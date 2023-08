DigniTour : « Un Tour d’Europe pour la dignité »

Faire un tour d’Europe à vélo pour étudier les conditions d’accueil des migrants dans une douzaine d’Etats. « Projet fou » vous me dites ? Eh bien c’est exactement l’initiative de Garance Foglizzo, jeune Franco-britannique qui va parcourir pas moins de 12 pays européens, du 18 juillet au 3 décembre. Une série d’articles documentaires coproduite par Le Taurillon et l’association DigniTour.

Le projet

Garance Foglizzo est une jeune franco-britannique de 23 ans. Cette nouvelle diplômée en droit européen à l’Université de Rennes est à l’initiative d’un projet fou : faire le tour du continent… à vélo… afin de comparer les politiques d’accueil des migrants en Europe ! Pour permettre une visibilité et des moyens de concrétiser son aventure, Garance a créé une association avec l’appui de l’Université de Rennes, de la ville et du département d’Ille-et-Vilaine : DigniTour. Une association qui possède aujourd’hui un site internet et un compte Instagram permettant à chacun de suivre l’aventure de Garance.

Cette aventure va faire parcourir à Garance plus de 2 500 kilomètres à travers 12 pays en moins de 6 mois, cela dans un triple but : « documenter, débattre et créer ».

Documenter, c’est l’objectif principal de la diplômée franco-britannique. Comme l’explique Garance Foglizzo, la traversé de douze Etats membres de l’Union européenne « a pour objectif [de] documenter et [de] comparer les conditions d’accueil des migrants dans [les douze] Etats ». Une approche de terrain qui consiste à partir à la rencontre d’acteurs de la politique migratoire européenne : personnes migrantes, ONG, élus publiques, institutions, universitaires, journalistes, étudiants… et bien plus encore. La diversité des acteurs pousse bien évidemment Garance à fréquenter une diversité de lieu : des centres-villes aux campagnes isolées, des plages méditerranéennes aux montagnes des Carpates, des plaines polonaises aux îles grecques. L’ensemble des données et témoignages rassemblés sur le terrain serviront à ouvrir le débat sur la politique d’accueil des migrants en Europe. Une politique d’accueil de migrants que la jeune diplômée appelle d’ores et déjà à « réimaginer » notamment « en raison du réchauffement climatiques et des conflits internationaux [qui rendent] les vagues d’immigration à venir inévitables ». Enfin, Garance pense pouvoir conclure son périple par la création d’un zine, un livret, intitulé « Repenser l’accueil des migrants » qui proposerait une série de solutions, formulées par les jeunes issus des 12 pays visités, face aux défis de l’accueil des migrants en Europe identifiés par le DigniTour de Garance.

L’initiative citoyenne

Le projet DigniTour est également motivé par l’Initiative citoyenne européenne (ICE), lancée en 2021 par le collège Rosa Parks à Rennes et intitulée « Dignity in Europe » (Dignité en Europe). Le projet de Garance, DigniTour empreinte ainsi directement son nom de cette ICE.

L’initiative citoyenne européenne (European Citizen’s Initiative) est un moyen de démocratie participative permettant à tout citoyen européen de proposer un projet de directive ou de règlement au niveau européen. Pour que la proposition soit in fine soumise au Parlement européen, l’initiative doit, entre autres, obtenir plus d’un million de signatures. Aujourd’hui, Dignity in Europe a atteint les 7 150 signataires. Il est possible d’apposer sa signature jusqu’à la date fatidique du 14 avril 2024.

L’initiative propose notamment une redéfinition de la politique migratoire et d’accueil de l’Union européenne, afin que chaque personne qui entre sur le territoire européen soit traitée dans le respect de la dignité humaine.

Le journal de bord

C’est dans ce contexte que Garance Foglizzo vous propose, à travers des articles publiés dans Le Taurillon, de suivre en sa compagnie son périple.

DigniTour et Le Taurillon vous invite ainsi à suivre, sur le site du Taurillon, le journal de bord de Garance à travers ses rencontres et ses découvertes dans les 12 pays qu’elle découvrira. Une aventure à travers l’Europe et sa politique d’accueil à ne pas louper !