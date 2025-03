Doris Pack : quand culture et jeunesse ont été des priorités européennes

A l’occasion des 10 ans du Mouvement Européen Aube, ses membres ont rencontré Doris Pack, eurodéputée de 1989 à 2014, le 18 janvier 2025 dans sa région natale, à Sarrebruck, en Allemagne. Animée par les valeurs de l’UE, elle est revenue sur son parcours, ses initiatives pour la jeunesse et la culture - dont le programme Erasmus - et la liberté d’agir du Parlement, qui lui demeure si chère.

L’Europe et la jeunesse au cœur de ses préoccupations

Originaire de Schiffweiler, en Sarre et membre de l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU), Doris Pack a vu sa carrière changer en passant du Bundestag, le parlement allemand (1974 - 1983) au Parlement européen. Selon elle, ce dernier offre une plus grande liberté d’agir et d’œuvrer au service de la communauté, permettant de mener des projets créatifs. Le Parlement et ses rencontres au sein de l’institution continuent de l’animer aujourd’hui.

A l’initiative du programme Erasmus, dont elle a été signataire et rapporteuse du texte (2014 - 2020), Doris Pack souligne que ce dernier permet de voyager au-delà d’une simple mobilité académique et de construire des ponts culturels et transfrontaliers. La coopération s’étend au-delà de conventions universitaires bilatérales et permet d’être dans une démarche d’échange continu pour tous les profils.

Coordinatrice à l’origine du Service volontaire européen (SVE), aujourd’hui communément appelé Corps européen de solidarité (CES), le dispositif permet aux 16 - 30 ans de travailler pour des projets d’intérêt général en faveur des structures collectives financées dans une structure partenaire de l’Union européenne et pays affiliés.

Une présidente pour une Europe culturelle plus soudée

Pour cette construction culturelle au Parlement, “donner une identité culturelle et un espace pour être vu et écouté” est essentiel. Selon elle, l’Europe est un outil qui transmet la diversité des identités culturelles, autrement le sentiment d’appartenance à l’Europe se voit absent. Présidente de la Commission de la culture et de l’éducation au Parlement européen de 2009 à 2014, Doris Pack est coordinatrice du prix LUX, créé en 2007. Ce prix sélectionne chaque année cinq films sous-titrés dans les langues officielles des membres de l’UE.

Engagée dans la défense du cinéma européen, Doris Pack a contribué à l’évolution du prix. A l’origine centré sur trois films votés par les eurodéputés (2007-2019), il s’est ouvert en 2020 au vote du public avec cinq nominés, en partenariat avec l’Académie européenne du cinéma. Point important : alors qu’auparavant seul le film finaliste était sous-titré, tous les films aujourd’hui bénéficient des mêmes avantages, y compris pour les personnes malentendantes et malvoyantes. Cette ouverture citoyenne favorise le débat grâce aux projections gratuites. En avril 2025, la cérémonie récompensera l’un des cinq nominés annoncés en octobre 2024.

A l’initiative du programme Creative Europe, qui soutient la diffusion des films nationaux dans les cinémas adhérents à travers l’Europe, celui-ci défend le sentiment d’appartenance européenne. Pour Doris Pack, “les films et la culture sont l’âme de l’Europe. Le Parlement a ressenti ce besoin d’œuvrer à ce que les films soient vus et donc compris. Cela veut dire que nous devons permettre un espace pour le cinéma européen avec ses différentes langues.”

Grâce à ces initiatives, Doris Pack a joué un rôle clé dans la politique culturelle et jeunesse de l’UE, laissant un impact durable pour les générations futures. Elle nous rappelle qu’ “Erasmus n’est jamais pour tous, c’est pour ceux qui peuvent se permettre d’y aller.” En effet, le coût d’un semestre ou d’une année à l’étranger reste un frein pour certains étudiants. Aujourd’hui, l’ancienne députée reste attachée aux valeurs européennes et à la jeunesse. En effet, elle œuvre en tant que Présidente de la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande et Secrétaire générale du Haut Conseil culturel franco-allemand. Elle est aussi la présidente du Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse et du Salon européen du livre de jeunesse. Elle est également vice-présidente du Mouvement Européen Sarre.