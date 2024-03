[Direct] Le Taurillon aux Rencontres européennes du CESE

Aujourd’hui le Taurillon est aux Rencontres européennes du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Au programme : ateliers interactifs, auditions auprès d’eurodéputés et stands pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux de l’Europe à l’approche des élections européennes du 9 juin.

Rencontres Européennes animées au CESE

2 journées de rencontres le 27 et 28 mars pour mieux comprendre les enjeux de l’Europe, c’est ce que propose le CESE. Cette assemblée constitutionnelle française composée de représentants sociaux de la société civile (patronats, syndicats, associations) a pour rôle de conseiller les pouvoirs publics en matière économique, sociale et environnementale ainsi que de participer à l’évaluation des politiques publiques. C’est donc un organe de consultation essentiel pour faire entendre l’expertise de la société civile dans divers domaines. C’est également un organe essentiel à la vie démocratique française et européenne, en témoigne ces 2 journées organisées le 27 et 28 mars. Au programme : ateliers interactifs, auditions auprès d’eurodéputés et stands pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux de l’Europe à l’approche des élections du 9 juin.

C’est l’opportunité de s’informer, débattre et s’intégrer au débat public : pour l’occasion, Le Taurillon couvre ces deux journées de rencontres européennes. Retrouvez les auditions des eurodéputés en direct, et bientôt nos interviews réalisées à cette occasion.

Retrouvez en direct ci-dessous les auditions des eurodéputés organisées par le CESE !

Mercredi 27 mars, 14h30 : audition « Justice, affaires intérieures, droits fondamentaux et enjeux migratoires »

En présence de Geoffroy DIDIER (PPE), Dylan BOUTIFLAT (Socialistes et Démocrates), Fabienne KELLER (Renew), Mounir SATOURI (Verts / Alliance libre européenne), Damien CARÊME (La Gauche Européenne), Jean-Paul GARRAUD (Identité et démocratie)

Jeudi 28 mars, 9h30 : Audition « Développement durable, politique régionale, énergie et climat »

En présence de Claude Gruffat (Verts / Alliance libre européenne), Catherine Chabaud (Renew), Mathilde Androuët (Identité et Démocratie), Marina Mesure (La Gauche Européenne)

Jeudi 28 mars, 14h30 : audition « L’Europe dans le monde »

En présence de Nathalie Loiseau (Renew), Philippe Olivier (Identité et démocratie), Chloé Ridel (Socialistes & Démocrates), Kevin Vercin (La Gauche Européenne), Mounir SATOURI (Verts / Alliance libre européenne)