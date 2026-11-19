Abonnements difficiles à résilier, prix trompeurs, interfaces manipulatrices : le 11 novembre, la Commission européenne a présenté son Digital Fairness Act (“règlement sur l’équité numérique”). Une nouvelle tentative pour protéger les consommateurs face aux pratiques commerciales numériques, dont l’efficacité reste à démontrer.

S’abonner à un service en quelques secondes, puis passer de longues minutes à chercher comment le résilier. Découvrir des frais supplémentaires au moment du paiement ou céder à une fausse promotion : ces pratiques font partie du quotidien des consommateurs européens sur les plateformes numériques.

Le 11 novembre 2026, la Commission européenne a présenté sa proposition de Digital Fairness Act, un règlement destiné à adapter le droit européen de la consommation aux réalités du marché numérique. Portée par Michael McGrath, commissaire irlandais chargé de la démocratie, de la justice, de l’état de droit et de la protection des consommateurs, l’initiative vise notamment les interfaces numériques trompeuses, les mécanismes incitant à la dépense et les pratiques exploitant les vulnérabilités des consommateurs. L’Union européenne dispose pourtant déjà d’un arsenal réglementaire important. Avec le Digital Services Act (DSA), le Digital Markets Act (DMA) ou encore l’AI Act, elle a progressivement renforcé son encadrement du numérique. Pourquoi faudrait-il alors une nouvelle législation ?

Un droit européen dépassé par les nouvelles pratiques numériques

En 2005, l’Union européenne adoptait une directive interdisant les pratiques commerciales déloyales, y compris dans l’environnement numérique. Plus de vingt ans plus tard, ses principes restent pertinents, mais les méthodes utilisées pour influencer les consommateurs ont considérablement évolué. Les entreprises disposent aujourd’hui d’informations précises sur les habitudes et les préférences de leurs utilisateurs. Ces données peuvent servir à personnaliser les offres, mais aussi à exploiter certaines vulnérabilités ou à orienter les décisions d’achat. Les dark patterns (en français : interfaces truquées), ces procédés de conception qui cherchent à influencer les choix des internautes à leur détriment, en sont une illustration.

Selon une étude réalisée pour la Commission européenne en 2022, 97 % des 75 sites et applications populaires examinés présentaient au moins une interface manipulatrice. Les techniques recensées allaient des informations dissimulées aux options présélectionnées, en passant par les procédures de résiliation compliquées.

Dans son évaluation du droit européen de la consommation publiée en 2024, la Commission constatait que les règles existantes n’atteignaient que partiellement leurs objectifs. Les difficultés concernent aussi bien les abonnements numériques que les pratiques de personnalisation commerciale, les interfaces addictives ou le marketing d’influence.

Le DSA impose déjà certaines obligations aux plateformes, notamment concernant les interfaces trompeuses. Mais son champ d’application ne couvre pas toutes les pratiques commerciales numériques. Le Digital Fairness Act entend combler ces lacunes en établissant des règles applicables plus largement aux relations entre professionnels et consommateurs en remplacement de la directive de 2005.

Des abonnements netflix jusqu’aux jeux vidéo : ce qui pourrait changer

La proposition entend préciser et renforcer les interdictions visant les techniques commerciales manipulatrices, notamment les fausses indications de rareté destinées à provoquer un achat précipité. Bruxelles veut également s’attaquer aux abonnements numériques. Les consommateurs devraient pouvoir résilier plus facilement leurs contrats et être davantage protégés contre les renouvellements non souhaités ou les essais gratuits transformés en abonnements payants. La proposition prévoit aussi un droit à communiquer avec un interlocuteur humain dans le cadre du service client, ainsi que des protections lorsque des agents d’intelligence artificielle effectuent des achats pour le compte d’un utilisateur.

Le secteur du jeu vidéo est particulièrement concerné. Les achats intégrés, souvent effectués au moyen de monnaies virtuelles, peuvent rendre le coût réel des transactions difficile à apprécier. La Commission souhaite renforcer la transparence des prix et restreindre certaines pratiques encourageant les dépenses excessives, notamment chez les mineurs.

Le marketing d’influence fait également partie des priorités. Les contenus commerciaux devraient être clairement identifiés, tandis que les pratiques publicitaires et tarifaires exploitant les vulnérabilités des consommateurs seraient davantage encadrées.

Mais suffit-il de donner aux internautes davantage de possibilités de contrôle pour les protéger ? Sur les fonctionnalités addictives, la Commission propose notamment que les utilisateurs puissent désactiver certains mécanismes encourageant des comportements compulsifs. Dans une prise de position publiée en décembre 2025, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) défendait une approche plus exigeante : ces fonctionnalités devraient être désactivées par défaut, sans que les utilisateurs aient à effectuer eux-mêmes cette démarche. Si une interface est précisément conçue pour retenir l’attention ou encourager la dépense, faire reposer sa désactivation sur l’utilisateur risque en effet de limiter la portée de la protection recherchée.

Une nouvelle législation qui divise déjà

Les associations de défense des consommateurs ont accueilli favorablement l’initiative. Le BEUC y voit une occasion de mieux protéger les internautes face aux pratiques commerciales manipulatrices. Son directeur général, Agustín Reyna, a notamment souligné le 10 novembre la nécessité de leur redonner le contrôle du temps et de l’argent qu’ils consacrent aux services numériques.

Les représentants d’intérêts des entreprises du commerce se montrent plus prudents. Ecommerce Europe, EuroCommerce et Independent Retail Europe ont alerté le 12 novembre sur le risque d’alourdir les obligations des entreprises européennes. Selon elles, une meilleure application des règles existantes permettrait déjà de répondre à une grande partie des pratiques problématiques, notamment celles d’entreprises établies hors de l’Union. Elles redoutent ainsi que de nouvelles contraintes administratives et financières ne pèsent sur les commerçants européens, alors même que Bruxelles fait de la simplification réglementaire l’une de ses priorités.

La Commission défend, pour sa part, l’idée que des règles plus claires et uniformes permettraient de réduire les divergences nationales et de garantir une concurrence plus équitable.

C’est notamment pour cette raison qu’elle propose de remplacer la directive de 2005 par un règlement directement applicable dans les États membres. Les entreprises opérant dans plusieurs pays seraient ainsi soumises à un cadre commun, sans dépendre de vingt-sept transpositions nationales.

Faire respecter les règles au-delà des frontières

Reste une difficulté majeure, celle de faire respecter ces règles dans toute l’Union. Les autorités nationales de protection des consommateurs coopèrent déjà au sein d’un réseau européen, dont le cadre actuel s’applique depuis 2020. La Commission coordonne leurs actions, mais ne dispose pas actuellement de pouvoirs directs de sanction dans ce cadre.

Présentée parallèlement au Digital Fairness Act, la révision du règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs entend changer cette situation. Elle donnerait à la Commission la possibilité d’enquêter directement sur certaines infractions de grande ampleur affectant le marché intérieur et d’infliger des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises concernées.

Cette évolution pourrait renforcer la capacité d’action européenne face aux pratiques commerciales qui touchent simultanément plusieurs États membres. Elle permettrait également de mieux poursuivre les entreprises établies hors de l’Union qui vendent leurs services sur le Vieux continent, qui seraient tenues de désigner un représentant légal européen pour coopérer avec les autorités.

Une pratique commerciale diffusée à l’échelle du marché intérieur ne peut pas toujours être traitée efficacement par des autorités nationales agissant séparément. Dans un rapport publié en juillet 2024, la Commission relevait déjà la longueur des procédures et les difficultés rencontrées par les autorités nationales pour coordonner les sanctions. Le renforcement des pouvoirs de Bruxelles vise à répondre à ces faiblesses, même si son efficacité dépendra de leur mise en œuvre.

Le Parlement européen et le Conseil devront désormais examiner les propositions et déterminer jusqu’où renforcer les obligations des entreprises et les moyens de contrôle, tout en veillant à leur cohérence avec les législations numériques existantes.

Le Digital Fairness Act entend donner aux consommateurs les moyens de faire des choix plus libres et éclairés en ligne. Mais son efficacité dépendra autant des obligations finalement adoptées que de leur application. Pour Bruxelles, le défi sera de faire respecter ces protections sur l’ensemble du marché intérieur, y compris par les entreprises installées hors de l’Union. Sans contrôles efficaces, les nouvelles règles risquent de changer davantage les textes que les pratiques.