Don’t Touch My Schengen : quand les jeunes s’engagent pour l’Europe

Un engagement lointain et persistant : une jeunesse en ligne avec l’Europe

On entend souvent que “les jeunes sont tout le temps sur les écrans.” Pourtant, on oublie souvent que ces écrans peuvent être des portes d’entrée vers l’engagement citoyen, politique ou associatif. L’Eurobaromètre 2024 le prouve bien : 61% des jeunes européens (15-30 ans) affirment avoir exprimé leur opinion en ligne sur un sujet politique ou social et plus de la moitié ont signé une pétition en ligne ou participé à une campagne numérique.

La campagne EurHope (2023/2024) portée par la JEF Europe (Young European Federalists), en est un exemple concret : l’objectif de mobiliser un million de jeunes via les réseaux sociaux, en vue des élections européennes de 2024, pour s’engager sur l’avenir est réussi. Des milliers de propositions concrètes et fortes pour l’Europe sont partagées sur une plateforme collaborative dédiée. Le succès de cette plate-forme tient surtout au #EurHope, largement relayé en ligne. Xesc Mainzer Cardell, vice-président de la JEF Europe rejoint ce point : “L’engagement des jeunes est en changement, surtout depuis le Covid, période durant laquelle la population était plus active dans la sphère digitale. [...] Cela ne veut pas dire que les jeunes ne sont plus politisés, au contraire, les jeunes européens n’ont jamais été aussi engagés politiquement !”

#DTMS : quand l’engagement passe par l’écran et s’immisce dans la rue

Loin de se limiter à un militantisme en ligne, les jeunes d’aujourd’hui naviguent entre internet et les pavés. L’écran est vecteur d’engagement : c’est sur les réseaux que l’indignation naît, que les campagnes se diffusent, et que les mobilisations prennent forme.

L’un des projets concrets de l’engagement des jeunes est celui de janvier 2016 avec la campagne Don’t touch my Schengen (Ne touche pas à mon Schengen). Lancée par les Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) via une lettre ouverte et une pétition en ligne, elle vise à dénoncer la réintroduction massive des contrôles aux frontières intérieures à l’espace suite à la crise migratoire de 2015. Depuis février 2016, les JEF organisent des actions de rue (distribution de tracts et happenings) dans les villes européennes pour sensibiliser à ce qui a permis la construction européenne après la guerre : la libre circulation des biens, des services et, par la suite, des personnes.

Plus récemment avec certaines propositions de réforme de l’espace Schengen ou encore le retour des contrôles aux frontières plus durables à la frontière allemande, l’engagement continue à s’intensifier. C’est donc 40 ans après l’accord de Schengen qu’une centaine de jeunes ont décidé de manifester et de reproduire la destruction de la barrière poste-frontière de Sankt Germanshof – Wissembourg, survenue le 6 août 1950.

Cyprien Bettini, vice-président de la JEF Strasbourg en charge de la réflexion politique, ajoute que ce rassemblement du 14 juin “était important pour plusieurs raisons : la première c’est de capitaliser sur la fenêtre de l’EYE et surtout de l’anniversaire de Schengen. Je suis même surpris du retentissement médiatique de la manifestation. Après, c’est aussi pour la symbolique, c’est un moment de cohésion passé entre jeunes européens.” En effet, depuis 2014, le Parlement européen accueille tous les deux ans, le temps d’un week-end en juin, 8500 jeunes âgés de 16 à 30 ans dans le cadre du EYE. Cet événement incarne l’engagement des jeunes pour l’Europe et leur volonté de faire entendre leur voix.

La manifestation a réuni une centaine de jeunes, généré des dizaines de publications sur les réseaux et a permis la création de nouveaux slogans. Avant même l’évènement, les médias traditionnels s’y intéressent. On retrouve des articles en ligne, des témoignages recueillis par la presse régionale (https://www.francebleu.fr/infos/politique/les-jeunes-europeens-manifestent-ce-samedi-a-strasbourg-contre-le-retour-des-controles-a-la-frontiere-allemande-5147746) et des reportages diffusés à la radio locale [https://www.rcf.fr/actualite/focus-2?episode=596159]

Un bon rappel que la liberté de circulation n’est pas un acquis figé, mais un combat toujours d’actualité. Fausse barrière, discours, slogans et même un limbo : l’engagement des jeunes mêle plaisir et actions concrètes. Xesc ajoute que “ la manifestation avait un objectif fondamental : montrer que les jeunes sur notre continent tiennent au projet d’unité européenne, et veulent continuer à profiter des libertés dont nous jouissons depuis des décennies, ne laissant ni la haine ni la politique de la peur nous diviser.”

Les jeunes continuent à s’engager, à manifester,et à prendre en main leur futur. Chacun à son rythme, certains dans la rue d’autres sur les réseaux, mais Xesc traduit un espoir commun : « J’espère que, d’une part, la jeunesse commencera à se mobiliser plus activement pour défendre nos droits en tant que citoyens européens, et que, d’autre part, les politiques nous écouteront et mettront, non seulement fin aux contrôles aux frontières, mais feront aussi en sorte que Schengen fonctionne pour tous. »