestiniens) qui suivirent, Avnery participa à une coalition Israélo-Palestinienne qui promouvait un État palestinien et des frontières ouvertes entre les deux pays.

Après la crise de Suez de 1956, le mouvement Semitic Action (Action Sémitique, NDLT), qu’Avnery avait aidé à établir depuis la coalition précédente, approfondit cette idée et proposa une relation fédérale impliquant à la fois Israël et un futur État Palestinien. Pour Avnery, avoir deux États n’a jamais signifié le divorce. Il argumenta à plusieurs reprises qu’Israël et un État Palestinien futur auraient in fine besoin de frontières ouvertes, de coopération économique, et d’institutions communes.

Dans ses écrits ultérieurs, Avnery décrivait la fédération comme l’étape inévitable qui suivrait la création de deux États. C’est important car la solution contemporaine à deux États est souvent imaginée très différemment : les Israéliens d’un côté, les Palestiniens de l’autre, séparés par des murs et des postes de contrôle. La vision d’Avnery en était l’opposé. Deux États étaient nécessaires car les deux peuples avaient besoin d’auto-détermination. Mais l’auto-détermination nationale n’impliquait pas une séparation permanente.

D’Avraham Burg à A land for All

Cette idée, contenue dans le plan de partition de 1947 et promue par Avnery, jusqu’à ce qu’il devienne le premier juif israélien à rencontrer le leader de l’Organisation de Libération de la Palestine - Yasser Arafat - en 1982, a continué d’apparaître dans des propositions de paix israéliennes et des initiatives communes postérieures. Avraham Burg, par exemple, proposait un modèle fédéral dans lequel deux États-nations existeraient aux côtés d’une structure fédérale partagée qui protègerait les droits humains.

Avnery accueillit favorablement les idées de Burg, quoi qu’il insistait sur le fait qu’une fédération pouvait être créée seulement entre des égaux. Premièrement, disait-il, les Israéliens devaient cesser l’occupation du territoire conquis pendant la guerre des Six-Jours de 1967, et la Palestine devait devenir un État fonctionnel reconnu par Israël et ses alliés. Seulement alors les deux États pourraient volontairement partager la souveraineté.

Yossi Beilin, aux côtés de l’avocat Palestinien Hiba Busseini, proposa plus tard un modèle confédéral légèrement modifié, qui répondait à l’une des menaces grandissantes pesant sur la solution à deux États : les colonies juives dans les territoires palestiniens occupés. Leur proposition affirmait qu’une solution à deux États n’impliquait pas que chaque citoyen israélien vivant dans un futur État palestinien soit expulsé ou naturalisé, mais que les citoyens israéliens pouvaient vivre en Palestine et vice-versa.

Ces dernières années, cette vision a été développée encore davantage par A land for All, une organisation conjointe israélo-palestinienne et moderne, à l’image de la coalition d’Avnery et du mouvement Semitic Action. Elle défend deux États souverains au sein d’un cadre confédéral qui garantit la liberté de circulation sur le territoire entier, séparant la citoyenneté démocratique du lieu de résidence, et établissant des institutions partagées pour gérer les ressources et les droits humains.

Les frontières sur lesquelles on s’accorderait définiraient où réside la souveraineté, mais n’auraient plus à décider d’où chaque individu est autorisé à vivre et se déplacer. Cela serait un changement majeur. Le problème avec la solution moderne à deux États n’est pas l’existence de deux États. Les Juifs et les Palestiniens ont tous deux besoin d’institutions politiques à travers lesquelles ils puissent exprimer leur autodétermination nationale. Le problème est l’idée de séparation complète.

Les limites de la solution moderne à deux États

Des centaines de milliers de citoyens israéliens vivent maintenant derrière la Ligne Verte [ligne de démarcation établie après la guerre israélo-arabe de 1948-1949, NDLT], dont une grande partie à Jérusalem-Est. Expulser tous les Israéliens, dont beaucoup y sont nés et ne sont pas responsable de la décision de leurs parents, d’un futur État Palestinien serait extraordinairement difficile. Au-delà, il y a une question morale. Pourquoi la paix devrait-elle requérir une Palestine sans juifs ou un Israël sans Palestiniens ?

En outre, il y a un problème plus profond. Eretz Israël (La Terre d’Israël, NDLT) et la Palaestina (terme latin désignant cette région géographique du Levant, NDLT) ne sont pas deux terres voisines. Ce sont deux noms pour substantiellement la même terre. Pour les juifs, des lieux tels que Hébron et Bethléem demeurent une part de leur patrimoine historique et religieux. Pour les Palestiniens, Jaffa, Haïfa et Ramle demeurent une part du leur. Une frontière politique peut diviser la souveraineté. Elle ne peut pas diviser des appartenances historiques.

« Pourquoi ne pas juste créer un État ? »

La solution à un État reconnaît que la terre est partagée, mais crée un problème différent. Les juifs israéliens et les Palestiniens ne sont pas des individus ayant simplement besoin de droits civiques égaux. Ils sont deux communautés nationales distinctes. Avnery s’opposait à la solution à un État, et ce malgré le désenchantement croissant que lui inspirait le mouvement sioniste, principalement pour cette raison

Avnery était convaincu que le désir des deux peuples pour l’auto-détermination nationale ne disparaîtrait pas, et qu’un État commun, unitaire, ne ferait pas disparaître ce désir ou leurs identités. Les modèles historiques de bi-nationalisme forcé ou d’un partage du pouvoir peu structuré fournissent des raisons très claires, pour ceux qui tendent vers la création d’un seul État, de ne pas abandonner la solution à deux États.

À Chypre, entre 1960 et 1974, un système rigide de partage du pouvoir a échoué à empêcher la violence communautaire, conduisant finalement à un nettoyage ethnique mutuel et une séparation physique. Au Liban, l’arrangement de pouvoir multicommunautaire s’est effondré en un État où les fonctions gouvernementales sont pratiquement inexistantes—un État failli où les citoyens manquent d’accès à des ressources premières telles que l’électricité et des infrastructures fiables.

Même en Bosnie et en Herzégovine, la stabilité n’a été achevée qu’après un conflit brutal, à travers une structure fédérale extrêmement décentralisée, suivant l’échec d’un arrangement unitaire de courte durée. Partager un seul système politique unitaire n’élimine pas automatiquement la compétition nationale. Dans beaucoup de circonstances, cela déplace simplement le conflit d’une lutte entre États à une lutte permanente, interne, pour le contrôle de l’État en lui-même.

La Charte Fédérale revient aux racines du fédéralisme Avnerien

Le fédéralisme offre une autre possibilité. Au lieu d’éliminer les identités nationales israélienne et palestinienne, il donne à chacune une expression politique tout en créant des institutions au-dessus d’elles. La Charte Fédérale de Federal Future (Futur Fédéral, NDLT), l’organisation israélo-palestinienne à laquelle j’appartiens, s’inscrit dans cette tradition fédéraliste. Cependant, elle essaye d’en transformer le principe en une structure politique détaillée.

Largement conçue à partir de propositions pour une Union Européenne réformée, la charte préconise la mise en place d’institutions communes, parmi lesquelles un parlement commun, un organe exécutif commun, une Cour suprême commune, une banque centrale commune et un commandement militaire unifié. La défense, la sécurité des frontières extérieures, le commerce et les droits de douane, la gestion de l’eau, la politique monétaire ainsi que les lieux saints relèveraient de la compétence fédérale.

D’autres domaines continueraient à être traités au niveau national. Cela maintiendrait deux identités politiques séparées et les citoyennetés israélienne et palestinienne, tout en garantissant la liberté de mouvement, de travail, et d’étude dans les deux nations, sous réserve d’arrangements transnationaux destinés à prévenir les abus politiques ou démographiques. Finalement, il deviendrait possible pour les Palestiniens de devenir citoyens israéliens et pour les juifs de devenir des citoyens Palestiniens.

C’est là que l’idée fédérale devient plus qu’une idée abstraite, un exercice philosophique, ou un compromis entre une solution à deux États et une solution à un État qui ne plait à personne. Elle fournit un moyen à Israël de rester Israël et à la Palestine de devenir la Palestine, tout en reconnaissant les zones et les lieux comme Jérusalem qui ne peuvent être divisés pour toujours par un mur.

Deux États, une seule terre natale

Vu dans son contexte historique, Federal Future n’est pas en train d’inventer une solution entièrement nouvelle. Le plan de partition de 1947 combinait la partition politique avec l’union économique et la liberté de circulation. Uri Avnery a passé des décennies à arguer que deux États devraient in fine devenir connectés à travers des frontières ouvertes et des institutions partagées. Avraham Burg développa une proposition plus concrète.

Plus tard, des initiatives comme A Land for All et des propositions de Yossi Beilin et Hiba Husseini se sont fondées là-dessus. La Charte Fédérale essaye de rassembler ces idées ensembles au sein d’un cadre constitutionnel concret. Ainsi, le choix n’a pas à être entre deux États derrière des murs et un État qui dissout le projet national d’un peuple.

Il y a une autre possibilité. Deux États peuvent préserver l’auto-détermination juive et palestinienne, tout en gérant la terre qu’ils partagent inévitablement. Ce sont deux peuples et deux identités nationales. Mais il n’y a qu’une seule terre. L’objectif du fédéralisme n’est pas de forcer les juifs Israéliens et les Palestiniens à devenir un seul peuple. Il est de construire un système politique dans lequel ils n’ont désormais plus besoin de diviser la terre natale pour être libres.