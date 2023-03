Dorothée Merville : « Il est urgent de sensibiliser le secteur associatif à penser son action de manière européenne »

La fondation Hippocrène célébrait récemment les 3 ans de l’écosystème Inspiring Young Europeans. Ce réseau citoyen d’engagement de la jeunesse européenne, dont les Jeunes Européens - France et le Taurillon sont membres, permet de soutenir et promouvoir les projets visant à sensibiliser et informer les jeunes Français et Européens à la citoyenneté européenne. Sa directrice Dorothée Merville, ainsi que la Représentation en France de la Commission européenne, ont accepté de répondre à nos questions.

Le Taurillon : L’Année européenne de la jeunesse vient de s’écouler, comment continuer à inciter l’engagement européen des jeunes et l’exercice concret de leur citoyenneté européenne ?

Dorothée Merville : Pour la Fondation Hippocrène, il faut commencer par donner le goût de l’Europe aux jeunes pour qu’ils puissent se sentir citoyens européens. Notre conviction est que le moyen le plus efficace pour leur donner le goût de l’Europe est de leur permettre de vivre l’Europe, vivre l’unité dans la diversité de manière concrète, en faisant des projets communs entre jeunes de plusieurs pays. A la suite de ces expériences les jeunes se sentent naturellement européen et sont ensuite ouverts à l’idée d’exercer leur citoyenneté européenne de manière concrète.

Vous avez récemment lancé le réseau Inspiring Young Europeans. Comment est né cet écosystème ? Quels sont vos objectifs à travers ce réseau ?

Inspiring Young Europeans a été initié par la Fondation Hippocrène en février 2020. Cet écosystème d’engagement de la jeunesse européenne est né de la conviction qui n’est pas nouvelle tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin à travers le constat d’une urgence à sensibiliser le secteur associatif français à l’importance de penser leur action de manière européenne, même si celle-ci reste sur le territoire français.

Quels sont les bénéfices d’un tel écosystème, quelles innovations ?

Les bénéfices d’un tel réseau sont nombreux. Les 19 membres qui composent cet écosystème sont, 12 organisations de terrain, 6 structures avec une action médiatique, une organisation experte en financements européens. Ces organisations traitent chacune de thématiques différentes, avec leurs propres réseaux, des partenaires en Europe, des manières différentes de travailler et de mener leurs projets. Elles sont donc complémentaires et particulièrement créatives, avec des compétences variées, une portée réseau et médiatique importante montant à 3 500 000 personnes atteintes. Cette organisation permet aussi de faciliter l’accès à des financements européens à travers la mutualisation de partenaires européens et le conseil au montage de dossier pour les financements.

Avez-vous le sentiment de prendre part aux défis actuels soulevés notamment par les jeunes et de quelle manière ?

Les membres de Inspiring Young Europeans travaillent sur l’ensemble des grandes thématiques qui concernent directement les jeunes Européens. Nous les avons définies en 3 grandes thématiques : grandir, étudier, réussir ; vivre ensemble et être solidaire ; s’engager (pour l’environnement, la citoyenneté, la culture, le numérique). L’impact de chaque organisation sur ces thématiques est déjà présent. Tout l’enjeu d’Inspiring Young Europeans est d’apporter un impact supplémentaire aux projets déjà mis en place sur les thématiques d’engagement de la jeunesse et, si nécessaire, de faciliter la création de nouveaux projets entre membres dans le cadre de cet écosystème.

La représentation en France de la Commission européenne était également présente sur place, et a accepté de répondre aux questions du Taurillon.

Nous fêtons les 3 ans de l’écosystème Inspiring Young Europeans : quel est votre avis sur le réseau et l’initiative ?

Le réseau en lui-même est une très bonne initiative, qui existe depuis 3 ans et on voit aujourd’hui quelque chose de concret et qui raisonne. Ce qui est appréciable c’est la variété de l’écosystème : associations, médias, personnes convaincues ou moins convaincues par l’Europe, proches ou éloignées de ces questions. C’est un ensemble d’acteurs différents, partageant valeurs à mettre en commun, tous sont réunis sur la base d’une charte commune.

Il faut s’inspirer de ce type de réseaux car la rencontre entre les acteurs est très importante. La collaboration sur le long terme que permet cet écosystème est l’élément le plus intéressant : elle permet d’avoir des structures qui vont parler d’Europe et de leur initiative collective de manière continue, lors d’événements, festivals, à travers leurs médias. C’est la base même de la communication que nous promouvons ici à la Commission européenne.

Créer un écosystème peut-il permettre d’avoir plus d’impact dans cette action de sensibilisation et d’information de l’Europe et l’UE ? Cela peut-il permettre d’amener des associations qui à la base n’étaient pas du tout sensibilisées à cela à s’en initier ?

La coopération, qu’elle soit interne ou externe, est toujours plus utile que l’action d’une seule personne. L’union fait la force et l’Union européenne la rend opérationnelle. Élaborer des priorités et les faire vivre concrètement comme le font les associations engagées dans l’écosystème permet de faire avancer les choses.

Ces initiatives sont également un moyen de lutte contre la désinformation car plus nous parlons d’Europe et d’Union européenne, de la bonne manière et à travers acteurs ayant des connaissances fiables, plus nous verrons la différence en terme d’impact, sur ce qu’est l’Union européenne et les valeurs que nous souhaitons partager avec les citoyens qui ne connaissent pas assez son fonctionnement.